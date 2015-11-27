Как выбрать правильный стиль для межкомнатных дверей?

Межкомнатные двери выполняют не только практическую функцию по разделению комнат, но и являются важным декоративным элементом любого пространства. Они разнятся между собой конструкцией, материалом, формой и стоимостью. Отдельные образцы создаются по эксклюзивным заказам и представляют собой настоящие произведения искусства.
Среди огромного разнообразия моделей межкомнатных дверей совсем непросто выбрать ту, которая идеально подойдет для вашего дома. Здесь нужно учитывать общую стилистику помещения, а также ваши финансовые возможности.
Если выделить основные правила подбора межкомнатных дверей, то они будут следующими:
- для классического интерьера выбирайте лаконичные двери из натурального дерева традиционных тонов;
- для молодежного жилища в современном стиле подойдут минималистические образцы светлого оттенка или стеклянные межкомнатные двери;
- сочетание дерева и стекла – удачный выбор для межкомнатных дверей в гостиную комнату и на кухню;
- в детской комнате отлично смотрятся модели белого цвета;
- для помещения с уникальной стилистикой можно спроектировать индивидуальный дизайн дверей.
Далее мы расскажем о различной стилистике межкомнатных дверей детальнее.
Оптимальный вариант бюджетных дверей – это шпонированные модели лаконичного дизайна. Они, как правило, имеют традиционные оттенки и минимум декоративных элементов. Доступная цена обеспечивается благодаря тому, что для производства подобных образцов используется не цельное дерево, а шпон – тонкие листы древесины. Впрочем, качественные образцы таких дверей имеют довольно презентабельный вид и достойно украсят интерьер.
Классический стиль межкомнатных дверей можно назвать универсальным, ведь он подходит практически к любому дизайну помещения. Это первоклассный вариант для экономного ремонта и практичных хозяев.
Для изысканной гостиной наилучшим вариантом межкомнатных дверей станет двустворчатая модель. На фото представлен образец со стеклянной отделкой, благодаря чему двери расширяют интерьер комнаты и выглядят очень изящно.
Если высота ваших потолков позволяет – обязательно установите так называемую фрамугу. Это специальное окошко над дверью, выполненное в единой с ней стилистике, которое пропустит больше света в комнату и сделает дизайн интереснее. Также фрамуга используется в старых домах, где конструкция дверных проемов не соответствует стандартным размерам межкомнатных дверей. В этом случае такое окошко выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую.
Для настоящих эстетов предлагаются уникальные модели межкомнатных дверей, которые создаются дизайнерами на заказ. Оценив характер вашего жилища и специфику его индивидуального стиля, можно придумать уникальные творения, аналогов которых не будет больше ни у кого.
На фото вы можете видеть один из таких примеров. Межкомнатные двери практически незаметны в комнате. Они имеют точно такую же стилистику, как и отделка стен. Даже декоративный карниз, который расположен по центру модели, полностью повторяет аналогичный элемент на стенах.
Особое внимание стоит уделять вопросу подбору фурнитуры для межкомнатных дверей. Она является важным акцентом изделия и подчеркивает его статус. Как видите, в данном случае используются скрытые петли и красивая бронзовая ручка.
Стильные конструкции из стекла – идеальный вариант для помещений в стиле минимализм или модерн. Они моментально преображают комнату, акцентируя внимание на себе.
Современные модели межкомнатных дверей такого типа производятся из высококачественного стекла, которое отличается прочностью и надежностью. Вам не стоит опасаться того, что они могут разбиться от резкого закрытия, поскольку обрамление, которое может быть деревянным, стальным или пластиковым, служит дополнительной защитой для стеклянных элементов и смягчает воздействие ударов.
Даже если такая дверь повреждается от сильного механического воздействия, то закаленное стекло не распадается на мелкие осколки. Благодаря таким свойствам стеклянные модели можно смело использовать в доме, где есть маленькие дети.
Единственное, что мы рекомендуем – не устанавливать этот вид дверей в тех комнатах, где требуется приватность, например, в спальне и ванной. Если же вам все-таки хочется это сделать, то лучше выбрать модели с матовым стеклом, прозрачность которого минимальна.
Столь нарядная дверь с потрясающими витражами станет настоящим украшением вашего дома. Даже самый скромный интерьер с ее помощью обретет благородный и респектабельный вид.
Прежде, чем купить или заказать межкомнатную дверь с витражным стеклом, продумайте ее цветовую гамму и характер декоративных элементов. Учтите, что она должна гармонировать с убранством и стилистикой обеих комнат, которые будет разделять.
Отменно пропуская солнечные лучи, витражная дверь зрительно расширит пространство и наполнит его светом. Игривые блики на стеклянной поверхности разнообразят дизайн помещения и сделают его роскошным.
Дизайнеры рекомендуют использовать такой тип дверей максимально продумано. Установив их в слишком маленькой квартире и не согласовав окружающий дизайн, такая конструкция может отягощать интерьер.
Если вам сложно выбрать стиль межкомнатных дверей, обратите внимание на модели из нескольких материалов. К примеру, гармония натурального дерева со вставками из матового стекла – прекрасный вариант для современного интерьера.
Обладая традиционными формами, такие двери выглядят очень современно и стильно. Они будут одинаково уместны как в детской комнате, так и в спальне.
Сегодня очень популярны раздвижные межкомнатные двери. Они смотрятся очень стильно и больше подходят для высокотехнологичных современных интерьеров.
Для монтажа раздвижных конструкций не используют традиционные боковые петли. Вместо них к стене или потолку крепится специальная рейка с механизмом, благодаря которому дверь плавно скользит из стороны в сторону.
Для надежной работы и долговечности такого типа межкомнатных дверей нужно удостоверится в качестве используемых материалов. Обязательно проверьте сертификат соответствия продукции установленным нормам, а также выбирайте производителя с безупречной репутацией.
Безупречные белые двери могут стать замечательным вариантом для интерьеров, выполненных в светлых тонах. Данная стилистика очень популярна сегодня, ведь они смотрятся в комнате свежо и изысканно.
Сделать подобные двери белого цвета еще более презентабельными можно с помощью так называемого портала. Это красивое декоративное обрамление дверей, которое заменяет привычные наличники.
Обычно порталы изготавливаются из такого же вида древесины, как и сами двери. Они могут иметь красивые резные украшения, позолоту, всяческие узоры. Межкомнатная дверь с порталом выглядит всегда нарядно и дорого.
Для всех тех, кто не боится ярких деталей в интерьере и способен экспериментировать с дизайном своего жилища, придуманы межкомнатные двери оригинальных цветов.
На фото представлен экземпляр насыщенного зеленого оттенка, при том что окружающее пространство выполнено, в основном, в светлых тонах. Подобный контраст оживляет интерьер и делает его запоминающимся.
Помимо цвета, дверь оригинально декорирована резными рисунками, что делает ее не только яркой, но и невероятно красивой.
Стоит учитывать, что для изготовления таких моделей зачастую используют цельную и дорогую древесину, что значительно увеличивает общую стоимость конструкции.
Выбрать уникальный стиль для межкомнатных дверей могут те, кто имеет оригинальные увлечения. Если вам по нраву популярные восточные практики или определенные культурные направления, то подбирайте дверь с соответствующим оформлением.
Разнообразные символы, а также декоративные элементы, которые характерны для специфики ваших увлечений, могут стать отменным украшением межкомнатной двери. Кроме оригинальности, такой дизайн подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям.
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