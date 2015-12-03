Дом-обманщик!

Оригинальная планировка, включающая общественные зоны этаже с панорамными видами на втором этаже и создание на первом приватных спален и ванных комнат, выглядит здесь очень уместно. А в спальне есть даже полноценный внутренний дворик, с деревянной террасой для принятия солнечных ванн и газонной площадкой для прогулок.

Отсюда также отлично виден объем столовой, которая является центральным и самым эффектным звеном во всем проекте. Если вы хорошенько присмотритесь, то увидите, что данный «куб» выше остальных частей здания по уровню и благодаря этому имеет на самом верху тонкую полоску четырехстороннего остекления.