Интересный коттедж в стиле модерн

Не хотели бы вы увидеть дом, который идеально использует возможности абсолютно нестандартного участка – по форме и размеру, с неровностями рельефа и необычными уголками? Оригинальная планировка делает дом идеальным и универсальным местом, где есть укромные местечки, интересные дизайнерские приемы и комнаты, функцию которых можно не угадать с первого раза.
Купив такой участок, владельцы дома лелеяли мечту, пока швейцарские архитекторы от бюро LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG не воплотили ее в действительности. Так, появился проект, имеющие множество оригинальных приемов как в дизайне, так и в архитектуре.
Но главный фокус вы обнаружите в дизайне фасадов. Каждая из фотографий экстерьера в конечном итоге наверняка покажется вам знакомой, но иногда вы подумаете, что смотрите на два или даже на три разных дома, просто выполненных в одном стиле. Посмотрим, каково это?
Вьющиеся растения, которые помогают сделать внешний фасад первого этажа более традиционным, всегда используются в этом регионе для украшения домов. Таким образом, модернизм становится более глубоко вписанным в окружающую действительность, оставаясь современным.
Еще одним интересным нюансом в этом доме стало наличие террасы на крыше, с которой открывается потрясающий вид на вечерний город. Летом она используется как дополнение к столовой, которая расположена под ней. Чуть ниже, на уровне последнего этажа мы найдем еще одну террасу, достаточно просторную для занятий йогой или пилатесом на досуге.
Нестандартная гостиная, оформленная в стиле ретро – желание хозяйки дома, которая очень любит данный стиль и хотела создать «зеленый» и солнечный уголок где-нибудь в доме. Рядом находится столовая, о которой мы упоминали ранее, а кухню мы найдем дальше по коридору.
Стильная кухня в стиле минимализм выглядит просто фантастично в этом доме с современным остеклением и светлой отделкой! Дизайнерская стеклянная посуда, блеск стали и невероятная столешница со встроенной варочной панелью – изысканный вариант для любого современного коттеджа.
Но еще более удивительным является расположение кухни в лестничном холле, где модули хранения имеют двойное назначение –кулинарное и хозяйственное одновременно. На фотографии мы также видим уголок для завтраков, залитый солнечным светом и с видом на собственный сад, мощеный гравием и украшенный горшечными растениями.
Такой проект – как шкатулка с драгоценностями, хочет чтобы ее тайны были раскрыты, но при этом всегда остается загадкой. Нестандартная планировка влияет на каждого человека по своему . При особенно оригинальных вариантах вам потребуется пара месяцев, чтобы привыкнуть к ней, особенно, если до этого вы жили в типовом жилье. Но в итоге вы поразитесь, насколько позитивно креативная планировка влияет на психологический фон вашей жизни, и захотите обустроить еще больше панорамных окон и интересных решений. Нестандартный подход – это эксклюзивность и роскошь, доступная тем, кто ценит возможность создать свой собственный образ жизни. Например, кухня в этом проекте вовсе не похожа на обычную, но идеально подходит хозяйке, которая любит, поднимаясь наверх, сразу оказаться в светлом помещении и, радуясь рассвету, заварить себе чаю. Более открытые и свободные планировки или даже планировки-трансформеры сильно меняют облик современной частной архитектуры и, безусловно, к лучшему.
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