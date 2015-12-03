Дом-обманщик!

Потрясающий проект на горном склоне с видом на живописную долину от архитектурного бюро Schiller Architektur BDA из Германии еще и выполнен в стиле ультра-минимализма. Такого решения проблемы обустройства жизни за городом мы давно не видели – легкие линии, стекло и натуральная древесина, стильная комбинированная отделка фасадов нас просто поразила!
Очень закрытый парадный фасад с матовыми окнами на первый взгляд выглядит, как убежище Бэтмена. Здесь есть, на чем базировать свое первое впечатление – отделка из изысканных декоративных панелей с металлическим блеском и максимальное использование возможностей стиля видны невооруженным глазом.
Крутой склон – лишь возможность создать более нетрадиционный и роскошный проект, считают архитекторы из Германии. Так, эта вилла стала более похожа на голливудскую, чем на обычный загородный коттедж, пускай и построенный в современном стиле. Задача проектировщика усложнилась и тем, что позади дома расположен коттедж соседей, от вида на который хозяин решил отказаться в пользу белой декоративной конструкции из бетона.
Оригинальная планировка, включающая общественные зоны этаже с панорамными видами на втором этаже и создание на первом приватных спален и ванных комнат, выглядит здесь очень уместно. А в спальне есть даже полноценный внутренний дворик, с деревянной террасой для принятия солнечных ванн и газонной площадкой для прогулок.
Отсюда также отлично виден объем столовой, которая является центральным и самым эффектным звеном во всем проекте. Если вы хорошенько присмотритесь, то увидите, что данный «куб» выше остальных частей здания по уровню и благодаря этому имеет на самом верху тонкую полоску четырехстороннего остекления.
На этой фотографии отлично видно и четырехстороннее остекление, и потрясающий интерьер, основанный на чистых оттенках – белого, серого, черного и парочки акцентов из древесины, картины песочного цвета и зеленого растения. Металлический блеск повсюду – в виде бытовой техники, оконных рам и даже ножек для стульев. Его присутствие в столь современном интерьере просто необходимо для создания искр отражений и глянцевого антуража.
Пространство куба использовано для создания приятного уголка наподобие гостиной. Сюда отлично вписался модный ковер в стиле ар-деко и дизайнерские стулья, которые не только подчеркивают белоснежную отделку, но и делают ее более заманчивой на вид.
Рядом с этим уголком расположилась терраса с потрясающим видом на долину и город. Широкие линии рам остекления и будто филигранная работа с самим стеклом вносят одновременно очень хрупкую и основательную атмосферу. Так, два материала – металл и стекло, сотрудничают друг с другом для создания идеального современного дома, в котором есть весь спектр чувств – от брутальности до чистейшей нежности и прозрачности.
Лестница, которая окнами выходит на улицу, имеет матовое остекление, идеально подходящее для данного стиля интерьера, добавляя минимализму немного космического сюрреализма. Светлая конструкция самой лестницы всегда выглядит аккуратной и легкой, хотя на самом деле сделана из сплава металлов. А использование почти в каждой комнате дома именно белоснежной цветовой гаммы придает всему проекту настроение дома будущего, где доставка пиццы осуществляется дронами, а встроенные системы контролируют ваш комфорт тысячей разных способов.
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