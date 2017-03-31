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До и После: Ванные комнаты, которые воплотили все мечты владельцев

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
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Если вы решились на ремонт ванной комнаты, то весна – самое лучшее время для того, чтобы начать этот процесс. Наверняка, вы уже нашли пару-тройку элементов, которые должны быть в вашей новой ванной обязательно. Но если картинка до конца не собрана, вы знаете, чем заняться на досуге.

Просматривая варианты от профессионалов homify, не бойтесь, что захотите гораздо больше, чем можете себе позволить. Возможно, вы еще не пробежались по местным магазинам и не удивились, как дешево стоит сегодня подвесной унитаз со встраиваемым бачком и «тропический душ». Весь мир работает на то, чтобы все его прелести ( в том числе и для ванной комнаты!) стали доступны максимальному количеству людей. Ничего не поделаешь, закон экономики! Потому мечтайте по-крупному! Возможно вы удивитесь, что все эти новомодные штучки нужны не только вам.

​До: Пора что-то менять

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Все эти странные для нас конструкции уже совсем не новые, как нам может показаться. Уж владельцы-то знают, да и вы, если приглядитесь, тоже поймете, что этому интерьеру не меньше десятка лет, что для ванной комнаты – глубокая старость.

​После: Шикарный интерьер ванной комнаты

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Ванная комната в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Выбранный вариант омоложения явно к лицу этой ванной комнате. Модно и современно! Уютная цветовая гамма! Больше ремонтов от того же автора можно найти здесь.

​До: Старая ванная комната с окном

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Пугающий выбор плитки (особенно напольной) вынуждает не рассматривать интерьер особо пристально, а сфокусироваться на том немногом, что здесь есть хорошего – на окне.

​После: Новая ванная комната с окном

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Как это ни странно, но дизайнеры и здесь сделали акцент именно на окне, оформив его контрастно. Изысканная гамма всего интерьера и микс материалов превращает ванную комнату в свежее и уютное пространство.

​До: Узкая старая ванная комната

Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Кому-то показалось, что ванная чаша в плитке цвета темного шоколада – хорошая идея. Мы не согласны!

​После: Сливочно-кофейный вариант

Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Более нейтральная палитра подойдет для маленького пространства гораздо лучше. Рокировка унитаза и ванной более чем удачна, а ее замена на душ с трапом в полу – вообще шик.

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​До и После: Эффектные метаморфозы

Transformation d'un atelier d'artisan en loft duplex, le songe du miroir photographe le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe

le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe

Глядя на вариант ДО, ужасаешься тому, как можно было довести комнату до такого состояния. Ради нашего спокойствия предположим, что в квартире, которой принадлежит эта ванная комната, просто никто не жил. 

​До и После: Библиотека в туалете

Transformation d'un atelier d'artisan en loft duplex, le songe du miroir photographe le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe

le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe
le songe du miroir photographe

Согласитесь, сначала обращаешь внимание все же на это. И только потом – на изысканный блеск плитки с изящными фасками и белоснежный подвесной унитаз.

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