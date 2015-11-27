Как выбрать правильный стиль для межкомнатных дверей?

Межкомнатные двери выполняют не только практическую функцию по разделению комнат, но и являются важным декоративным элементом любого пространства. Они разнятся между собой конструкцией, материалом, формой и стоимостью. Отдельные образцы создаются по эксклюзивным заказам и представляют собой настоящие произведения искусства.

Среди огромного разнообразия моделей межкомнатных дверей совсем непросто выбрать ту, которая идеально подойдет для вашего дома. Здесь нужно учитывать общую стилистику помещения, а также ваши финансовые возможности.

Если выделить основные правила подбора межкомнатных дверей, то они будут следующими:

- для классического интерьера выбирайте лаконичные двери из натурального дерева традиционных тонов;

- для молодежного жилища в современном стиле подойдут минималистические образцы светлого оттенка или стеклянные межкомнатные двери;

- сочетание дерева и стекла – удачный выбор для межкомнатных дверей в гостиную комнату и на кухню;

- в детской комнате отлично смотрятся модели белого цвета;

- для помещения с уникальной стилистикой можно спроектировать индивидуальный дизайн дверей.

Далее мы расскажем о различной стилистике межкомнатных дверей детальнее.