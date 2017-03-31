До и После: Ванные комнаты, которые воплотили все мечты владельцев

Если вы решились на ремонт ванной комнаты, то весна – самое лучшее время для того, чтобы начать этот процесс. Наверняка, вы уже нашли пару-тройку элементов, которые должны быть в вашей новой ванной обязательно. Но если картинка до конца не собрана, вы знаете, чем заняться на досуге.

Просматривая варианты от профессионалов homify, не бойтесь, что захотите гораздо больше, чем можете себе позволить. Возможно, вы еще не пробежались по местным магазинам и не удивились, как дешево стоит сегодня подвесной унитаз со встраиваемым бачком и «тропический душ». Весь мир работает на то, чтобы все его прелести ( в том числе и для ванной комнаты!) стали доступны максимальному количеству людей. Ничего не поделаешь, закон экономики! Потому мечтайте по-крупному! Возможно вы удивитесь, что все эти новомодные штучки нужны не только вам.