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До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые вы не можете пропустить

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Salle de bain à Uccle, Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration Ванная комната в стиле модерн
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Хотите узнать страшную правду о самых красивых интерьерах? Они не всегда были такими! И у них был момент, когда они абсолютно не нравились своим владельцам, разочаровывали их почти по всем пунктам и даже пугали. Но что смогло изменить ситуацию? Решимость хозяев наконец-то зажить той жизнью, которую они представляют в своих мечтах, получить желаемый процент комфорта и красоты. Ну, и немного денег, конечно! 

​До: Старый страшный туалет

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Кажется, ну что можно сделать на такой площади?

​После: Современная эстетика

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Для подвесного унитаза  и его встроенного бачка сформирована ниша. Благодаря этому появилась полочка, а остаток стены занял шкафчик с зеркальной дверцей. Крохотное пространство этого туалета оформлено эстетично и современно, использована модная текстурированная плитка. Больше ремонтов от этого французского дизайнера здесь.

​До: Узкий туалет

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

В старых домах очень часто санузел сделан раздельным. Иногда это просто дополнительный туалет. Вытянутая форма не позволяет разместить здесь больше, чем просто унитаз с маленькой раковиной. Скромная отделка в виде стен под покраску и керамической плитки на полу выглядит печально. И кстати, где находится сливной бачок?

​После: Неизбежное расширение

Appartement locatif T6 à Strasbourg, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

После переноса стены получилось создать вполне современную ванную комнату. Окно, заложенное стелоблоками, впускает достаточное количество солнечного света большую часть дня. Обратите внимание на едва заметный, но невероятно изысканный рисунок в арабском стиле на плитке в обрамлении чаши.

​До: Светленько, простенько, требует ремонта

Appartement locatif T5 à STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Представьте все это новым и порадуйтесь за владельцев той ванной комнаты. А теперь порадуйтесь за них еще раз, потому что скоро они опять получат новую ванную комнату.

​После: Идеальная простота

Appartement locatif T5 à STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Как того и хотели владельцы, дизайнеры не стали отходить от общих правил оформления предыдущего интерьера. Чаша оформлена плиткой, гамма максимально светлая. А изыски добавлены за счет текстурной плитки и едва заметных различий в оттенках.

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​До: Странный выбор плитки

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Нам кажется, что даже когда все это было новым, рисунок на плитке сразу делал ее старой и грязной. Радует простор, который можно использовать при новом ремонте с гораздо большим КПД.

​После: Удивительный результат

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Что вам нравится больше всего? Нам – плитка с имитацией гальки и душевая кабина за стеклом. А еще вариант слива в полу (в линеечку) для душа. Берите на заметку, это – самый писк сезона!

​До: Почти то же самое?

Salle de bain à Uccle, Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration Ванная комната в стиле модерн
Olivier De Cubber – Architecture d&#39;intérieur, design &amp; décoration

Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration
Olivier De Cubber – Architecture d&#39;intérieur, design &amp; décoration
Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration

А вот так видели и делали раньше. Та же плитка под гальку, голубая гамма и огромное зеркало. Но как-то куцо все и некрасиво, согласитесь.

​После: Микс материалов в современной ванной комнате

Salle de bain à Uccle, Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration Ванная комната в стиле модерн
Olivier De Cubber – Architecture d&#39;intérieur, design &amp; décoration

Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration
Olivier De Cubber – Architecture d&#39;intérieur, design &amp; décoration
Olivier De Cubber - Architecture d'intérieur, design & décoration

Так как с галькой и синим ванная комната у владельцев уже была, а камень и разнообразие текстур они действительно любят, дизайнеры предложили им такой вариант. Просто чудесно!

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