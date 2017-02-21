13 идей для дома без удара по бюджету

Рационально распоряжаться бюджетом и экономить могут далеко не все из нас. Многие учатся этому годами, в последствии только радуясь приобретенному полезному навыку. Наша книга идей поможет избежать ненужных трат в случае, если вам очень хочется что-то поменять в интерьере своего дома, но вы не знаете, с чего начать.