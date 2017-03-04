До и После: 5 эталонных ремонтов на кухне

Учитесь у лучших! Профессионалы homify по-прежнему держат марку, показывая, каким должен быть эталонный дизайн современной кухни.
Но не стремитесь все сделать сами. Мы считаем, что у вас есть дела по-важнее этого. У вас есть семья, которая жаждет вашей любви и внимания, кошка, нуждающаяся в вашей ласке, да и вам самим пора начать ходить в спортзал, а то скоро в отпуск. А ремонтом в это время пусть займутся те, для кого это – работа, приносящая их семье все блага цивилизации.
Достаточно просторная кухня не очень удобна для хозяйки, за спиной которой почти всегда кто-то находится. Да и рыжее дерево на фасадах гарнитура и на полу не добавляет баллов.
Теперь основная зона для готовки расположена в дальней части кухни, а в столовой с обеденным столом на шестерых не съедают пространство модули кухонного гарнитура. На фоне разнофактурной (штукатурка, кирпичная кладка, деревянные ламели) отделки расставлены темные акценты. Смотрится очень актуально!
Признаемся, такой ремонт все еще делают на просторах нашей страны. А вот для европейцев это однозначно не модно. Вы с кем?
Предыдущий вариант дизайна этой кухни не идет ни в какое сравнение с этим! Потрясающая подсветка по полу, на потолке, глянец фасадов, акцентная стена из фактурного декоративного камня, сияющий алый фартук… Хочу себе такую!!!
Огромный кухонный гарнитур из настоящего дерева стоил немало, но владельцы этой виллы могли себе позволить такую роскошь уже много лет назад.
Самое поразительное здесь – кухонный остров, составленный из мраморных плит. Таким приемом дизайнеры опять показали, что хозяевам доступно гораздо большее, чем обычному человеку. Браво! И вовсе не вычурно, а трендово!
Обратив внимание на волнистый линолеум на полу, вы поймете, как много лет этому интерьеру. Все серо-желтое и совсем не радующее.
Скандинавский минимализм добрался и до Кореи, при этом выглядит он так же безупречно, как на своей северной родине. Изысканная скромность стиля объясняет его популярность по всему миру.
Даже без особо пристального взгляда на эту кухню понятно, что она уже давно ждет ремонта. Детские рисунки на холодильнике, как и всегда, умиляют. Но не более того.
Жизнерадостная атмосфера на этой кухне создана фартуком из яркой мозаики. И обратите внимание на пол – он малиновый!!! Все остальное выдержано в лучших традициях современного минимализма.
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