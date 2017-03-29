До и После: Кухни, дизайн которых подойдет и вашей собственной

Подумайте о том, какой вы мечтаете видеть свою кухню. Закройте глаза и представьте те элементы, без которых она не может обойтись. А теперь найдите 10 отличий от своей нынешней кухни. Все так плохо? Тогда самое время планировать перемены!

Постарайтесь трезво оценивать свои мечты. Действительно ли вы хотите сделать кухню в стиле уютного прованса или это образ кухни вашей любимой бабушки, в котором витает аромат блинчиков и куриных котлеток? Не тащите из прошлого старые желания. Представьте себя сегодняшнего и найдите тот образ кухонного интерьера, который больше всего соответствует вашему сегодняшнему ритму жизни. И если это тот самый прованс, дерзайте!

А пока посмотрите варианты кухонных ремонтов, которые органично вписались в жизнь владельцев и даже немного расширили их горизонты.