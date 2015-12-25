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Как можно сэкономить на отоплении?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Graue Teppiche: Die Farbe Grau – das neue Weiß, benuta GmbH benuta GmbH ГостинаяАксессуары и декорации
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Холодный сезон приближается, а с ним и затраты на поддержание в доме теплоты и уюта становятся все больше. Как сэкономить на отоплении, не потеряв при этом в комфорте – очень важная тема, которую мы решили затронуть в нашей статье.

Некоторые варианты экономии покажутся вам простыми, другие – более сложными и трудновыполнимыми, но вместе мы всегда сможем найти выход, ведь в нашем сообществе homify вы всегда можете попросить о помощи на форуме и вам ответят.

Внешняя изоляция

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Дополнительное утепление можно легко спрятать с помощью различных дизайнерских решений – например, за модными в последние годы декоративными панелями квадратных или прямоугольных форм. В данном случае теплоизоляция поможет вам не только сэкономить на отоплении, но и обновить экстерьер, а также избавиться от различных проблем с избыточной влагой или слишком ветреной стороной.

Пассивная система вентиляции

Studio Apartment, Ink Architecture Ink Architecture Гостиная в стиле модерн
Ink Architecture

Ink Architecture
Ink Architecture
Ink Architecture

Этот дом был построен в заснеженных холодных регионах и включает в себя «пассивную систему вентиляции», встроенную в пол. Сама система ничего не греет, но постоянно перемещает теплый воздух сверху, куда он постоянно стремится, обратно к ногам, что делает дом в разы теплее при тех же затратах.

Комплексный подход

豊四季のいえ, andfujiizaki一級建築士事務所 andfujiizaki一級建築士事務所 ГостинаяХранение
andfujiizaki一級建築士事務所

andfujiizaki一級建築士事務所
andfujiizaki一級建築士事務所
andfujiizaki一級建築士事務所

Данный проект является работой фирмы Andfujiizaki, которая разработала специальную систему подогрева пола, по всей площади интегрированную с фундаментом, что позволяет не использовать стандартные системы отопления даже зимой. А еще здесь реализована система «солнечного дома», когда тепло берется за счет солнечных лучей, проходящих через панорамное остекление.

Камин

Black, アースワーク建築設計事務所 アースワーク建築設計事務所 Гостиная в стиле кантри
アースワーク建築設計事務所

アースワーク建築設計事務所
アースワーク建築設計事務所
アースワーク建築設計事務所

Тепло дровяной печи сильно отличается от теплоты «урбанистической», созданной с использованием газа, угля или электричества. Один раз протопив камин в гостиной, вы получите потрясающую атмосферу на весь вечер, которая позволит вам чувствовать себя в тепле и безопасности и не включать нагрев на большую мощность. В Великобритании было принято иметь по камину в каждой спальне, чтобы растапливать их на ночь дополнительно к основной печи.

Утепление пола

Graue Teppiche: Die Farbe Grau – das neue Weiß, benuta GmbH benuta GmbH ГостинаяАксессуары и декорации
benuta GmbH

benuta GmbH
benuta GmbH
benuta GmbH

Первое, что замерзает в доме – это ноги. Если вы утеплите пол ковролином или хотя бы ковриком, вам станет гораздо комфортнее. Такая бюджетная мера поможет вам тратить аналогичную сумму на отопление, но чувствовать себя  в разы уютнее, а иногда даже и сэкономить (особенно в межсезонье).

Система «теплый пол» тоже может стать прекрасной возможностью экономии на отоплении, ведь часто бывает, что вам холодно лишь в одной комнате дома, а в остальных вы чувствуете себя комфортно, а включать дополнительный обогрев приходится на всю площадь. Если вы устроите теплый пол, например,  в ванной комнате и на кухне, сможете в целом сэкономить на отоплении.

Кроме того, вы можете подумать о традиционных коврах и мягкой мебели с подогревом.

Утепление стен

Szaro biały apartament na Powiślu, Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz Спальня в классическом стиле
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz

Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz

В рамках определенного дизайн-проекта вы можете утеплить ваши стены изнутри профессиональными теплоизоляционными материалами или же декоративными панелями, которые могут быть сделаны из натурального дерева, декоративного и натурального камня, текстиля и поролона, пластмассы и даже железа. В зависимости от выбранного вами стиля дизайна интерьера зависит и метод, и дизайн утепления, но профессиональный дизайнер всегда найдет, как вам помочь. Такой способ подходит не только для тех, кто хочет утеплить стены и сэкономить на отоплении, но также в борьбе против ветреной стороны или влажной стены.

Ландшафтное утепление

Residência São Paulo 2, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo Сад в классическом стиле
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

С помощью специальных зеленых насаждений и декоративных конструкций, которые станут защитой от ветра для вашего дома, можно серьезно снизить ущерб, приносимый теплу строения порывистым ветром. Как правило, он уносит огромную часть тепла всего за пару часов.

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