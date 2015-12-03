Что можно сделать с деревом самостоятельно

Использование натуральной древесины в экстерьере и интерьере современного

коттеджа – не просто дизайнерский тренд, но для многих и просто душевная необходимость! Энергетика деревянных элементов и предметов декора приносит в дом уют, насыщает непередаваемой силой природой и всегда эксклюзивными текстурами, что делает натуральное дерево фаворитом в следующем сезоне.

На примерах работы архитектурной студии Piechnik Architekci мы покажем, как простыми способами вы можете сделать дерево частью вашего нового дома или даже квартиры. Здесь вовсе не нужен большой бюджет – лишь идеи, которые вы можете почерпнуть на homify, и, может быть, помощь профессионалов-строителей и , при масштабных проектах, проектировщика.