До и После: Отремонтированные кухни, среди которых могла быть и ваша

Не любите свою кухню? А она в этом абсолютно не виновата. Ваша кухня могла бы выглядеть намного лучше, если бы вы выделили бюджет и время на ее преображение. Есть деньги, но нет времени? Еще проще! К вашим услугам – масса специалистов, которые только и ждут возможности реализовать свои задумки. Конечно же, в соответствии с вашими пожеланиями и деньгами.
Именно специалисты (дизайнеры, архитекторы, плиточники и сантехники) уже знают все подводные камни предстоящего вам ремонта и смогут, как опытный лоцман, провести вас максимально быстро и комфортно через этот процесс. Если вы все еще не доверяете специалистам, вот вам очередная порция эффектных преображений из рубрики «До и После». Знайте, владельцы этих кухонь уже приготовили не один завтрак и ужин в кухне своей мечты. Выбирайте специалистов, вариант дизайна и прочее-прочее. И живите именно так, как всегда мечтали – в комфорте и красоте.
Весь вычурный декор, все выпуклости на фасадах, все сложные рельефы на плитке отступают, когда в дизайн вмешивается скандинавский минимализм. Он с легкостью стирает всю историю даже самого старого и некрасивого пространства, привнося ауру легкости и тотальной чистоты.
Даже на фоне простой отделки он не выглядит скучным, потому что вполне приемлет яркие акценты и эклектичные включения из других стилей, например индастриала.
При реконструкциях очень старых домов меняется много чего, потому что человек действительно очень изменился. Он почему-то уже не любит маленькие комнаты и окна, и коридоры, дробящие пространство на неудобные закутки. В этом доме кухня обрела совершенно новое место и очень органично вписалась в интерьер обновленного дома с долгой историей.
Удивительно, не все из нас еще успели пожить с вариантами, подобными на фото ДО, а владельцы этой кухню уже получили ПОСЛЕ. Раковина с модного сейчас острова вернулась обратно в столешницу гарнитура вдоль стены. Неужели тенденция?
Этой квартире (с ремонтом от iLoftYou из Барселоны) досталось много внимания профессионалов разных специальностей. В итоге кухня дополнилась столовой на солнечной лоджии и изменила свой стиль в соответствии с трендами. А как ни крути, мы – мир победившего скандинавского минимализма и его многочисленных вариаций! Справедливости ради заметим, что это произошло не просто так. Скандинавский стиль, уйдя от своей первоначальной брутальности и (только по секрету!) бледной невыразительности стал эффектным, стильным и невероятно толерантным. Его можно с легкостью дополнить марокканским светильником или китайской росписью по шелку, а это нас, владельцев четырех коробок сувениров из разных стран, весьма подкупает.
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