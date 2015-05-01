Необычная мебель для дачного участка

Чтобы композиция дачного участка выглядела завершенной, нужно обязательно украсить веранду. Ваза для цветов под названием кашпо оживит даже самый аскетичный интерьер, однако не стоит забывать, что кашпо служит скорее декоративным целям и сажать в них растения категорически не рекомендуется. Цветы лучше всего чувствуют себя в глиняных горшках, которые хорошо пропускают влагу и воздух. Так что сначала растения нужно поместить в обычные горшки, а уже потом аккуратно опустить их в кашпо – прямо как на снимке, выполненном профессиональным фотографом Анной Киселевой.