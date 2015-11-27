Классический дом с современным интерьером!

Объединение традиционного фасада и современного интерьера – не редкость в Западной Европе, где многие исторические районы с изысканными классическими домиками на улице хочется сохранить и даже еще больше украсить. Именно такой проект архитектурное бюро BIURO PROJEKTOWE MTM STYL показывает нам в этой статье, напоминая, что сочетание противоположностей иногда бывает гениальным.

Очень светлый, приятный на вид и безусловно привлекательный загородный коттедж ощущается новым, при этом пропуская фазу «необжитого дома» благодаря традиционному экстерьеру. Такой дом сразу воспринимается как «свой» и «родной», даже если вы только въехали в него. Светлые фасады окрашены в два прекрасных оттенка (молочный и персиковый) и отлично соотносятся с оттенками дверей, кровли, площадки и серого забора, создающего более приватную атмосферу.