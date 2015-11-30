Дом, который вас удивит

На протяжении 60-70-х годов прошлого века в Германии стиль загородной архитектуры бунгало был на пике своей популярности. Небольшие одноэтажные дома с плоской крышей, обычно на маленьком участке и со стандартной планировкой были пределом мечтаний многих молодых семей. Со временем они перестали считаться столь привлекательными из-за различных трендовых веяний и новомодных идей в строительстве, но сейчас о них опять заговорили, благодаря потрясающим реконструкциям бунгало по всей стране.

Справедливо будет сказать, что бунгало – вновь модный и стильный вариант жизни в пригороде, хотя старые здания, несомненно, нуждаются в предварительном ремонте. На волне энергоэффективных домов, эпохе слишком бурного потребления и эко-тенденций молодые семьи вновь обратили внимание на эти маленькие дома с аккуратными фасадами.

Команда профессионалов homify из студии 4plus5 недавно столкнулась именно с такой задачей – реконструкцией старого бунгало вместе с капитальным ремонтом и дизайном интерьера. Давайте посмотрим, как они справились с домиком 60-х годов.