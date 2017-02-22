Очаровательное поместье в кантри-стиле

Этот загородный коттедж сочетает в себе природную естественность и основательность натуральных материалов. Архитектура его при всей своей нарочитой простоте предусматривает все детали, необходимые для наилучшего отдыха: каменистые дорожки ведут к деревянному крыльцу с террасой, широкий пологий навес окружает площадку вокруг дома.