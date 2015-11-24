Маленький домик с очаровательным интерьером

Милый парадный фасад этого здания будто приглашает нас внутрь, а зона для отдыха в виде скамеечки и декоративных растений выглядит на его фоне еще более привлекательно! Нестандартная комбинированная отделка – из оштукатуренных фасадов снизу и вертикального сайдинга – выглядит очень нестандартно и при этом добавляет маленькому домику уюта.

Крыльцо оформлено на традиционный манер, оно состоит из двух деревянных колонн, которые держат крышу и перекладины, и покрашено в белый цвет (в тон двери, окнам и декору). Главная, очень аккуратная комбинация из парадной двери с двумя светильниками, почтовым ящиком в классическом стиле и двумя квадратными окнами делает этот экстерьер действительно очаровательным.