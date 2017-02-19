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17 миниатюрных садов – доступные идеи для вашего дома

Перла Вереника Перла Вереника
Feng Shui en una vivienda de Premià de Dalt, Feng Shui Cristina Jové Feng Shui Cristina Jové Сад в азиатском стиле
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Чем хорош мини-сад? Во-первых, для его оборудования достаточно пространства всего в несколько метров в любом уголке двора или дома. Во-вторых, композиция миниатюрного сада самодостаточна и оригинальна, что позволит даже такому небольшому элементу декора преобразить и оживить пространство. Еще один немаловажный вопрос – растения и элементы для мини-садов подбираются таким образом, чтобы не требовать от вас ежеминутного ухода и не доставлять лишних хлопот.

В этом обзоре мы собрали  множество самых разнообразных видов миниатюрных садов, зеленых и каменистых, минималистичных и ярких, чтобы вы смогли найти подходящую идею для своего дома.

1. Романтичный сад с каменным полом, камушками и миниатюрными растениями

Stone Courtyard House, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

2. Сад в уголке двора: изогнутая линия и ярко-красные камни в обрамлении зелени

Diseño de Jardín y Andador Padilla, Arqca Arqca Сад в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

3. Угловой сад с каменной отмосткой и небольшими пальмами в контейнерах

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca Сад в стиле минимализм
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

4. Контрастный пейзаж вдоль стены: белые камни и шаровидные шапки ветвей, красная подсыпка и зелень растений

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca Сад в стиле минимализм
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

5. Роскошный тропический мини-сад в доме: белые стены, пальмы, яркая подсветка

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

6. Сад камней и сферические скульптуры вокруг миниатюрного ручейка

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

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7. Мини-сад в японском стиле: гармоничная композиция, бамбуковая отделка стены и небольшой водопад

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

8. Пол, покрытый камнями и деревянные кадки с тропическими растениями

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES Сад в азиатском стиле
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

9. Яркое сочетание цветущих кустов, тростника и пальм

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta Сад в тропическом стиле
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

10. Угловой сад с многоуровневой композицией растенией

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

11. Оригинальная геометричная организация пространства: каменистые дорожки и контейнеры зелени

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify Сад в рустикальном стиле Дерево Многоцветный kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

12. Вертикальный сад для балкона – зеленая стена папоротников

Varanda Higienópolis , HZ Paisagismo HZ Paisagismo Сад в тропическом стиле
HZ Paisagismo

HZ Paisagismo
HZ Paisagismo
HZ Paisagismo

13. Треугольный мини-сад с пальмой и цветочным контейнером

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

14. Угловой мини-садик с яркими растениями

Jardinera en escuadra, Vivero Sofia Vivero Sofia Сад в стиле минимализм
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

15. Интересное сочетание белый и серых камней с композицией растений в центральной части

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

16. Скульптура Будды в окружении глиняных горшков с цветами

Feng Shui en una vivienda de Premià de Dalt, Feng Shui Cristina Jové Feng Shui Cristina Jové Сад в азиатском стиле
Feng Shui Cristina Jové

Feng Shui Cristina Jové
Feng Shui Cristina Jové
Feng Shui Cristina Jové

17. Дорожка среди белых камней и вертикальная композиция в углу

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo
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