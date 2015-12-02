Интересный коттедж в стиле модерн

Но еще более удивительным является расположение кухни в лестничном холле, где модули хранения имеют двойное назначение –кулинарное и хозяйственное одновременно. На фотографии мы также видим уголок для завтраков, залитый солнечным светом и с видом на собственный сад, мощеный гравием и украшенный горшечными растениями.

Такой проект – как шкатулка с драгоценностями, хочет чтобы ее тайны были раскрыты, но при этом всегда остается загадкой. Нестандартная планировка влияет на каждого человека по своему . При особенно оригинальных вариантах вам потребуется пара месяцев, чтобы привыкнуть к ней, особенно, если до этого вы жили в типовом жилье. Но в итоге вы поразитесь, насколько позитивно креативная планировка влияет на психологический фон вашей жизни, и захотите обустроить еще больше панорамных окон и интересных решений. Нестандартный подход – это эксклюзивность и роскошь, доступная тем, кто ценит возможность создать свой собственный образ жизни. Например, кухня в этом проекте вовсе не похожа на обычную, но идеально подходит хозяйке, которая любит, поднимаясь наверх, сразу оказаться в светлом помещении и, радуясь рассвету, заварить себе чаю. Более открытые и свободные планировки или даже планировки-трансформеры сильно меняют облик современной частной архитектуры и, безусловно, к лучшему.

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