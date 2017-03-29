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До и После: Отремонтированные кухни, среди которых могла быть и ваша

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Carilla, restiling in Milano centro, studiodonizelli studiodonizelli
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Не любите свою кухню? А она в этом абсолютно не виновата. Ваша кухня могла бы выглядеть намного лучше, если бы вы выделили бюджет и время на ее преображение. Есть деньги, но нет времени? Еще проще! К вашим услугам – масса специалистов, которые только и ждут возможности реализовать свои задумки. Конечно же, в соответствии с вашими пожеланиями и деньгами.

Именно специалисты (дизайнеры, архитекторы, плиточники и сантехники) уже знают все подводные камни предстоящего вам ремонта и смогут, как опытный лоцман, провести вас максимально быстро и комфортно через этот процесс. Если вы все еще не доверяете специалистам, вот вам очередная порция эффектных преображений из рубрики «До и После». Знайте, владельцы этих кухонь уже приготовили не один завтрак и ужин в кухне своей мечты. Выбирайте специалистов, вариант дизайна и прочее-прочее. И живите именно так, как всегда мечтали – в комфорте и красоте.

​До и После: Минимализм с акцентами

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Весь вычурный декор, все выпуклости на фасадах, все сложные рельефы на плитке отступают, когда в дизайн вмешивается скандинавский минимализм. Он с легкостью стирает всю историю даже самого старого и некрасивого пространства, привнося ауру легкости и тотальной чистоты.

Даже на фоне простой отделки он не выглядит скучным, потому что вполне приемлет яркие акценты и эклектичные включения из других стилей, например индастриала.

​До и После: Новая кухня в очень старом доме

Duplex 3 pièces 53m2, Créateurs d'Interieur Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur

Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur
Créateurs d'Interieur

При реконструкциях очень старых домов меняется много чего, потому что человек действительно очень изменился. Он почему-то уже не любит маленькие комнаты и окна, и коридоры, дробящие пространство на неудобные закутки. В этом доме кухня обрела совершенно новое место и очень органично вписалась в интерьер обновленного дома с долгой историей.

​До и После: Новая и еще новее

Casa Carilla, restiling in Milano centro, studiodonizelli studiodonizelli
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Удивительно, не все из нас еще успели пожить с вариантами, подобными на фото ДО, а владельцы этой кухню уже получили ПОСЛЕ. Раковина с модного сейчас острова вернулась обратно в столешницу гарнитура вдоль стены. Неужели тенденция?

​До и После: Новая кухня после перепланировки

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

Этой квартире (с ремонтом от iLoftYou из Барселоны) досталось много внимания профессионалов разных специальностей. В итоге кухня дополнилась столовой на солнечной лоджии и изменила свой стиль в соответствии с трендами. А как ни крути, мы – мир победившего скандинавского минимализма и его многочисленных вариаций! Справедливости ради заметим, что это произошло не просто так. Скандинавский стиль, уйдя от своей первоначальной брутальности и (только по секрету!) бледной невыразительности стал эффектным, стильным и невероятно толерантным. Его можно с легкостью дополнить марокканским светильником или китайской росписью по шелку, а это нас, владельцев четырех коробок сувениров из разных стран, весьма подкупает.

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