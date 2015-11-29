Маленький коттедж с секретом

Традиционный фасад с одной стороны превращается в экстерьер в стиле ультра-модерна с другой. Панорамное остекление, площадь которого составляет более 50 квадратных метров, очень впечатляет! Тактика отвлечения, подразумевающая максимально традиционный и простой внешний вид дома с улицы, сработала! Мы видим в этом уникальную возможность реализовать модный и стильный проект, не привлекая излишнего внимания на улице.

Два равных по размеру объема дополняют друг друга и остаются традиционными на вид отчасти из-за своей формы. Ощущение уюта, слегка приближенное к стилю шале, царит здесь безусловно, а окруженный лесом дом выглядит, как настоящая современная сказка. Весь периметр участка закрыт от посторонних взглядов зеленым насаждениями – высокими стрижеными кустами, и даже зона террасы для комфорта тоже аккуратно подчеркнута с двух сторон небольшими цветущими кустарниками.

В целом в этом доме ощущается очень интересное смешение двух эпох – той, в которой ценили само существование дома у семьи, и той, которая возвела эту традицию в настоящее искусство «владения домом».