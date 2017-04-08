До и После: Ванные комнаты после правильного ремонта

Сегодня мы предлагаем внимательно посмотреть на свою ванную комнату и принять важное решение – мыть или не мыть. Возможно, за зиму здесь скопилось много того, что неосязаемо влияет на микроклимат, искажая все еще любимый вами образ. Тогда генеральная уборка и замена пары-тройки предметов кардинально изменит обстановку. Но если вы это уже проходили в прошлом (и даже позапрошлом!) году, смотрите шире – настало время ремонта!

Тогда самое время погрузиться в свои мечты, достать оттуда что-то невероятно красивое и воплотить это в жизнь. Вам для вдохновения – работы тех, кто справился с этой задачей на ура.