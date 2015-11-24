Скромный дом с эффектным интерьером

На живописном склоне холма, в окружении традиционных баварских коттеджей приютился на небольшом участке современный дом в стиле модерн. За скромным белым фасадом здесь скрываются стильные и очень эффектные интерьеры с панорамным остеклением и видом на окрестные пейзажи.
Семейная пара с сыном-школьником нуждалась в двух спальнях, а также просторной террасе с местами для отдыха. Кроме того, архитекторами был разработана максимально удобная конфигурация кухонной мебели для хозяйки, которая много готовит, а гостиная, столовая и кухня стали частью одного открытого и просторного помещения. Балкон расположился по всей его ширине – со столовой группой, местом для кресел и шезлонгов.
Спальни же имеют достаточно необычное расположение – комната сына с отдельной ванной комнатой и выходом в сад расположилась под общественным уровнем, а спальня родителей с ванной комнатой – на мансардном этаже. Таким образом, взрослые и ребенок получили по одному приватному уровню.
Архитектурное бюро FingerHaus GMBH работает с различными типами проектов, и здесь у владельцев были точные взгляды на то, как их новый дом должен будет выглядеть. В первую очередь, они хотели максимально использовать возможности участка для создания солнечных комнат с панорамными видами, а также видели интерьер светлым и современным.
Солнечная гостиная с милым декором и панорамным остеклением выглядит, как прекрасное место для семейного отдыха и принятия гостей. Специальные кресла на террасе могут превратиться в шезлонги для принятия солнечных ванн!
Очень просторная и функциональная кухня имеет множество рабочих поверхностей и один особенно вместительный модуль хранения, встроенный с левой стороны. Отказ от верхних шкафчиков гарнитура в пользу дополнительного широкого окна создал в комнате еще более привлекательную и комфортную обстановку.
Справа от кухни и слева от гостиной расположилась столовая – в углу, рядом с выходом на террасу. Светлая мебель, плетеные кресла и вид на солнечную террасу приносят сюда летнее настроение круглый год!
Справа от кухни и слева от гостиной расположилась столовая – в углу, рядом с выходом на террасу. Светлая мебель, плетеные кресла и вид на солнечную террасу приносят сюда летнее настроение круглый год!
На верхнем мансардном уровне мы найдем не только спальню родителей и ванную комнату, но и внутренний балкон прямо над гостиной.
Яркая ванная комната оформлена в стиле модерн и имеет отличный источник естественного солнечного света – окно в пол напротив раковины. В целях экономии было принято решение использовать стандартную ванную чашу и полочки, основанные на бетонных блоках, которые с помощью парочки дизайнерских приемов отлично вписались в интерьер.
Комната сына на нижнем уровне сделана с учетом пожеланий ребенка – кровать расположена на чердачном уровне, тогда как под ней обосновалось место для игр. Рабочий стол очень удачно расположился возле окна, которое буквально заливает его солнечным светом.
Эта и остальные комнаты в доме отлично спланированы с учетом реальных потребностей семьи. Каждый элемент здесь подобран также и с дизайнерским уклоном, а все интерьеры в целом выдержаны в стиле модернизма.
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