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Дом, который вас удивит

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
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На протяжении 60-70-х годов прошлого века в Германии стиль загородной архитектуры бунгало был на пике своей популярности. Небольшие одноэтажные дома с плоской крышей, обычно на маленьком участке и со стандартной планировкой были пределом мечтаний многих молодых семей. Со временем они перестали считаться столь привлекательными из-за различных трендовых веяний и новомодных идей в строительстве, но сейчас о них опять заговорили, благодаря потрясающим реконструкциям бунгало по всей стране.

Справедливо будет сказать, что бунгало – вновь модный и стильный вариант жизни в пригороде, хотя старые здания, несомненно, нуждаются в предварительном ремонте. На волне энергоэффективных домов, эпохе слишком бурного потребления и эко-тенденций молодые семьи вновь обратили внимание на эти маленькие дома с аккуратными фасадами.

Команда профессионалов homify из студии 4plus5 недавно столкнулась именно с такой задачей – реконструкцией старого бунгало вместе с капитальным ремонтом и дизайном интерьера. Давайте посмотрим, как они справились с домиком 60-х годов.

Вперед, в будущее

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Изначально вход в дом был размещен именно на этом углу, но в процессе перепланировки архитекторы решили обратить парадный вход в другую сторону. Как видите, остальные стены фасадов здания были просто отремонтированы и оштукатурены, что позволило снизить стоимость проекта для хозяев. Современный шик – именно так назвали данное преобразование внешнего вида сами архитекторы, которые видели в таком гламурном парадном входе олицетворение будущего образа жизни пригорода.

Новый взгляд

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Полностью усовершенствованный фасад этого дома со стороны улицы теперь выглядит почти футуристично. Грифельного цвета декоративные панели для облицовки стен отлично вписались в одноэтажный формат постройки, сделав его более привлекательным и стильным. Козырька, нависающего над входом, не было в оригинальной конструкции, он создан как визуальный разделитель для контраста белого и серого.

Кровля, окна и двери, а также многие системы коммуникаций, включая отопление и вентиляцию прошли полную реконструкцию под присмотром профессионалов.

Прихожая

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Перепланировка включала в себя минимальный снос стен, но тем не менее, некоторые функциональные зоны поменялись местами. Прихожая теперь более просторная – имеет место для хранения, выход к барной стойке на кухне для легкого перекуса, лавочку для сидения и еще один комод в другой части комнаты.

Прихожая: второй ракурс

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Отсюда отлично видно, насколько прихожая в этом проекте оригинальна и современна. Портреты детей, созданные профессиональным фотографом и ретушером, выглядят здесь, как настоящая картина, а возможность присесть за барную стойку, лишь войдя в дом, очень удобна.

Современная кухня

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Когда мы поворачиваем направо из прихожей, то попадаем на кухню. Открытая конструкция данной зоны дает ощущение простора, который дополнительно увеличивается благодаря использованию белых фасадов. В этой небольшой кухне есть прямое доказательство того, что даже на ограниченной площади вы можете создать современную и уютную кухню, с достаточным пространством для работы и хранения, а также со всеми необходимыми бытовыми приборами. Хорошая работа!

Элегантная ванная комната

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Даже со столь узкой ванной комнатой наши специалисты справились прекрасно. Этот современный, уютный и спокойный вариант декора в пряных тонах понравится многим. Атмосфера, созданная за счет приятной подсветки теплого желтого оттенка, использование плитки «под дерево» и оттенков кремового и корицы выглядит просто очаровательно!

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