До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые вы не можете пропустить

Хотите узнать страшную правду о самых красивых интерьерах? Они не всегда были такими! И у них был момент, когда они абсолютно не нравились своим владельцам, разочаровывали их почти по всем пунктам и даже пугали. Но что смогло изменить ситуацию? Решимость хозяев наконец-то зажить той жизнью, которую они представляют в своих мечтах, получить желаемый процент комфорта и красоты. Ну, и немного денег, конечно!
Кажется, ну что можно сделать на такой площади?
Для подвесного унитаза и его встроенного бачка сформирована ниша. Благодаря этому появилась полочка, а остаток стены занял шкафчик с зеркальной дверцей. Крохотное пространство этого туалета оформлено эстетично и современно, использована модная текстурированная плитка. Больше ремонтов от этого французского дизайнера здесь.
В старых домах очень часто санузел сделан раздельным. Иногда это просто дополнительный туалет. Вытянутая форма не позволяет разместить здесь больше, чем просто унитаз с маленькой раковиной. Скромная отделка в виде стен под покраску и керамической плитки на полу выглядит печально. И кстати, где находится сливной бачок?
После переноса стены получилось создать вполне современную ванную комнату. Окно, заложенное стелоблоками, впускает достаточное количество солнечного света большую часть дня. Обратите внимание на едва заметный, но невероятно изысканный рисунок в арабском стиле на плитке в обрамлении чаши.
Представьте все это новым и порадуйтесь за владельцев той ванной комнаты. А теперь порадуйтесь за них еще раз, потому что скоро они опять получат новую ванную комнату.
Как того и хотели владельцы, дизайнеры не стали отходить от общих правил оформления предыдущего интерьера. Чаша оформлена плиткой, гамма максимально светлая. А изыски добавлены за счет текстурной плитки и едва заметных различий в оттенках.
Нам кажется, что даже когда все это было новым, рисунок на плитке сразу делал ее старой и грязной. Радует простор, который можно использовать при новом ремонте с гораздо большим КПД.
Что вам нравится больше всего? Нам – плитка с имитацией гальки и душевая кабина за стеклом. А еще вариант слива в полу (в линеечку) для душа. Берите на заметку, это – самый писк сезона!
А вот так видели и делали раньше. Та же плитка под гальку, голубая гамма и огромное зеркало. Но как-то куцо все и некрасиво, согласитесь.
Так как с галькой и синим ванная комната у владельцев уже была, а камень и разнообразие текстур они действительно любят, дизайнеры предложили им такой вариант. Просто чудесно!
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