Что можно сделать с деревом самостоятельно

Использование натуральной древесины в экстерьере и интерьере современного
коттеджа – не просто дизайнерский тренд, но для многих и просто душевная необходимость! Энергетика деревянных элементов и предметов декора приносит в дом уют, насыщает непередаваемой силой природой и всегда эксклюзивными текстурами, что делает натуральное дерево фаворитом в следующем сезоне.
На примерах работы архитектурной студии Piechnik Architekci мы покажем, как простыми способами вы можете сделать дерево частью вашего нового дома или даже квартиры. Здесь вовсе не нужен большой бюджет – лишь идеи, которые вы можете почерпнуть на homify, и, может быть, помощь профессионалов-строителей и , при масштабных проектах, проектировщика.
Колонны, декорированные деревом, настолько же эффектно выглядят, как деревянные ставни, отделка фронтонов, перила у веранды или крыльца. Даже самое минимальное использование дерева сразу делает экстерьер более привлекательным, особенно если вы используете масло и лаки природных оттенков. При покраске, например, в белый цвет существуют и другие, не менее заманчивые альтернативы – например, скопировать дом американской мечты, добавив ему определенные статусные элементы.
Отделка дома натуральным деревянным сайдингом с покраской в чисто американском стиле – в банановый, бледно-желтый, бледно-голубой, серо-голубой, белый или бледно-розовый цвет тоже может быть отличным вариантом. В данном случае не обязательно использовать такую отделку на всех сторонах фасада, а создать комбинированные и эклектичные экстерьеры с разных сторон.
Модная в последнее время идея отделки фасадов натуральным деревом может иметь совершенно разные комбинации. Во-первых, сам материал может быть в виде горизонтального или вертикального сайдинга, широких и плоских досок, блок-хауса или квадратных (прямоугольных) декоративных панелей. Древесина может комбинироваться с кирпичом, штукатуркой, металлом, деревом других пород и оттенков, панорамным остеклением и гонтом. В любом случае, деревянный экстерьер выглядит очень модно и свежо на фоне искусственных альтернатив.
Самый простой способ создать коттедж с деревянным экстерьером – это декорировать древесиной лишь небольшую часть фасада, например, вокруг террасы или крыльца, а остальные стены оштукатурить. Таким очень бюджетным вариантом вы сможете создать модный и стильный вариант современного коттеджа с оттенками эко-дизайна.
Деревянный потолок – это не просто отделка потолка вагонкой, а миллион идей о его декорировании и украшении, включая использование открытых балок самых различных конфигураций.
Балки могут быть просто прибиты к деревянным перекрытиям или же украшать крышу прямо под ее скатом – от их местоположения зависят и возможные идеи для реализации. Балки не обязательно должны быть натуральных цветов, в них можно встроить подсветку, покрасить в различные цвета и даже в золото, а также использовать для украшения дома в праздники.
Деревянная лестница при появлении в загородном доме сразу становится центром внимания. Особенные ощущения, которые испытывает каждый человек при ее использовании, очень похожи на чувство гордости за свой дом или просто тихое семейное счастье.
Деревянная лестница тоже может быть самых различных конфигураций – винтовая, прямая, с двумя, тремя или даже четырьмя пролетами, с расходящимися в две стороны ступенями внизу (например, в сторону входа и в сторону кухни) , с текстильной отделкой ступеней или коваными перилами.
Специально для вас на homify:
— Деревянный дом в заповедном месте;