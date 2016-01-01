Традиционный коттедж в стиле модерн

Объединение традиционного фасада и дизайна экстерьера с современным интерьером очень понравится тем, кто хочет одновременно и сохранить классический облик загородного дома, и наслаждаться новейшим комфортом. Именно такую стратегию выбрали архитекторы из нидерландской студии Halma Architecten, успешно использовав голландские традиции в дизайне экстерьера в своем новом проекте загородного дома.

Очень часто бывает, что один стиль или культурная традиция в строительстве не может дать именно то, что вам нужно. Тогда на помощь приходят таланты архитектора и дизайнера, которые создают абсолютно уникальный проект, эксклюзивный стиль дизайна именно для вашей семьи.