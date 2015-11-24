Сказка о Золушке: реконструкция терассы

Интересный проект по преображению одной, непригодной для отдыха крыши превратился во вдохновляющую историю о том, что где угодно можно создать террасу, достойную страниц глянцевого журнала.
На примере этой статьи мы расскажем вам, как именно стоит производить реконструкцию террасы, из каких этапов она состоит, и какой стиль вы можете выбрать для ее декора.
В первую очередь вам нужно определиться с материалами, которые вы будете использовать для мощения площадки, создания экранов или забора, а также определенном типе мебели. Самыми популярными решениями для пола всегда были и остаются натуральное дерево, керамическая плитка и натуральный камень, тогда как для забора вы можете найти тысячи идей и вариаций, включая модные стеклянные экраны и ограждения из натурального камня.
Мебель стоит выбирать с учетом вашего климата и погоды – ведь многие ее типы придется постоянно прятать под навесом от дождя или холодного сезона. Техноротанг в данном случае показывает самые удачные характеристики для северных стран, так же как ковка и пластмасса. В южных и сухих вы можете использовать мебель из натуральных материалов, плетеную и деревянную. А мебель на патио с легкосъемными мягкими элементами может быть хорошей идеей как для северного, так и для южного климата.
Приготовление и принятие пищи, солнечных ванн, обливания на свежем воздухе, игры детей, чтение в укромном уголке, местечко для гостей и чаепитий – каждая функция разместится в определенной зоне вашей террасы. Чтобы красиво совместить все, что вам нужно, следует тщательно подойти к выбору мебели, посуды и аксессуаров, которые следует выдержать в одной цветовой гамме и стиле, речь о которых пойдет ниже.
Функционал повлияет и на оборудование террасы – электрическое освещение, подвод воды и слив. Если вы уже намерены провести воду к террасе, подумайте о фонтанчике для питья или для птиц, летнем душе, мини-бассейне для детей, встроенном в террасу, и декоративном водопаде.
Важно понять, как именно вы хотите использовать террасу. Многие выбирают столовую группу тогда, когда на самом деле им необходим диван или кресло на свежем воздухе или наоборот. Среди альтернатив – пуфики, коврики для сидения и занятий йогой и стиль арабского патио, часть которого является недвижимой, а мягкие подушки и матрасы – съемными.
Композиция должна включать в себя предметы декора, растения и место для приготовления пищи, если данная идея заложена в вашу концепцию террасы. Спланировать все наилучшим образом вам может помочь дизайнер с бесплатной консультацией на форуме homify. Вам нужно лишь создать тему и задать вопрос, а лучше – прикрепить фотографии места, где вы хотите построить террасу.
Для декора террасы лучше всего подходят такие летние стили, как тропический, коастал, средиземноморский и арабский. Интересными террасы получаются в восточном стиле или, например, в трендовом стиле австралийского минимализма.
Цветовая гамма выбирается чаще всего из двух вариантов: с завязкой на теплые оттенки оранжевого и красного или на морские оттенки бирюзы или цвета лагуны. Зеленые и желтые нюансы добавляют на выбор для создания более жизнерадостного настроения. Таким образом, зеленые цвета необходимы террасам с минимумом зелени вокруг, а желтые – с плохой освещенностью. Террасам с открытым и хорошо видимым небом можно посоветовать «заземлить» дизайн-проект серыми, шоколадными и песочными тонами.
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