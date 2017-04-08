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До и После: Ванные комнаты после правильного ремонта

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Exemples d'avant/après, ARABESQUE&CO ARABESQUE&CO
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Сегодня мы предлагаем внимательно посмотреть на свою ванную комнату и принять важное решение – мыть или не мыть. Возможно, за зиму здесь скопилось много того, что неосязаемо влияет на микроклимат, искажая все еще любимый вами образ. Тогда генеральная уборка и замена пары-тройки предметов кардинально изменит обстановку. Но если вы это уже проходили в прошлом (и даже позапрошлом!) году, смотрите шире – настало время ремонта!

Тогда самое время погрузиться в свои мечты, достать оттуда что-то невероятно красивое и воплотить это в жизнь. Вам для вдохновения – работы тех, кто справился с этой задачей на ура.

​До и После: Удачный ремонт в ванной комнате

Reforma integral de vivienda de 78m2 en barrio del Pilar de Madrid por Traber Obras., Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Эта ванная комната виновна лишь в том, что в ней очень давно не делали ремонт. Вариант после ремонта использует ту же самую расстановку элементов, потому что это было очень удобно владельцам. Но новый дизайн существенно изменил общую подачу интерьера. Больше ремонтов от этого дизайнера здесь.

​До и После: Долой прошлое!

Duplex 3 pièces 53m2, Créateurs d'Interieur Créateurs d'Interieur
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Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur
Créateurs d'Interieur

Сине-голубая мозаика с дельфинчиками радовала владельцев, когда их дети были маленькими. Но для взрослых этот дизайн  оказался слишком мультяшным. Грифельный серый с правильной подсветкой смотрится очень изысканно.

​До и После: Жизнь с нуля

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Эта ванная комната подверглась еще более существенным изменениям. Для воплощения нового дизайн-проекта пришлось заново проложить все трубы. Но результат действительно хорош. Чтобы не разрушать атмосферу старого дома, использована мебель с нелюбимым многими из нас рыжим деревом. Однако для этой квартиры такой вариант подходит как нельзя более кстати.

​До: Расширение ванной комнаты

Exemples d'avant/après, ARABESQUE&CO ARABESQUE&CO
ARABESQUE&amp;CO

ARABESQUE&CO
ARABESQUE&amp;CO
ARABESQUE&CO

До ремонта здесь была спальня с маленьким туалетом с окном. В ходе тотальной реконструкции многие комнаты этого старого дома изменили свое предназначение. Не стала исключением и эта. Современный человек при любой возможности выбирает простор и максимально доступный комфорт.

​После: Роскошная ванная комната в мансарде

Exemples d'avant/après, ARABESQUE&CO ARABESQUE&CO
ARABESQUE&amp;CO

ARABESQUE&CO
ARABESQUE&amp;CO
ARABESQUE&CO

Теперь здесь расположилась спа-зона, а на месте туалета – душ. Заметьте, как разумна расстановка с точки зрения низких потолков в некоторых местах, именно поэтому ванной чаше досталось именно это место. При этом в проходных зонах высота вполне стандартная.

​До и После: Правильная перепланировка

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Переместив стену на полметра дальше, получилось не только увеличить площадь, но и заполучить эффектное узкое окно с форточкой. Ретро-атмосфера правильно поддержана рельефной плиткой с бордюрами, смотрится она невероятно изысканно.

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