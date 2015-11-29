Модульный дом по стартовой цене

Германия начинает борьбу за право каждого человека жить в собственном доме, даже со средней на рынке заработной платой и невозможностью жить в другом месте в процессе строительства. Такой вариант поможет решить проблему десятков тысяч людей, которым обстоятельства постоянно мешали реализовать свою мечту! Делая все возможное для того, чтобы строительство дома для обычной семьи стало как можно более реальным и легким делом, архитекторы homify ищут все новые и более инновационные способы подарить им коттедж по минимальной цене.

К цене данного модульного дома следует прибавить стоимость самого участка, который покупается отдельно владельцем и конфигурация которого может быть учтена в выборе определенного расположения дома. Стоит также добавить, что данная цена рассчитана под немецкие средние заработные платы и не применима к нашим реалиям. Но при массовом производстве в любой другой стране цена может стать действительно доступной любой рядовой семье, стоит только начать это благородное дело и провести в массы идею о том, что частный дом – это свободный и красивый образ жизни, который вы можете сделать своим.