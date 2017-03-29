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До и После: Кухни, дизайн которых подойдет и вашей собственной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Pied-à-terre Parisien pour 3 dans un 31 m2, Studio Pan Studio Pan Кухня в стиле модерн
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Подумайте о том, какой вы мечтаете видеть свою кухню. Закройте глаза и представьте те элементы, без которых она не может обойтись. А теперь найдите 10 отличий от своей нынешней кухни. Все так плохо? Тогда самое время планировать перемены!

Постарайтесь трезво оценивать свои мечты. Действительно ли вы хотите сделать кухню в стиле уютного прованса или это образ кухни вашей любимой бабушки, в котором витает аромат блинчиков и куриных котлеток? Не тащите из прошлого старые желания. Представьте себя сегодняшнего и найдите тот образ кухонного интерьера, который больше всего соответствует вашему сегодняшнему ритму жизни. И если это тот самый прованс, дерзайте!

А пока посмотрите варианты кухонных ремонтов, которые органично вписались в жизнь владельцев и даже немного расширили их горизонты.

​До: Еще очень хорошая кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Мы, как и вы, тоже иногда не понимаем, почему еще почти новенькую кухню и убирают и ей на смену громоздят почти то же самое. Причины могут быть разными. Например, старая кухня – чужая, и не понятно, что и где там было пролито. Или как с машинами: 3-5 лет, и пора покупать новую. И такое может быть!

​После: Очень новая кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Да, этот вариант с дизайном от профессионалов еще новее. Оснащен более современной техникой и сияет первозданной чистотой. И если пришлось бы выбирать, мы бы тоже взяли эту.

​До: Старая парижская кухня

Pied-à-terre Parisien pour 3 dans un 31 m2, Studio Pan Studio Pan Кухни в эклектичном стиле
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

До ремонта кухня была в отдельной комнате с окном почти в пол и кованым французским балкончиком. Старая, грязная, она, как и вся квартира, нуждалась в ремонте, прежде чем кто-либо захотел жить в ней долго и счастливо.

​После: Новая кухня в формате открытой планировки

Pied-à-terre Parisien pour 3 dans un 31 m2, Studio Pan Studio Pan Кухня в стиле модерн
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

Белоснежный гарнитур обрел место у стены как раз напротив окна. Он представляет собой рационально сконфигурированную стену из модулей разного назначения. Обратите внимание на потрясающий дизайнерский ход – фартук сделан из зеркала. Таких интересных моментов в этой квартире-студии еще немало.

Статья об этом эффектном проекте здесь.

​До: Кухня в отдельной комнате

APPARTEMENT PARIS 7ème, Agence Manuel MARTINEZ Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ

Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ

Эта кухня тоже может прослужить еще долгое время. Она достаточно современна и эффектна, чтобы понравиться большинству из нас. Неужели и с ней безжалостно расправятся, демонтировав?

​После: Та же кухня после перепланировки

APPARTEMENT PARIS 7ème, Agence Manuel MARTINEZ Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ

Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ

После перепланировки был перенесен в другое место лишь последний модуль гарнитура, что мы видели на фото ДО. А на его место пришел другой, который не закрывает пространство и дает доступ ко всем штучкам, что могут понадобиться для быстрого и легкого завтрака.

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