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Очаровательное поместье в кантри-стиле

Перла Вереника Перла Вереника
Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Дома в рустикальном стиле
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Загородный дом, полный деревенского очарования и уюта – мечта многих городских жителей, уставших от суеты и однообразия архитектуры. Живописные пейзажи, сад и террасы, теплые просторные комнаты и неповторимое ощущение радушия, наполняющее каждый уголок дома – идеальное пространство для тех, кто хочет во всей полноте ощутить наполненность природной чистотой и свежестью.

Терраса

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Дома в рустикальном стиле
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Именно соединение с природой – главная задача загородного коттеджа, поэтому такая просторная терраса играет большую роль в жизни семьи. 

Декор фасада

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Дома в стиле кантри
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Простые белые оштукатуренные стены, оранжевая черепица на крыше и подвесные цветочные горшки – все это великолепно смотрится на фоне зеленых склонов и сада.

С наружной стороны дома

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Дома в стиле кантри
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Простая и практичная архитектура дома помогает разместиться здесь большой семье и всем друзьям, которые захотят составить вам компанию на природе. Каменная отмостка вокруг сохранит чистоту в доме в любую погоду.

Гостеприимное крыльцо

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Дома в тропическом стиле
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Широкая деревянная дверь и табличка с именем дома над ней – словно приглашают каждого зайти в гости к хозяевам этого радушного поместья. Просторные навес над каменным крыльцом с двускатной крышей – универсальная защита от любой погоды. 

Кухня

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Кухня в рустикальном стиле
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Интерьер дома также выполнен в естественных, простых и уютных тонах, демонстрируя лучшие стороны деревенского стиля. Просторная кухня с основательной деревянной мебелью, сводчатый потолок и широкое окно – пространство получилось светлое и теплое, по семейному радушное и колоритное.

Уютная спальня

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Спальня в классическом стиле
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Комнаты в доме оформлены просто и уютно. Деревянные сводчатые потолки дают достаточно простора, белые стены и широкие окна с видом на сад позволяют ощутить всю красоту окружающей природы.

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Большая гостиная

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Гостиная в рустикальном стиле
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Просторная, светлая гостиная буквально наполнена солнечными лучами и живописным пейзажем за окнами. В угловой зоне у окон оборудована современная столовая, а большая часть отдана под широкие диваны и кресла, чтобы вся близкие и друзья могли разместиться с комфортом.

Общий вид дома

Casa Prefabricada en Bogota, PREFABRICASA PREFABRICASA Дома в рустикальном стиле
PREFABRICASA

PREFABRICASA
PREFABRICASA
PREFABRICASA

Этот загородный коттедж сочетает в себе природную естественность и основательность натуральных материалов. Архитектура его при всей своей нарочитой простоте предусматривает все детали, необходимые для наилучшего отдыха: каменистые дорожки ведут к деревянному крыльцу с террасой, широкий пологий навес окружает площадку вокруг дома.

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