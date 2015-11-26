Дом, полный очарования!

Интересный проект загородного дома от студии FingerHaus GmbH, явно заслуживающий вашего внимания, полон современного очарования и изысканности. Модернизм, внешне выглядящий как тосканская вилла нового поколения, и эталонный дизайн интерьера ждут вас в этой статье.

В поисках идеального решения для собственного загородного дома мы часто смотрим лишь на конкретные атрибуты проекта. Например, на его площадь или стиль оформления, но иногда от нашего внимания ускользают интересные мелочи. А ведь дом – это не просто квадратные метры, а целый маленький мир для одной семьи, оценивать который следует не только по параметрам. Не менее важна ваша общая реакция на проект – вдохновляет ли он вас на то, чтобы продвинуться на новый этап в собственном проекте, дает ли интересные идеи и удивляет ли дизайнерскими решениями.