17 миниатюрных садов – доступные идеи для вашего дома

Чем хорош мини-сад? Во-первых, для его оборудования достаточно пространства всего в несколько метров в любом уголке двора или дома. Во-вторых, композиция миниатюрного сада самодостаточна и оригинальна, что позволит даже такому небольшому элементу декора преобразить и оживить пространство. Еще один немаловажный вопрос – растения и элементы для мини-садов подбираются таким образом, чтобы не требовать от вас ежеминутного ухода и не доставлять лишних хлопот.

В этом обзоре мы собрали множество самых разнообразных видов миниатюрных садов, зеленых и каменистых, минималистичных и ярких, чтобы вы смогли найти подходящую идею для своего дома.