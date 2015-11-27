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Классический дом с современным интерьером!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в классическом стиле
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Объединение традиционного фасада и современного интерьера – не редкость в Западной Европе, где многие исторические районы с изысканными классическими домиками на улице хочется сохранить и даже еще больше украсить. Именно такой проект архитектурное бюро BIURO PROJEKTOWE MTM STYL показывает нам в этой статье, напоминая, что сочетание противоположностей иногда бывает гениальным.

Очень светлый, приятный на вид и безусловно привлекательный загородный коттедж ощущается новым, при этом пропуская фазу «необжитого дома» благодаря традиционному экстерьеру. Такой дом сразу воспринимается как «свой» и «родной», даже если вы только въехали в него. Светлые фасады окрашены в два прекрасных оттенка (молочный и персиковый) и отлично соотносятся с оттенками дверей, кровли, площадки и серого забора, создающего более приватную атмосферу.

Во власти эстетики

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На фасаде этого дома есть несколько новшеств – традиционный балкончик с цветами имеет металлические, а не деревянные перила, парадный подъезд изысканно замощен декоративной тротуарной плиткой желтого и черного цветов, а дополнительный модуль для гаража приютился справа от входа и выглядит очень аккуратно вписанным в традиционный декор.

Вид со стороны дворика

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

С этого ракурса мы видим, как красивые окна в пол с декоративными растениями украшают один из углов дома, а крыльцо выглядит очень привлекательным и удобным с двумя рядами ступеней с обеих сторон. На участке, который по своему размеру в принципе не подходит для создания сада, очень элегантно проведена работа и по ландшафтному дизайну. Решение было найдено в посадках хвойных туй по периметру, что позволит в будущем скрыть забор из виду и сделать участок круглый год окруженным зеленью.

Мощеная площадка предназначена для деревянной столовой группы, которая в летнее время используется как дополнительная столовая. Здесь царит по-настоящему домашняя и идиллическая атмосфера загородной жизни, вдали от шума дорог и загазованных улиц. Чтобы создать такое место, вам не нужно совершать невозможное – просто найти профессионала, который воплотит вашу мечту в реальность, найдя правильные идеи и грамотно их воплотив.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Теперь мы видим, что большие окна относятся к гостиной комнате, которая оформлена в стиле модернизм в нейтральных оттенках. Лишь лимонные подушки разбавляют здесь цветовую гамму яркими пятнами. Расположение углового дивана в специально приготовленной для него ниши является очень правильным решением, так как дарит особенное чувство защищенности отдыхающему. 

Большие окна открываются по всей своей длине, делая гостиную комнату почти полностью открытой природе. В данный момент хозяева решили оставить лишь одну дверь возможной для открытия, хотя в потенциале можно использовать все три, чтобы прямо с дивана наслаждаться провинциальным пейзажем вдали.

Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глянцевая кухня с белыми фасадами – явная королева этого бала, она выглядит здесь просто потрясающе и даже слегка футуристично. Отражая блеск встроенных и подвесных светильников, она становится еще красивее, а светлая столовая группа – отличный компаньон для нее.

Лестничный холл

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Зона прихожей и лестничного холла находится напротив гостиной и оформлена в той же цветовой гамме. Светлая керамическая плитка, бледные оттенки древесины и немного зеленых акцентов в предметах декора делают маленькое помещение светлым и просторным.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната, декорированная в легком и романтичном варианте модернизма, отлично подходит для семейного коттеджа. Сочетание молочного цвета и оттенка темного дерева всегда создает в небольших комнатах прекрасный альянс из нежности и традиционного домашнего уюта.

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