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Скромный дом с эффектным интерьером

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в стиле модерн
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На живописном склоне холма, в окружении традиционных баварских коттеджей приютился на небольшом участке современный дом в стиле модерн. За скромным белым фасадом здесь скрываются стильные и очень эффектные интерьеры с панорамным остеклением и видом на окрестные пейзажи.

Планировка с учетом склона

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Семейная пара с сыном-школьником нуждалась в двух спальнях, а также просторной террасе с местами для отдыха. Кроме того, архитекторами был разработана максимально удобная конфигурация кухонной мебели для хозяйки, которая много готовит, а гостиная, столовая и кухня стали частью одного открытого и просторного помещения. Балкон расположился по всей его ширине – со столовой группой, местом для кресел и шезлонгов. 

Спальни же имеют достаточно необычное расположение – комната сына с отдельной ванной комнатой и выходом в сад расположилась под общественным уровнем, а спальня родителей с ванной комнатой – на мансардном этаже. Таким образом, взрослые и ребенок получили по одному приватному уровню.

Фасад со стороны улицы

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Архитектурное бюро FingerHaus GMBH работает с различными типами проектов, и здесь у владельцев были точные взгляды на то, как их новый дом должен будет выглядеть. В первую очередь, они хотели максимально использовать возможности участка для создания солнечных комнат с панорамными видами, а также видели интерьер светлым и современным.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Солнечная гостиная с милым декором и панорамным остеклением выглядит, как прекрасное место для семейного отдыха и принятия гостей.  Специальные кресла на террасе могут превратиться в шезлонги для принятия солнечных ванн!

Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень просторная и функциональная кухня имеет множество рабочих поверхностей и один особенно вместительный модуль хранения, встроенный с левой стороны. Отказ от верхних шкафчиков гарнитура в пользу дополнительного широкого окна создал в комнате еще более привлекательную и комфортную обстановку.

Столовая

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Справа от кухни и слева от гостиной расположилась столовая – в углу, рядом с выходом на террасу. Светлая мебель, плетеные кресла и вид на солнечную террасу приносят сюда летнее настроение круглый год!

Столовая

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Справа от кухни и слева от гостиной расположилась столовая – в углу, рядом с выходом на террасу. Светлая мебель, плетеные кресла и вид на солнечную террасу приносят сюда летнее настроение круглый год!

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Внутренний балкон

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

На верхнем мансардном уровне мы найдем не только спальню родителей и ванную комнату, но и внутренний балкон прямо над гостиной.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Яркая ванная комната оформлена в стиле модерн и имеет отличный источник естественного солнечного света – окно в пол напротив раковины. В целях экономии было принято решение использовать стандартную ванную чашу и полочки, основанные на бетонных блоках, которые с помощью парочки дизайнерских приемов отлично вписались в интерьер.

Детская

homify Спальни для мальчиков
homify

homify
homify
homify

Комната сына на нижнем уровне сделана с учетом пожеланий ребенка – кровать расположена на чердачном уровне, тогда как под ней обосновалось место для игр. Рабочий стол очень удачно расположился возле окна, которое буквально заливает его солнечным светом.

Эта и остальные комнаты в доме отлично спланированы с учетом реальных потребностей семьи. Каждый элемент здесь подобран также и с дизайнерским уклоном, а все интерьеры в целом выдержаны в стиле модернизма.

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А вам понравилась солнечная терраса с креслами-шезлонгами или больше поразила большая кухня?

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