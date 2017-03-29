До и После: Отремонтированные кухни, среди которых могла быть и ваша

Не любите свою кухню? А она в этом абсолютно не виновата. Ваша кухня могла бы выглядеть намного лучше, если бы вы выделили бюджет и время на ее преображение. Есть деньги, но нет времени? Еще проще! К вашим услугам – масса специалистов, которые только и ждут возможности реализовать свои задумки. Конечно же, в соответствии с вашими пожеланиями и деньгами.

Именно специалисты (дизайнеры, архитекторы, плиточники и сантехники) уже знают все подводные камни предстоящего вам ремонта и смогут, как опытный лоцман, провести вас максимально быстро и комфортно через этот процесс. Если вы все еще не доверяете специалистам, вот вам очередная порция эффектных преображений из рубрики «До и После». Знайте, владельцы этих кухонь уже приготовили не один завтрак и ужин в кухне своей мечты. Выбирайте специалистов, вариант дизайна и прочее-прочее. И живите именно так, как всегда мечтали – в комфорте и красоте.