До и После: Ванные комнаты, которые воплотили все мечты владельцев

Если вы решились на ремонт ванной комнаты, то весна – самое лучшее время для того, чтобы начать этот процесс. Наверняка, вы уже нашли пару-тройку элементов, которые должны быть в вашей новой ванной обязательно. Но если картинка до конца не собрана, вы знаете, чем заняться на досуге.
Просматривая варианты от профессионалов homify, не бойтесь, что захотите гораздо больше, чем можете себе позволить. Возможно, вы еще не пробежались по местным магазинам и не удивились, как дешево стоит сегодня подвесной унитаз со встраиваемым бачком и «тропический душ». Весь мир работает на то, чтобы все его прелести ( в том числе и для ванной комнаты!) стали доступны максимальному количеству людей. Ничего не поделаешь, закон экономики! Потому мечтайте по-крупному! Возможно вы удивитесь, что все эти новомодные штучки нужны не только вам.
Все эти странные для нас конструкции уже совсем не новые, как нам может показаться. Уж владельцы-то знают, да и вы, если приглядитесь, тоже поймете, что этому интерьеру не меньше десятка лет, что для ванной комнаты – глубокая старость.
Выбранный вариант омоложения явно к лицу этой ванной комнате. Модно и современно! Уютная цветовая гамма! Больше ремонтов от того же автора можно найти здесь.
Пугающий выбор плитки (особенно напольной) вынуждает не рассматривать интерьер особо пристально, а сфокусироваться на том немногом, что здесь есть хорошего – на окне.
Как это ни странно, но дизайнеры и здесь сделали акцент именно на окне, оформив его контрастно. Изысканная гамма всего интерьера и микс материалов превращает ванную комнату в свежее и уютное пространство.
Кому-то показалось, что ванная чаша в плитке цвета темного шоколада – хорошая идея. Мы не согласны!
Более нейтральная палитра подойдет для маленького пространства гораздо лучше. Рокировка унитаза и ванной более чем удачна, а ее замена на душ с трапом в полу – вообще шик.
Глядя на вариант ДО, ужасаешься тому, как можно было довести комнату до такого состояния. Ради нашего спокойствия предположим, что в квартире, которой принадлежит эта ванная комната, просто никто не жил.
Согласитесь, сначала обращаешь внимание все же на это. И только потом – на изысканный блеск плитки с изящными фасками и белоснежный подвесной унитаз.
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