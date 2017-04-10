До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые вы не можете пропустить

Хотите узнать страшную правду о самых красивых интерьерах? Они не всегда были такими! И у них был момент, когда они абсолютно не нравились своим владельцам, разочаровывали их почти по всем пунктам и даже пугали. Но что смогло изменить ситуацию? Решимость хозяев наконец-то зажить той жизнью, которую они представляют в своих мечтах, получить желаемый процент комфорта и красоты. Ну, и немного денег, конечно!