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Маленький коттедж с секретом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Гостиная в стиле модерн
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Есть ли у домов скрытая, вторая жизнь? Оказывается, да! Окажись вы на этой улице в реальности, вы бы ни за что не догадались, что прячется в этом милом и очень провинциальном на первый взгляд немецком доме. Голландская архитектурная студия Boks Architectuur радует нас своим проектом, секреты которого мы раскрываем вам с превеликим удовольствием.

Тактика отвлечения

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Реконструированный старый дом был дополнен современной мансардой с окнами в крыше – так кажется на первый взгляд. Может быть, внутри нас ждет современный ремонт или даже некоторые футуристические элементы декора. С виду очень домашний и уютный коттедж восхищает нас разве что белыми рамами, которые аккуратно добавляют серому экстерьеру большей позитивности. Но чем он является на самом деле?

Ультра-модерн

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Традиционный фасад с одной стороны превращается в экстерьер в стиле ультра-модерна с другой. Панорамное остекление, площадь которого составляет более 50 квадратных метров, очень впечатляет! Тактика отвлечения, подразумевающая максимально традиционный и простой внешний вид дома с улицы, сработала! Мы видим в этом уникальную возможность реализовать модный и стильный проект, не привлекая излишнего внимания на улице.

Два равных по размеру объема дополняют друг друга и остаются традиционными на вид отчасти из-за своей формы. Ощущение уюта, слегка приближенное к стилю шале, царит здесь безусловно, а окруженный лесом дом выглядит, как настоящая современная сказка. Весь периметр участка закрыт от посторонних взглядов зеленым насаждениями – высокими стрижеными кустами, и даже зона террасы для комфорта тоже аккуратно подчеркнута с двух сторон небольшими цветущими кустарниками.

В целом в этом доме ощущается очень интересное смешение двух эпох – той, в которой ценили само существование дома у семьи, и той, которая возвела эту традицию в настоящее искусство «владения домом».

Прихожая

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Возраст всего здания выдает слишком крутая и узкая лестница. Узкий коридор именно по этой причине был дополнен стеклянной дверью с дополнительным остекленным экраном. Здесь, в укромном уголке, всегда царит легкий полумрак, пройдя через который, вы обнаруживаете себя в залитом солнцем дизайнерском королевстве.

Дубль-лаунж

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Окна и двери в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Две гостиных комнаты для отдыха, отделенных лишь стеклянной перегородкой и распашными дверьми, делят открытое пространство одной из частей дома. Здесь подобный ход был продиктован практической необходимостью – при просмотре одним членом семьи кинофильма другой может спокойно уединиться с книгой.

Каминная

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Гостиная в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Покидая зону домашнего кинотеатра, мы перемещаемся в каминную, которая является частью открытой планировки первого этажа. Интересное решение для модулей хранения в стиле греческой островной архитектуры идеально подходит для создания богемного антуража.

Богемный шик

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Кухня в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

В интерьерах этого проекта мы видим явное тяготение к стилю богемный шик, полному разнообразных этнических предметов декора и орнаментов, старых вещей и прочих потертостей, а также особенного ощущения полного релакса и легкого творческого беспорядка в декоре.

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Кухня

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Кухня в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Светлая и традиционная кухня со строгими фасадами, наоборот, позволяет нам окунуться в очаровательный средиземноморский рустик. Во многих поместьях при виноградниках или винодельнях мы можем найти именно такие кухни – схожие по планировке, расположению мебели, наличию настоящего дымохода и толстых деревянных полок. Даже модуль хранения справа – скомбинированный из открытых полок, закрытых ящиков и встроенной современной бытовой техники –выдает использование именно данного стиля в этом интерьере.

Ванная

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Ванная комната в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Стеклянные экраны пригодились для зонирования и в ванной комнате. Душевая, расположенная возле окна, идеально подходит для освежающего утреннего душа или снятие усталости после долгого дня.

Спальня

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Спальня в стиле модерн
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Небольшие, но безумно светлые и солнечные спальни в этом проекте имеют зеленые балконы, украшенные множеством цветов, и белоснежные интерьеры, слегка дополненные богемными элементами, типа этого колоритного пледа.

​ Сезам откройся

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Сказку наяву или просто результат слаженной работы профессионалов? В архитектуре границы эти двух чудес становятся по-настоящему размытыми.

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