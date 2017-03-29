До и После: Кухни, дизайн которых подойдет и вашей собственной

Подумайте о том, какой вы мечтаете видеть свою кухню. Закройте глаза и представьте те элементы, без которых она не может обойтись. А теперь найдите 10 отличий от своей нынешней кухни. Все так плохо? Тогда самое время планировать перемены!
Постарайтесь трезво оценивать свои мечты. Действительно ли вы хотите сделать кухню в стиле уютного прованса или это образ кухни вашей любимой бабушки, в котором витает аромат блинчиков и куриных котлеток? Не тащите из прошлого старые желания. Представьте себя сегодняшнего и найдите тот образ кухонного интерьера, который больше всего соответствует вашему сегодняшнему ритму жизни. И если это тот самый прованс, дерзайте!
А пока посмотрите варианты кухонных ремонтов, которые органично вписались в жизнь владельцев и даже немного расширили их горизонты.
Мы, как и вы, тоже иногда не понимаем, почему еще почти новенькую кухню и убирают и ей на смену громоздят почти то же самое. Причины могут быть разными. Например, старая кухня – чужая, и не понятно, что и где там было пролито. Или как с машинами: 3-5 лет, и пора покупать новую. И такое может быть!
Да, этот вариант с дизайном от профессионалов еще новее. Оснащен более современной техникой и сияет первозданной чистотой. И если пришлось бы выбирать, мы бы тоже взяли эту.
До ремонта кухня была в отдельной комнате с окном почти в пол и кованым французским балкончиком. Старая, грязная, она, как и вся квартира, нуждалась в ремонте, прежде чем кто-либо захотел жить в ней долго и счастливо.
Белоснежный гарнитур обрел место у стены как раз напротив окна. Он представляет собой рационально сконфигурированную стену из модулей разного назначения. Обратите внимание на потрясающий дизайнерский ход – фартук сделан из зеркала. Таких интересных моментов в этой квартире-студии еще немало.
Эта кухня тоже может прослужить еще долгое время. Она достаточно современна и эффектна, чтобы понравиться большинству из нас. Неужели и с ней безжалостно расправятся, демонтировав?
После перепланировки был перенесен в другое место лишь последний модуль гарнитура, что мы видели на фото ДО. А на его место пришел другой, который не закрывает пространство и дает доступ ко всем штучкам, что могут понадобиться для быстрого и легкого завтрака.
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