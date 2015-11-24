Сказка о Золушке: реконструкция терассы

В первую очередь вам нужно определиться с материалами, которые вы будете использовать для мощения площадки, создания экранов или забора, а также определенном типе мебели. Самыми популярными решениями для пола всегда были и остаются натуральное дерево, керамическая плитка и натуральный камень, тогда как для забора вы можете найти тысячи идей и вариаций, включая модные стеклянные экраны и ограждения из натурального камня.

Мебель стоит выбирать с учетом вашего климата и погоды – ведь многие ее типы придется постоянно прятать под навесом от дождя или холодного сезона. Техноротанг в данном случае показывает самые удачные характеристики для северных стран, так же как ковка и пластмасса. В южных и сухих вы можете использовать мебель из натуральных материалов, плетеную и деревянную. А мебель на патио с легкосъемными мягкими элементами может быть хорошей идеей как для северного, так и для южного климата.