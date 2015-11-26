Дом, полный очарования!

Интересный проект загородного дома от студии FingerHaus GmbH, явно заслуживающий вашего внимания, полон современного очарования и изысканности. Модернизм, внешне выглядящий как тосканская вилла нового поколения, и эталонный дизайн интерьера ждут вас в этой статье.
В поисках идеального решения для собственного загородного дома мы часто смотрим лишь на конкретные атрибуты проекта. Например, на его площадь или стиль оформления, но иногда от нашего внимания ускользают интересные мелочи. А ведь дом – это не просто квадратные метры, а целый маленький мир для одной семьи, оценивать который следует не только по параметрам. Не менее важна ваша общая реакция на проект – вдохновляет ли он вас на то, чтобы продвинуться на новый этап в собственном проекте, дает ли интересные идеи и удивляет ли дизайнерскими решениями.
На примере этого дома мы хотим показать, что архитектурный проект – это нечто большее, чем конструкция и дизайн вместе взятые, и даже больше, чем работа всех строителей, декораторов и ландшафтников, ведь все эти уважаемые профессионалы, собираясь вместе, добиваются чего-то совершенно невероятного и волшебного совместными силами – того, что никто бы из них не смог сделать поодиночке. Ценя работу каждого человека, завязанного в проекте, каждый уголок в доме и внимательно относясь к каждой комнате, вы получите гораздо больше, чем если мельком просмотрите характеристику проекта и вынесете окончательный вердикт.
В доме, как и в любом другом самодостаточном элементе, есть определенные ритмы (передвижения людей, воздуха, солнечного света, изменения настроения), изучая которые, вы поймете, что каждый из даже самых мелких элементов сильно влияет на ваши ощущения в доме, психологический настрой и просто количество позитивного настроения. Некоторые очень быстро и чисто интуитивно могут понять – хорош дом для семейного проживания или нет, другие же внимательно рассмотрев его со всех сторон, тоже могут взвешенно подойти к решению, перестав воспринимать дома как просто набор цифр и параметров.
Так, в этом проекте чувствуется особенная энергетика, и ее нельзя просто приписать к стилю модернизм или расположению строения в Германии. Мы видим здесь особенный стиль жизни, рожденный определенными циклами и дизайнерскими решениями, которые и есть основа любой семейной жизни.
Итак, понимая, как именно вы хотите жить – иметь дружелюбное и радостно приветствующее вас цветами крыльцо, или хотите сделать вход в дом как можно более сложным и затейливым, вы поймете и то, в каких дизайнерских изысках вы реально нуждаетесь.
Хотите ли вы иметь солнечную, жизнерадостную и светлую кухню, на которой ваши дети с радостью начали бы вам помогать? Или достаточно места в столовой, чтобы легко приглашать друзей и делить с ними прекрасные вечера за вкусным домашним ужином? Или, например, хотите ли вы упростить готовку настолько, чтобы даже сложные блюда стали частыми гостями на вашем столе? Именно дом, все его компоненты от планировки до декоративных мелочей, влияет на то, как вы будете жить в будущем.
Оставите ли вы место для декора, милых сердцу вещей или захотите сделать интерьер полностью нейтральным, без привязки к вашей личности и вашему характеру? Количество вещей, сделанных вашими руками и дорогих именно вам, определяет степень вашей привязанности к дому, что тоже очень важно учитывать.
Кроме того, планировка влияет на то, в какой части дома вы будете находится больше всего. После переезде вы можете случайно обнаружить, что ваши дети начали делать домашнее задание в столовой, а не в спальне, а вы сидите за ноутбуком за барной стойкой, а не в кабинете. Более приятная и уютная атмосфера создается в комнатах, открытых внешнему миру и оформленных в светлые цвета – даже зимой здесь проводить время приятнее.
А от конфигурации ванной комнаты, например, будет зависеть, получите ли вы настоящее удовольствие от домашних SPA-процедур. Количество солнечного света, свежего воздуха и комфотных удобств (в виде большого количества полотенец, ковриков, полочек и мест хранения) напрямую влияет на качество вашего отдыха. Так, как вы хотите жить?
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