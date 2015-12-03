Дом-обманщик!

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Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
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Потрясающий проект на горном склоне с видом на живописную долину от архитектурного бюро Schiller Architektur BDA из Германии еще и выполнен в стиле ультра-минимализма. Такого решения проблемы обустройства жизни за городом мы давно не видели – легкие линии, стекло и натуральная древесина, стильная комбинированная отделка фасадов нас просто поразила!

Инкогнито

Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Очень закрытый парадный фасад с матовыми окнами на первый взгляд выглядит, как убежище Бэтмена. Здесь есть, на чем базировать свое первое впечатление – отделка из изысканных декоративных панелей с металлическим блеском и максимальное использование возможностей стиля видны невооруженным глазом.

Миссия выполнима

Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Крутой склон – лишь возможность создать более нетрадиционный и роскошный проект, считают архитекторы из Германии. Так, эта вилла стала более похожа на голливудскую, чем на обычный загородный коттедж, пускай и построенный в современном стиле. Задача проектировщика усложнилась и тем, что позади дома расположен коттедж соседей, от вида на который хозяин решил отказаться в пользу белой декоративной конструкции из бетона.

Современные решения

Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Оригинальная планировка, включающая общественные зоны этаже с панорамными видами на втором этаже и создание на первом приватных спален и ванных комнат, выглядит здесь очень уместно. А в спальне есть даже полноценный внутренний дворик, с деревянной террасой для принятия солнечных ванн и газонной площадкой для прогулок.

Отсюда также отлично виден объем столовой, которая является центральным и самым эффектным звеном во всем проекте. Если вы хорошенько присмотритесь, то увидите, что данный «куб» выше остальных частей здания по уровню и благодаря этому имеет на самом верху тонкую полоску четырехстороннего остекления.

Интерьер внутри куба

Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Столовая комната в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

На этой фотографии отлично видно и четырехстороннее остекление, и потрясающий интерьер, основанный на чистых оттенках – белого, серого, черного и парочки акцентов из древесины, картины песочного цвета и зеленого растения. Металлический блеск повсюду – в виде бытовой техники, оконных рам и даже ножек для стульев. Его присутствие в столь современном интерьере просто необходимо для создания искр отражений и глянцевого антуража.

Терраса с видом

Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Гостиная в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Пространство куба использовано для создания приятного уголка наподобие гостиной. Сюда отлично вписался модный ковер в стиле ар-деко и дизайнерские стулья, которые не только подчеркивают белоснежную отделку, но и делают ее более заманчивой на вид.

Рядом с этим уголком расположилась терраса с потрясающим видом на долину и город. Широкие линии рам остекления и будто филигранная работа с самим стеклом вносят одновременно очень хрупкую и основательную атмосферу. Так, два материала – металл и стекло, сотрудничают друг с другом для создания идеального современного дома, в котором есть весь спектр чувств – от брутальности до чистейшей нежности и прозрачности.

Белоснежный мир

Einfamilienhaus PF08 im Grossraum Stuttgart, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Лестница, которая окнами выходит на улицу, имеет матовое остекление, идеально подходящее для данного стиля интерьера, добавляя минимализму немного космического сюрреализма. Светлая конструкция самой лестницы всегда выглядит аккуратной и легкой, хотя на самом деле сделана из сплава металлов. А использование почти в каждой комнате дома именно белоснежной цветовой гаммы придает всему проекту настроение дома будущего, где доставка пиццы осуществляется дронами, а встроенные системы контролируют ваш комфорт тысячей разных способов.

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