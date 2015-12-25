Как можно сэкономить на отоплении?

Холодный сезон приближается, а с ним и затраты на поддержание в доме теплоты и уюта становятся все больше. Как сэкономить на отоплении, не потеряв при этом в комфорте – очень важная тема, которую мы решили затронуть в нашей статье.
Некоторые варианты экономии покажутся вам простыми, другие – более сложными и трудновыполнимыми, но вместе мы всегда сможем найти выход, ведь в нашем сообществе homify вы всегда можете попросить о помощи на форуме и вам ответят.
Дополнительное утепление можно легко спрятать с помощью различных дизайнерских решений – например, за модными в последние годы декоративными панелями квадратных или прямоугольных форм. В данном случае теплоизоляция поможет вам не только сэкономить на отоплении, но и обновить экстерьер, а также избавиться от различных проблем с избыточной влагой или слишком ветреной стороной.
Этот дом был построен в заснеженных холодных регионах и включает в себя «пассивную систему вентиляции», встроенную в пол. Сама система ничего не греет, но постоянно перемещает теплый воздух сверху, куда он постоянно стремится, обратно к ногам, что делает дом в разы теплее при тех же затратах.
Данный проект является работой фирмы Andfujiizaki, которая разработала специальную систему подогрева пола, по всей площади интегрированную с фундаментом, что позволяет не использовать стандартные системы отопления даже зимой. А еще здесь реализована система «солнечного дома», когда тепло берется за счет солнечных лучей, проходящих через панорамное остекление.
Тепло дровяной печи сильно отличается от теплоты «урбанистической», созданной с использованием газа, угля или электричества. Один раз протопив камин в гостиной, вы получите потрясающую атмосферу на весь вечер, которая позволит вам чувствовать себя в тепле и безопасности и не включать нагрев на большую мощность. В Великобритании было принято иметь по камину в каждой спальне, чтобы растапливать их на ночь дополнительно к основной печи.
Первое, что замерзает в доме – это ноги. Если вы утеплите пол ковролином или хотя бы ковриком, вам станет гораздо комфортнее. Такая бюджетная мера поможет вам тратить аналогичную сумму на отопление, но чувствовать себя в разы уютнее, а иногда даже и сэкономить (особенно в межсезонье).
Система «теплый пол» тоже может стать прекрасной возможностью экономии на отоплении, ведь часто бывает, что вам холодно лишь в одной комнате дома, а в остальных вы чувствуете себя комфортно, а включать дополнительный обогрев приходится на всю площадь. Если вы устроите теплый пол, например, в ванной комнате и на кухне, сможете в целом сэкономить на отоплении.
Кроме того, вы можете подумать о традиционных коврах и мягкой мебели с подогревом.
В рамках определенного дизайн-проекта вы можете утеплить ваши стены изнутри профессиональными теплоизоляционными материалами или же декоративными панелями, которые могут быть сделаны из натурального дерева, декоративного и натурального камня, текстиля и поролона, пластмассы и даже железа. В зависимости от выбранного вами стиля дизайна интерьера зависит и метод, и дизайн утепления, но профессиональный дизайнер всегда найдет, как вам помочь. Такой способ подходит не только для тех, кто хочет утеплить стены и сэкономить на отоплении, но также в борьбе против ветреной стороны или влажной стены.
С помощью специальных зеленых насаждений и декоративных конструкций, которые станут защитой от ветра для вашего дома, можно серьезно снизить ущерб, приносимый теплу строения порывистым ветром. Как правило, он уносит огромную часть тепла всего за пару часов.
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