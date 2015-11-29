Маленький коттедж с секретом

Есть ли у домов скрытая, вторая жизнь? Оказывается, да! Окажись вы на этой улице в реальности, вы бы ни за что не догадались, что прячется в этом милом и очень провинциальном на первый взгляд немецком доме. Голландская архитектурная студия Boks Architectuur радует нас своим проектом, секреты которого мы раскрываем вам с превеликим удовольствием.
Реконструированный старый дом был дополнен современной мансардой с окнами в крыше – так кажется на первый взгляд. Может быть, внутри нас ждет современный ремонт или даже некоторые футуристические элементы декора. С виду очень домашний и уютный коттедж восхищает нас разве что белыми рамами, которые аккуратно добавляют серому экстерьеру большей позитивности. Но чем он является на самом деле?
Традиционный фасад с одной стороны превращается в экстерьер в стиле ультра-модерна с другой. Панорамное остекление, площадь которого составляет более 50 квадратных метров, очень впечатляет! Тактика отвлечения, подразумевающая максимально традиционный и простой внешний вид дома с улицы, сработала! Мы видим в этом уникальную возможность реализовать модный и стильный проект, не привлекая излишнего внимания на улице.
Два равных по размеру объема дополняют друг друга и остаются традиционными на вид отчасти из-за своей формы. Ощущение уюта, слегка приближенное к стилю шале, царит здесь безусловно, а окруженный лесом дом выглядит, как настоящая современная сказка. Весь периметр участка закрыт от посторонних взглядов зеленым насаждениями – высокими стрижеными кустами, и даже зона террасы для комфорта тоже аккуратно подчеркнута с двух сторон небольшими цветущими кустарниками.
В целом в этом доме ощущается очень интересное смешение двух эпох – той, в которой ценили само существование дома у семьи, и той, которая возвела эту традицию в настоящее искусство «владения домом».
Возраст всего здания выдает слишком крутая и узкая лестница. Узкий коридор именно по этой причине был дополнен стеклянной дверью с дополнительным остекленным экраном. Здесь, в укромном уголке, всегда царит легкий полумрак, пройдя через который, вы обнаруживаете себя в залитом солнцем дизайнерском королевстве.
Две гостиных комнаты для отдыха, отделенных лишь стеклянной перегородкой и распашными дверьми, делят открытое пространство одной из частей дома. Здесь подобный ход был продиктован практической необходимостью – при просмотре одним членом семьи кинофильма другой может спокойно уединиться с книгой.
Покидая зону домашнего кинотеатра, мы перемещаемся в каминную, которая является частью открытой планировки первого этажа. Интересное решение для модулей хранения в стиле греческой островной архитектуры идеально подходит для создания богемного антуража.
В интерьерах этого проекта мы видим явное тяготение к стилю богемный шик, полному разнообразных этнических предметов декора и орнаментов, старых вещей и прочих потертостей, а также особенного ощущения полного релакса и легкого творческого беспорядка в декоре.
Светлая и традиционная кухня со строгими фасадами, наоборот, позволяет нам окунуться в очаровательный средиземноморский рустик. Во многих поместьях при виноградниках или винодельнях мы можем найти именно такие кухни – схожие по планировке, расположению мебели, наличию настоящего дымохода и толстых деревянных полок. Даже модуль хранения справа – скомбинированный из открытых полок, закрытых ящиков и встроенной современной бытовой техники –выдает использование именно данного стиля в этом интерьере.
Стеклянные экраны пригодились для зонирования и в ванной комнате. Душевая, расположенная возле окна, идеально подходит для освежающего утреннего душа или снятие усталости после долгого дня.
Небольшие, но безумно светлые и солнечные спальни в этом проекте имеют зеленые балконы, украшенные множеством цветов, и белоснежные интерьеры, слегка дополненные богемными элементами, типа этого колоритного пледа.
Сказку наяву или просто результат слаженной работы профессионалов? В архитектуре границы эти двух чудес становятся по-настоящему размытыми.
Специально для вас на homify:
— Стиль модерн в архитектуре и дизайне интерьера.