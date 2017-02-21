13 идей для дома без удара по бюджету

Рационально распоряжаться бюджетом и экономить могут далеко не все из нас. Многие учатся этому годами, в последствии только радуясь приобретенному полезному навыку. Наша книга идей поможет избежать ненужных трат в случае, если вам очень хочется что-то поменять в интерьере своего дома, но вы не знаете, с чего начать.
Горизонтальная полка Наш первый пример имеет очень практичных характер. Во-первых, с такой небольшой полкой на кухонной стене можно решить проблему хранения специй и бокалов, во-вторых, она не занимает много места и не лишает помещение объема. Ее стоимость окажется очень приятной.
Мы недооцениваем силу цвета в интерьере. Старую мебель очень просто обновить, если использовать специальную краску. Современные производители создали чудесные безопасные и быстросохнущие покрытия для деревянных поверхностей. Некоторые из них не имеют запаха. Новые симпатичные и оригинальные дверные ручки можно купить в любом дизайнерском магазине в отделе аксессуаров. Пара таких штрихов – и никто не узнает вашу старую мебель!
Некоторые дизайнеры интерьера сравнивают входную дверь с приветственным рукопожатием, которое должно быть в меру крепким и приветливым. Входное пространство прекрасно подходит под такое сравнение, так как мы пытаемся придать ему именно эти качества. Растения в кадках создают у входной зоны свежий вид, а изысканные ручки украшают даже самую скучную и мрачную дверь.
Ухоженный паркет способен стать визитной карточной вашего дома. Его сияние затмит возможные недостатки планировки или интерьера.
Камин занимает центральное положение в интерьере любой гостиной. Оставаясь местом притяжения в зимнее время, он должен быть привлекательным и в теплые сезоны. В качестве декора идеально подходит кованая решетка с витиеватым узором. Отличные варианты можно найти в интернет-магазинах или на блошином рынке. Мастера homify могут создать решетку с индивидуальным дизайном.
Компактная и многофункциональная мебель для прихожей стоит недорого. Ваши гости останутся очарованы интерьером входного пространства, как только вы решите проблему с хранением многочисленных пар обуви.
Креативный подход Старые и ненужные предметы могут начать использоваться не по назначению. Для этого вам потребуется немного воображения.
Люстры и светильники играют решающую роль в дизайне интерьера. Не скупитесь на новый абажур, так как он способен преобразить любой интерьер по щелчку выключателя.
Ящики для хранения используются повсеместно. Они хороши для детской, библиотеки или гардеробной. Пластиковые, деревянные, картонные – выбор невероятно большой, как и варианты размещения.
Фильтр для воды помогает сэкономить на коммунальных услугах. Специальная насадка на кран увеличивает долю воздуха в струе воды на 60%. Весьма неплохо для счетчика.
Модульная система – это гибкое решение, способное подстроиться под требования и нужды любого человека. Дополнить уже имеющуюся мебель новым модулем можно по мере необходимости, в зависимости от наполнения комнаты различной утварью, нуждающейся в хранении или размещении.
Чугунное литье – это доступное произведение искусства, которое смотрится роскошно в любом интерьере и дизайне мебели.
Ковры требуют не меньшего внимания, чем паркет. Вызов профессиональной клининговой компании с хорошим оборудованием (хотя бы раз в год) поможет сохранить ковровое покрытие в первоначальном виде на долгие годы.
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