Как можно сэкономить на отоплении?

Первое, что замерзает в доме – это ноги. Если вы утеплите пол ковролином или хотя бы ковриком, вам станет гораздо комфортнее. Такая бюджетная мера поможет вам тратить аналогичную сумму на отопление, но чувствовать себя в разы уютнее, а иногда даже и сэкономить (особенно в межсезонье).

Система «теплый пол» тоже может стать прекрасной возможностью экономии на отоплении, ведь часто бывает, что вам холодно лишь в одной комнате дома, а в остальных вы чувствуете себя комфортно, а включать дополнительный обогрев приходится на всю площадь. Если вы устроите теплый пол, например, в ванной комнате и на кухне, сможете в целом сэкономить на отоплении.

Кроме того, вы можете подумать о традиционных коврах и мягкой мебели с подогревом.