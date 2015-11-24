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Маленький домик с очаровательным интерьером

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Нежные и мечтательные интерьеры, вдохновляющие многих на покупку предметов декора и нового текстиля, вы встретите в этом проекте от немецкого архитектурного бюро FingerHaus GmbH. Кажется, что в этом доме будто застыла золотая эпоха провинциального благополучия и сопутствующего ему особенного шарма. Посмотреть фотографии и разобраться, почему некоторые проекты кажутся нам настолько милыми, мы предлагаем вам в этой статье.

Аккуратный и волшебный

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Милый парадный фасад этого здания будто приглашает нас внутрь, а зона для отдыха в виде скамеечки и декоративных растений выглядит на его фоне еще более привлекательно!  Нестандартная комбинированная отделка – из оштукатуренных фасадов снизу и вертикального сайдинга – выглядит очень нестандартно и при этом добавляет маленькому домику уюта.

Крыльцо оформлено на традиционный манер, оно состоит из двух деревянных колонн, которые держат крышу и перекладины, и покрашено в белый цвет (в тон двери, окнам и декору). Главная, очень аккуратная комбинация из парадной двери с двумя светильниками, почтовым ящиком в классическом стиле и двумя квадратными окнами делает этот экстерьер действительно очаровательным.

Тук-тук! Кто там?

homify Окна и двери в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Пока хозяйская собака наблюдает за нами, осматривающими участок, мы можем почувствовать исходящее от дома неподдельное тепло домашнего уюта. На двери с интересной диагональной расстекловкой висит самодельный венок – традиционное декоративное украшение.

​ В сказочном лесу

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Пейзажный стиль в ландшафтном дизайне всегда идеален для участка рядом с лесом или водоемом, где можно грамотно расположенным взрывом красок дополнительно подчеркнуть природное изобилие. В его основе всегда идут смешанные посадки, неровные формы клумб, минимум обрезки растений и специально подготовленные точки для хороших видов – например, вдоль прогулочной дорожки в саду, с террасы, из дальнего уголка сада или из беседки.

Правильные, удачно составленные перспективы – залог красивого сада в пейзажном стиле, который в первую очередь является максимально естественной посадкой растений, иногда в слегка хаотичном порядке. В этом проекте пейзажный стиль дополняет идеально постриженный газон и очень эффектные крупные камни, обрамляющие стволы высоких кустарников вокруг дома. Такой прием еще больше добавляет домику настроения провинциальной идиллии  позапрошлого века.

Прихожая

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Традиционная лавка с дополнительным местом для хранения по типу сундука (только здесь крышкой служит само место для сидения) является лучшим вариантом для небольшой прихожей, где иногда на пару минут нужно оставить пришедших гостей. Самодельный деревянный ящик, покрашенный в белый, украшают милые предметы декора.

Читальный уголок

homify Гостиная в стиле кантри
homify

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homify
homify

Проходя дальше в дом, слева от прихожей мы найдем поразительно очаровательный читальный уголок, центром которого служит кресло из натурального ротанга, расположенное прямо у распашного окна.

Столовая

homify Столовая комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Справа от читального уголка – столовая, которая своим магнетическим шармом уводит наши мысли прочь и заставляет задуматься о сильной эстетике этого дома. Декоративные текстильные чехлы, будто облегченный готический декор удачно сочетаются с кованой люстрой и старинной швейной машинкой, стоящей справа, у стены.

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Обратитесь к нам!

Атмосфера кофейни

homify КухняШкафы и полки
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На кухне нас ждет огромное множество деталей, небольших предметов мебели, быта и декора, которые вместе создают здесь сказочное настроение.

Кухня

homify Кухня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Еще один вдохновляющий уголок расположен на кухне, справа от раковины и является модулем хранения. Открытые полочки здесь вмещают множество небольших объектов, которые тем не менее выдержаны в одном стиле. Раковина предусмотрительно расположена у окна – на такой кухне действительно приятно заниматься хозяйственными делами.

На втором этаже

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Поднимаясь по деревянной лестнице наверх, мы попадаем в узкий коридор, который тоже был эффектно декорирован дизайнером. Такие небольшие дополнительные и уютные уголки очень сильно увеличивают функциональность в доме и делают его более удобным, выводя на качественно новый уровень.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Наверху, в приватной зоне этого очаровательного коттеджа мы найдем ванную комнату в кремовых тонах, оформленную с особой любовью к кованым декоративным элементам. Маленькие полочки, фонарь, стеллажики у окна и для полотенец бледно-оливкового оттенка гармонируют с теплыми цветами отделки в этом интерьере.

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