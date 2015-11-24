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Сказка о Золушке: реконструкция терассы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Интересный проект по преображению одной, непригодной для отдыха крыши превратился во вдохновляющую историю о том, что где угодно можно создать террасу, достойную страниц глянцевого журнала.

На примере этой статьи мы расскажем вам, как именно стоит производить реконструкцию террасы, из каких этапов она состоит, и какой стиль вы можете выбрать для ее декора.

​ Выбираем материал

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В первую очередь вам нужно определиться с материалами, которые вы будете использовать для мощения площадки, создания экранов или забора, а также определенном типе мебели. Самыми популярными решениями для пола всегда были и остаются натуральное дерево, керамическая плитка и натуральный камень, тогда как для забора вы можете найти тысячи идей и вариаций, включая модные стеклянные экраны и ограждения из натурального камня. 

Мебель стоит выбирать с учетом вашего климата и погоды – ведь многие ее типы придется постоянно прятать под навесом от дождя или холодного сезона. Техноротанг в данном случае показывает самые удачные характеристики для северных стран, так же как ковка и пластмасса. В южных и сухих вы можете использовать мебель из натуральных материалов, плетеную и деревянную. А мебель на патио с легкосъемными мягкими элементами может быть хорошей идеей как для северного, так и для южного климата.

Выбираем функционал

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Приготовление и принятие пищи, солнечных ванн, обливания на свежем воздухе, игры детей, чтение в укромном уголке, местечко для гостей и чаепитий – каждая функция разместится в определенной зоне вашей террасы. Чтобы красиво совместить все, что вам нужно, следует тщательно подойти к выбору мебели, посуды и аксессуаров, которые следует выдержать в одной цветовой гамме и стиле, речь о которых пойдет ниже.

Коммуникации

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

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homify
homify

Функционал повлияет и на оборудование террасы – электрическое освещение, подвод воды и слив. Если вы уже намерены провести воду к террасе, подумайте о фонтанчике для питья или для птиц, летнем душе, мини-бассейне для детей, встроенном в террасу, и декоративном водопаде.

Выбираем композицию

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

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homify
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Важно понять, как именно вы хотите использовать террасу. Многие выбирают столовую группу тогда, когда на самом деле им необходим диван или кресло на свежем воздухе или наоборот. Среди альтернатив – пуфики, коврики для сидения и занятий йогой и стиль арабского патио, часть которого является недвижимой, а мягкие подушки и матрасы – съемными.

Композиция должна включать в себя предметы декора, растения и место для приготовления пищи, если данная идея заложена в вашу концепцию террасы. Спланировать все наилучшим образом вам может помочь дизайнер с бесплатной консультацией на форуме homify. Вам нужно лишь создать тему и задать вопрос, а лучше – прикрепить фотографии места, где вы хотите построить террасу.

Выбираем стиль

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Для декора террасы лучше всего подходят такие летние стили, как тропический, коастал, средиземноморский и арабский. Интересными террасы получаются в восточном стиле или, например, в трендовом стиле австралийского минимализма.

Цветовая гамма

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Цветовая гамма выбирается чаще всего из двух вариантов: с завязкой на теплые оттенки оранжевого и красного или на морские оттенки бирюзы или цвета лагуны. Зеленые и желтые нюансы добавляют на выбор для создания более жизнерадостного настроения. Таким образом, зеленые цвета необходимы террасам с минимумом зелени вокруг, а желтые – с плохой освещенностью. Террасам с открытым и хорошо видимым небом можно посоветовать «заземлить» дизайн-проект серыми, шоколадными и песочными тонами.

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

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