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13 идей для дома без удара по бюджету

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Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
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Рационально распоряжаться бюджетом и экономить могут далеко не все из нас. Многие учатся этому годами, в последствии только радуясь приобретенному полезному навыку. Наша книга идей поможет избежать ненужных трат в случае, если вам очень хочется что-то поменять в интерьере своего дома, но вы не знаете, с чего начать.

Компактные полочки для разной утвари

진달래 대우 푸르지오, 라움 디자인 라움 디자인 Кухня в стиле модерн
라움 디자인

라움 디자인
라움 디자인
라움 디자인

Горизонтальная полка Наш первый пример имеет очень практичных характер. Во-первых, с такой небольшой полкой на кухонной стене можно решить проблему хранения специй и бокалов, во-вторых, она не занимает много места и не лишает помещение объема. Ее стоимость окажется очень приятной.

Сочные краски

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture Кухни в эклектичном стиле
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

Мы недооцениваем силу цвета в интерьере. Старую мебель очень просто обновить, если использовать специальную краску. Современные производители создали чудесные безопасные и быстросохнущие покрытия для деревянных поверхностей. Некоторые из них не имеют запаха. Новые симпатичные и оригинальные дверные ручки можно купить в любом дизайнерском магазине в отделе аксессуаров. Пара таких штрихов – и никто не узнает вашу старую мебель!

Идеальная дверь

Front door K-Tribe Studió Дома в классическом стиле
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

Некоторые дизайнеры интерьера сравнивают входную дверь с приветственным рукопожатием, которое должно быть в меру крепким и приветливым. Входное пространство прекрасно подходит под такое сравнение, так как мы пытаемся придать ему именно эти качества. Растения в кадках создают у входной зоны свежий вид, а изысканные ручки украшают даже самую скучную и мрачную дверь.

Сияние пола

Wickham House, C7 architects C7 architects Кухня в стиле модерн
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Ухоженный паркет способен стать визитной карточной вашего дома. Его сияние затмит возможные недостатки планировки или интерьера.

Декор камина

Fireplace Roselind Wilson Design Дома в стиле модерн fireplace,marble,contemporary,interior design
Roselind Wilson Design

Fireplace

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Камин занимает центральное положение в интерьере любой гостиной. Оставаясь местом притяжения в зимнее время, он должен быть привлекательным и в теплые сезоны. В качестве декора идеально подходит кованая решетка с витиеватым узором. Отличные варианты можно найти в интернет-магазинах или на блошином рынке. Мастера homify могут создать решетку с индивидуальным дизайном.

Прячем обувь

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Компактная и многофункциональная мебель для прихожей стоит недорого. Ваши гости останутся очарованы интерьером входного пространства, как только вы решите проблему с хранением многочисленных пар обуви.

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Новый взгляд на старые вещи

BOOKCASE S1, gianluca facchini gianluca facchini ГостинаяХранение
gianluca facchini

BOOKCASE S1

gianluca facchini
gianluca facchini
gianluca facchini

Креативный подход Старые и ненужные предметы могут начать использоваться не по назначению. Для этого вам потребуется немного воображения.

Сила света

Light In:Style Direct Гостиная в классическом стиле
In:Style Direct

Light

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Люстры и светильники играют решающую роль в дизайне интерьера. Не скупитесь на новый абажур, так как он способен преобразить любой интерьер по щелчку выключателя.

Удобное хранение

Tessera Step Cube Unit ASPACE Детская комнатаХранение
ASPACE

Tessera Step Cube Unit

ASPACE
ASPACE
ASPACE

Ящики для хранения используются повсеместно. Они хороши для детской, библиотеки или гардеробной. Пластиковые, деревянные, картонные – выбор невероятно большой, как и варианты размещения.

Экономия воды

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited КухняРаковины и краны
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Фильтр для воды помогает сэкономить на коммунальных услугах. Специальная насадка на кран увеличивает долю воздуха в струе воды на 60%. Весьма неплохо для счетчика.

Модульная мебель

Modular Library, Redesign Studio Redesign Studio Рабочий кабинет Шкафы и полки
Redesign Studio

Modular Library

Redesign Studio
Redesign Studio
Redesign Studio

Модульная система – это гибкое решение, способное подстроиться под требования и нужды любого человека. Дополнить уже имеющуюся мебель новым модулем можно по мере необходимости, в зависимости от наполнения комнаты различной утварью, нуждающейся в хранении или размещении.

Литье и изделия из чугуна

Large Decorative Front Door Arttus Дома в классическом стиле
Arttus

Large Decorative Front Door

Arttus
Arttus
Arttus

Чугунное литье – это доступное произведение искусства, которое смотрится роскошно в любом интерьере и дизайне мебели.

Чистый ковер

London Fog Crown Floors Стены и полКовры и ковровые покрытия
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

Ковры требуют не меньшего внимания, чем паркет. Вызов профессиональной клининговой компании с хорошим оборудованием (хотя бы раз в год) поможет сохранить ковровое покрытие в первоначальном виде на долгие годы.

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