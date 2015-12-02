Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Интересный коттедж в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Не хотели бы вы увидеть дом, который идеально использует возможности абсолютно нестандартного участка – по форме и размеру, с неровностями рельефа и необычными уголками? Оригинальная планировка делает дом идеальным и универсальным местом, где есть укромные местечки, интересные дизайнерские приемы и комнаты, функцию которых можно не угадать с первого раза.

Экстерьер со стороны садика

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Дома в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Купив такой участок, владельцы дома лелеяли мечту, пока швейцарские архитекторы от бюро LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG не воплотили ее в действительности. Так, появился проект, имеющие множество оригинальных приемов как в дизайне, так и в архитектуре.

Головоломка

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Балкон и терраса в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Но главный фокус вы обнаружите в дизайне фасадов. Каждая из фотографий экстерьера в конечном итоге наверняка покажется вам знакомой, но иногда вы подумаете, что смотрите на два или даже на три разных дома, просто выполненных в одном стиле. Посмотрим, каково это?

Традиции региона

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Дома в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Вьющиеся растения, которые помогают сделать внешний фасад первого этажа более традиционным, всегда используются в этом регионе для украшения домов. Таким образом, модернизм становится более глубоко вписанным в окружающую действительность, оставаясь современным.

Терраса на крыше

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Дома в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Еще одним интересным нюансом в этом доме стало наличие террасы на крыше, с которой открывается потрясающий вид на вечерний город. Летом она используется как дополнение к столовой, которая расположена под ней. Чуть ниже, на уровне последнего этажа мы найдем еще одну террасу, достаточно просторную для занятий йогой или пилатесом на досуге.

Гостиная

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Гостиная в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Нестандартная гостиная, оформленная в стиле ретро – желание хозяйки дома, которая очень любит данный стиль и хотела создать «зеленый» и солнечный уголок где-нибудь в доме. Рядом находится столовая, о которой мы упоминали ранее, а кухню мы найдем дальше по коридору.

Кухня

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Кухня в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Стильная кухня в стиле минимализм выглядит просто фантастично в этом доме с современным остеклением и светлой отделкой! Дизайнерская стеклянная посуда, блеск стали и невероятная столешница со встроенной варочной панелью – изысканный вариант для любого современного коттеджа.

Планировка кухни

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Кухня в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Но еще более удивительным является расположение кухни в лестничном холле, где модули хранения имеют двойное назначение –кулинарное и хозяйственное одновременно. На фотографии мы также видим уголок для завтраков, залитый солнечным светом и с видом на собственный сад, мощеный гравием и украшенный горшечными растениями.

Такой проект – как шкатулка с драгоценностями, хочет чтобы ее тайны были раскрыты, но при этом всегда остается загадкой. Нестандартная планировка влияет на каждого человека по своему . При особенно оригинальных вариантах вам потребуется пара месяцев, чтобы привыкнуть к ней, особенно, если до этого вы жили в типовом жилье. Но в итоге вы поразитесь, насколько позитивно креативная планировка влияет на психологический фон вашей жизни, и захотите обустроить еще больше панорамных окон и интересных решений. Нестандартный подход – это эксклюзивность и роскошь, доступная тем, кто ценит возможность создать свой собственный образ жизни. Например, кухня в этом проекте вовсе не похожа на обычную, но идеально подходит хозяйке, которая любит, поднимаясь наверх, сразу оказаться в светлом помещении и, радуясь рассвету, заварить себе чаю. Более открытые и свободные планировки или даже планировки-трансформеры сильно меняют облик современной частной архитектуры и, безусловно, к лучшему.

Специально для вас на homify:

Красиво встроенная бытовая техника;

Стиль минимализм в дизайне интерьера.

Футуристический особняк
А вам понравился маленький мостик в сад?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо