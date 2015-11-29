Модульный дом по стартовой цене

Германия начинает борьбу за право каждого человека жить в собственном доме, даже со средней на рынке заработной платой и невозможностью жить в другом месте в процессе строительства. Такой вариант поможет решить проблему десятков тысяч людей, которым обстоятельства постоянно мешали реализовать свою мечту! Делая все возможное для того, чтобы строительство дома для обычной семьи стало как можно более реальным и легким делом, архитекторы homify ищут все новые и более инновационные способы подарить им коттедж по минимальной цене.
К цене данного модульного дома следует прибавить стоимость самого участка, который покупается отдельно владельцем и конфигурация которого может быть учтена в выборе определенного расположения дома. Стоит также добавить, что данная цена рассчитана под немецкие средние заработные платы и не применима к нашим реалиям. Но при массовом производстве в любой другой стране цена может стать действительно доступной любой рядовой семье, стоит только начать это благородное дело и провести в массы идею о том, что частный дом – это свободный и красивый образ жизни, который вы можете сделать своим.
Можете ли вы поверить, что мечта о современном и стильном доме в стиле модерн может стать явью всего за четыре месяца с момента заказа! Архитекторы из фирмы PilzArchitektur разработали стандартный модульный дом, который продается в Германии по стартовой на местном рынке цене в 195,600 евро! В комплектации с мебелью, бытовой техникой, освещением и даже некоторыми маленькими деталями такой дом, полностью готовый к заселению, стоит от 292,200 евро. Представьте, что вы заказываете его в декабре, и уже в конце марта можете въехать в него!
К нему вы можете добавить и другие компоненты – деревянную террасу, бассейн, сауну и даже любые эксклюзивные детали по дополнительному требованию. Архитекторы объединят все ваши идеи в единое целое и реализуют с высочайшим качеством.
Модульный дом впоследствии может стать частью более крупного проекта коттеджа, если вы заранее оговорите с архитекторами такую возможность. Создавать на основе модульных автономных частей дом гораздо проще, чем сразу браться за строительство особняка. Как только вы будете иметь возможность расширить пространство, опять же всего за 4 месяца, сможете реализовать данную идею.
Идея модульных домов, которые создаются на заводе, позволяет построить дом в месте, ранее не пригодном для этого. Например, чтобы привезти дом на участок, фирме нужно лишь послать машину с краном и прицепленным домом, что очень удобно для труднодоступных или отдаленных от города или трасс местностей. Также это полезно тем, кто купил участок в еще не полностью сданном в эксплуатацию коттеджном поселке, где может даже изначально не быть асфальтовой дороги.
В целом модульный дом – это не спор о плюсах и минусах, а просто новый образ жизни, который демонстрирует нам, что вещи могут быть гораздо проще, чем они кажутся на первый взгляд. И не стоит думать, что такие дома – слишком стандартизированные, ведь уже тысячи фирм по всему миру занимаются их производством и имеют еще большее количество «стандартных» проектов. И конечно же, никто не отменяет эксклюзивный дизайн интерьера и ландшафтные изыски в виде собственного маленького парка или сада в стиле австралийского минимализма.
Конструкция здания выполнена из твердой древесины, склеенных листов, которые были покрыты наружным слоем минеральной изоляции. Все поверхности, такие как стены и полы, окна и двери созданы на частном заводе и собраны уже на месте. Электричество и отопление, вода и канализация являются подключаемыми модулями, реализуемые также уже на вашем участке.
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