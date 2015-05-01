Необычная мебель для дачного участка

Майский праздники, дачный сезон и предвкушение лета – самое время уделить внимание садовой тематике. Не так давно мы щедро делились креативными идеями оформления сада и увлекательно рассказывали о летних домах в современном прочтении этого термина. А теперь настал момент порассуждать о мебели для дачных участков. Что актуально в этом сезоне? Какие предметы мебели будут наиболее органично выглядеть в вашем саду? Смотрим и анализируем!
Все мы помним из детства нравоучения родителей о том, что лежать на голой траве даже в теплые дни вредно, потому что можно подхватить простуду или того хуже воспаление почек. Не исключено, что желание вдоволь поваляться на молодой, зеленой траве и при этом не простыть вдохновило дизайнеров на создание этой необычной кровати, поверхность которой полностью состоит из травы, цветов и декоративных зеленых растений.
Майские вечера – идеальное время для свиданий на открытом воздухе. Кажется, что можно до бесконечности прогуливаться по выложенным из камня тропинкам, любоваться силуэтами деревьев и вдыхать свежие и дикие запахи леса. Когда на улице станет слишком темно, вам наверняка захочется присесть на стильную кушетку из ротанга и полюбоваться на безоблачное, звездное небо.
Поездки на дачу и посиделки допоздна с друзьями и родственниками – что может быть прекраснее? Чтобы провести жаркие денечки со вкусом, нужно обзавестись стильной мебелью. Садовая мебель ни в коем случае не должна выглядеть громоздко. Ваш участок будет выглядеть гораздо лучше, если на нем будет присутствовать мебель, в дизайне которой отражается легкость и позитивное настроение теплого периода года.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Чтобы композиция дачного участка выглядела завершенной, нужно обязательно украсить веранду. Ваза для цветов под названием кашпо оживит даже самый аскетичный интерьер, однако не стоит забывать, что кашпо служит скорее декоративным целям и сажать в них растения категорически не рекомендуется. Цветы лучше всего чувствуют себя в глиняных горшках, которые хорошо пропускают влагу и воздух. Так что сначала растения нужно поместить в обычные горшки, а уже потом аккуратно опустить их в кашпо – прямо как на снимке, выполненном профессиональным фотографом Анной Киселевой.
Если в этом сезоне вы решили произвести фурор, обратите внимание на эксклюзивную дизайнерскую мебель, изготовленную в студии Too-Design. Этот удобный
солнечный остров непременно привлечет заинтересованные взгляды соседей и подарит вам и вашим друзьям незабываемые часы комфортного отдыха.
Если интерьер вашего сада воплощает все самые современные тенденции ландшафтного дизайна, мебель в нем также должна выглядеть ультрасовременно. Вместо традиционных деревянных скамеек, установите минималистичную скамью из металла. Ее необычная форма станет настоящей
изюминкой садового интерьера.