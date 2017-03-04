До и После: 5 эталонных ремонтов на кухне

Жизнерадостная атмосфера на этой кухне создана фартуком из яркой мозаики. И обратите внимание на пол – он малиновый!!! Все остальное выдержано в лучших традициях современного минимализма.

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