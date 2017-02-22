Очаровательное поместье в кантри-стиле

Загородный дом, полный деревенского очарования и уюта – мечта многих городских жителей, уставших от суеты и однообразия архитектуры. Живописные пейзажи, сад и террасы, теплые просторные комнаты и неповторимое ощущение радушия, наполняющее каждый уголок дома – идеальное пространство для тех, кто хочет во всей полноте ощутить наполненность природной чистотой и свежестью.
Именно соединение с природой – главная задача загородного коттеджа, поэтому такая просторная терраса играет большую роль в жизни семьи.
Простые белые оштукатуренные стены, оранжевая черепица на крыше и подвесные цветочные горшки – все это великолепно смотрится на фоне зеленых склонов и сада.
Простая и практичная архитектура дома помогает разместиться здесь большой семье и всем друзьям, которые захотят составить вам компанию на природе. Каменная отмостка вокруг сохранит чистоту в доме в любую погоду.
Широкая деревянная дверь и табличка с именем дома над ней – словно приглашают каждого зайти в гости к хозяевам этого радушного поместья. Просторные навес над каменным крыльцом с двускатной крышей – универсальная защита от любой погоды.
Интерьер дома также выполнен в естественных, простых и уютных тонах, демонстрируя лучшие стороны деревенского стиля. Просторная кухня с основательной деревянной мебелью, сводчатый потолок и широкое окно – пространство получилось светлое и теплое, по семейному радушное и колоритное.
Комнаты в доме оформлены просто и уютно. Деревянные сводчатые потолки дают достаточно простора, белые стены и широкие окна с видом на сад позволяют ощутить всю красоту окружающей природы.
Просторная, светлая гостиная буквально наполнена солнечными лучами и живописным пейзажем за окнами. В угловой зоне у окон оборудована современная столовая, а большая часть отдана под широкие диваны и кресла, чтобы вся близкие и друзья могли разместиться с комфортом.
Этот загородный коттедж сочетает в себе природную естественность и основательность натуральных материалов. Архитектура его при всей своей нарочитой простоте предусматривает все детали, необходимые для наилучшего отдыха: каменистые дорожки ведут к деревянному крыльцу с террасой, широкий пологий навес окружает площадку вокруг дома.