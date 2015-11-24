Скромный дом с эффектным интерьером

Семейная пара с сыном-школьником нуждалась в двух спальнях, а также просторной террасе с местами для отдыха. Кроме того, архитекторами был разработана максимально удобная конфигурация кухонной мебели для хозяйки, которая много готовит, а гостиная, столовая и кухня стали частью одного открытого и просторного помещения. Балкон расположился по всей его ширине – со столовой группой, местом для кресел и шезлонгов.

Спальни же имеют достаточно необычное расположение – комната сына с отдельной ванной комнатой и выходом в сад расположилась под общественным уровнем, а спальня родителей с ванной комнатой – на мансардном этаже. Таким образом, взрослые и ребенок получили по одному приватному уровню.