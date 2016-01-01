Традиционный коттедж в стиле модерн

Объединение традиционного фасада и дизайна экстерьера с современным интерьером очень понравится тем, кто хочет одновременно и сохранить классический облик загородного дома, и наслаждаться новейшим комфортом. Именно такую стратегию выбрали архитекторы из нидерландской студии Halma Architecten, успешно использовав голландские традиции в дизайне экстерьера в своем новом проекте загородного дома.
Очень часто бывает, что один стиль или культурная традиция в строительстве не может дать именно то, что вам нужно. Тогда на помощь приходят таланты архитектора и дизайнера, которые создают абсолютно уникальный проект, эксклюзивный стиль дизайна именно для вашей семьи.
Так, в этом проекте мы видим по-голландски острые и высокие крыши – с традиционной двойной мансардой (жилым уровнем и чердаком), а также характерные окна, врезанные в стену только наполовину и выступающие из кровли. Сам формат окон тоже традиционен – они узкие и высокие, а расстекловка очень оригинальна – имеет перекрестие только с нижней части каждого окна. При этом сам дом просторный, большой, не похожий на голландские проекты прошлой эпохи, ведь у него есть крытое патио с очагом, большие комнаты с множеством окон и современные технологии, использованные в отделке и оснащении коттеджа.
Красивый подъезд в стиле кантри, где деревянные ворота очень симпатично сочетаются с зелеными насаждениями по периметру и пышными цветущими кустами, выглядит очень дружелюбно. Гараж в выстроен на манер небольшой конюшни, очень атмосферно вписавшись в окружающую обстановку.
Солнечная гостиная с очагом выглядит удивительно свежо и современно, хотя в ее дизайне использовали классические приемы Европы и теплые оттенки. Все дело в больших окнах и покраске стен в белый цвет, да и высокие потолки, и модный минималистичный консольный столик вносят в интерьер нотки модерна.
Светлая коричневая кухня особенно органично вписалась в интерьер дома, построенного по голландской традиции. Вытяжка спрятана в дымоход, а гарнитур с обеих сторон окружен белыми перегородками, не доходящими до потолка и делающими вид мебели более традиционным.
Возле окна на переднем плане – столовая со встроенными буфетами. Стеклянные дверцы красиво отражают восходы и закаты, добавляя этому местечку еще больше красоты и солнечного света.
Отсюда мы видим, что этот интерьер оформлен в стиле гламурный шик, который объединяет современную основу и романтичные предметы декора. Розовые занавески, позолоченная люстра, белая мебель и ощущение волшебства сразу выдают использование именно этого стиля для вдохновения.
Открытая планировка кухни и столовой позволила создать комнату с тремя окнами на двух фасадах, что делает это место солнечным практически круглосуточно. Пространство между окнами заполнено декоративными элементами – консольным столиком с картиной и кашпо.
Небольшая прихожая имеет отличное двусветное освещение, являющееся частью лестничного холла. Здесь, на втором этаже, мы видим, насколько органично вписался стиль модерн в традиционную планировки, преобразовывая каждое пространство на современный манер. Лаконичные предметы декора – этническая маска и высокое кашпо для тропического растения, а также модный светильник с алюминиевым блеском – выглядят здесь очень кстати.
Такой проект показывает нам, что чтобы создать современный интерьер, нам вовсе не нужно отказываться от любимых сердцем традиций. Важно найти близкого по духу профессионала, который сможет создать из ваших идей целостный и гармоничный проект.
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