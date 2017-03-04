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До и После: 5 эталонных ремонтов на кухне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в колониальном стиле Плитка Многоцветный
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Учитесь у лучших! Профессионалы homify по-прежнему держат марку, показывая, каким должен быть эталонный дизайн современной кухни.

Но не стремитесь все сделать сами. Мы считаем, что у вас есть дела по-важнее этого. У вас есть семья, которая жаждет вашей любви и внимания, кошка, нуждающаяся в вашей ласке, да и вам самим пора начать ходить в спортзал, а то скоро в отпуск. А ремонтом в это время пусть займутся те, для кого это – работа, приносящая их семье все блага цивилизации.

​До: Не самая удачная расстановка мебели

BEFORE homify Кухня в стиле кантри
homify

BEFORE

homify
homify
homify

Достаточно просторная кухня не очень удобна для хозяйки, за спиной которой почти всегда кто-то находится. Да и рыжее дерево на фасадах гарнитура и на полу не добавляет баллов.

​После: Светлая удобная кухня

Heath Cottage Dining Area homify Столовая комната в стиле модерн refurbishment,renovation,cottage,scotland,aberdeen,white,timber,mid century,scandinavian,kitchen
homify

Heath Cottage Dining Area

homify
homify
homify

Теперь основная зона для готовки расположена в дальней части кухни, а в столовой с обеденным столом на шестерых не съедают пространство модули кухонного гарнитура. На фоне разнофактурной (штукатурка, кирпичная кладка, деревянные ламели) отделки расставлены темные акценты. Смотрится очень актуально!

​До: Ремонт 10-летней давности

before picture 2A Design Кухня в классическом стиле
2A Design

before picture

2A Design
2A Design
2A Design

Признаемся, такой ремонт все еще делают на просторах нашей страны. А вот для европейцев это однозначно не модно. Вы с кем?

​После: Супер-люкс для вашей кухни

Kitchen Project 2A Design КухняШкафы и полки
2A Design

Kitchen Project

2A Design
2A Design
2A Design

Предыдущий вариант дизайна этой кухни не идет ни в какое сравнение с этим! Потрясающая подсветка по полу, на потолке, глянец фасадов, акцентная стена из фактурного декоративного камня, сияющий алый фартук… Хочу себе такую!!!

​До: Кухня на старой вилле

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Кухня в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Огромный кухонный гарнитур из настоящего дерева стоил немало, но владельцы этой виллы могли себе позволить такую роскошь уже много лет назад.

​После: Кухня в отремонтированной вилле

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Кухня в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Самое поразительное здесь – кухонный остров, составленный из мраморных плит. Таким приемом дизайнеры опять показали, что хозяевам доступно гораздо большее, чем обычному человеку. Браво! И вовсе не вычурно, а трендово!

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​До: Старая кухня

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Обратив внимание на волнистый линолеум на полу, вы поймете, как много лет этому интерьеру. Все серо-желтое и совсем не радующее.

​После: Скандинавский минимализм

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Столовая комната в стиле минимализм Белый
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Скандинавский минимализм добрался и до Кореи, при этом выглядит он так же безупречно, как на своей северной родине. Изысканная скромность стиля объясняет его популярность по всему миру.

​До: Ужас в картинках

homify Кухня в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Даже без особо пристального взгляда на эту кухню понятно, что она уже давно ждет ремонта. Детские рисунки на холодильнике, как и всегда, умиляют. Но не более того.

​После: Яркая мозаика на кухне

homify Кухня в колониальном стиле Плитка Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Жизнерадостная атмосфера на этой кухне создана фартуком из яркой мозаики. И обратите внимание на пол – он малиновый!!! Все остальное выдержано в лучших традициях современного минимализма.

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