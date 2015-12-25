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Лучшие из лучших: Дома Недели немецкого homify

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus M, Sieckmann Walther Architekten Sieckmann Walther Architekten Вилла
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Наши коллеги из немецкого homify поделились эксклюзивной подборкой потрясающих проектов, которые были признаны нашими читателями самыми лучшими. Надеемся, что и вас удивят архитектурные изыски, уникальный дизайн и просто очень красивые загородные дома в этой статье.

Модерн будущего

Haus W in Rottenburg, m3 architekten m3 architekten Дома в стиле модерн
m3 architekten

m3 architekten
m3 architekten
m3 architekten

Футуристический модернизм иногда преподносит нам просто потрясающие сюрпризы – как , например, экстерьер этого коттеджа по проекту архитектурного бюро M3 ARCHITEKTEN. В нем есть все, что нужно для современного загородного дома – комфорт, динамика, панорамное остекление и эргономичная планировка, а также прекрасный ландшафтный дизайн, который создает даже на маленьком участке особенное место.

Традиционный модерн

Einfamilienhaus Zieglschmid, steffen janke architekt steffen janke architekt Дома в стиле модерн
steffen janke architekt

steffen janke architekt
steffen janke architekt
steffen janke architekt

Более традиционный проект в стиле модерн имеет приватные со стороны улицы фасады и почти незаметный блок гаража. Комбинированная отделка из натуральной древесины и штукатурки выглядит очень модно в столь асимметричной комбинации.

Для психологического комфорта в этом проекте был установлен очень низкий забор из натурального камня, который практически незаметен и может даже считаться предметом декора, но на самом деле добавляет жильцам ощущения комфорта.

Традиционный немецкий особняк

Fels am Hang, Unterlandstättner Architekten Unterlandstättner Architekten Дома в классическом стиле
Unterlandstättner Architekten

Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten
Unterlandstättner Architekten

Проект архитекторов из Мюнхена впечатляет потрясающей традиционной атмосферой и эстетикой большого особняка. Аристократический налет этого дома отлично сочетается с расположением на окраине леса.

​Эко-дизайн

Anbau und Sanierung eines Wohnhauses, Haack + Höpfner . Architekten und Stadtplaner BDA Haack + Höpfner . Architekten und Stadtplaner BDA Гостиная в стиле модерн
Haack + Höpfner . Architekten und Stadtplaner BDA

Haack + Höpfner . Architekten und Stadtplaner BDA
Haack + Höpfner . Architekten und Stadtplaner BDA
Haack + Höpfner . Architekten und Stadtplaner BDA

Созданный на основе деревянных реек данный экстерьер выглядит просто сюрреалистично вкупе с традиционной формой маленького коттеджа. Приватность, сохраненная столь стильным и модным способом, приукрашивается и возводится в главную функцию дизайна экстерьера.

Кубический модерн

Einfamilienhaus mit Pultdach, Viktor Filimonow Architekt in München Viktor Filimonow Architekt in München Дома в стиле модерн
Viktor Filimonow Architekt in München

Viktor Filimonow Architekt in München
Viktor Filimonow Architekt in München
Viktor Filimonow Architekt in München

Основной объем этого загородного дома выполнен в форме куба, тогда как пристройка для гаража имеет другую по типу отделку и слегка выдвигается в сторону от основного здания. Кубические дома в стиле модерн по-особенному ощущаются изнутри – они аккуратны, собранны и практичны, как сам стиль.

Модерн в белом цвете

Haus M, Sieckmann Walther Architekten Sieckmann Walther Architekten Вилла
Sieckmann Walther Architekten

Sieckmann Walther Architekten
Sieckmann Walther Architekten
Sieckmann Walther Architekten

Полностью белоснежный дом с черными рамами выглядит еще более прекрасно в свете вечерних огней. Парадный подъезд для автомобиля закрыт со стороны улицы клумбой с кустарниками, а отделка экстерьера, несмотря на свою однотонность, выполнена из различных материалов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Пентхаус в частном доме

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Просто обворожительный проект, не похожий на все остальные представлен нам архитектурным бюро Stuart Stadler Architekten VFA. Амбициозное решение создать на третьем уровне загородного дома пентхаус-апартаменты выглядит фантастически!

Плавающий дом

Hausboot am Eilbekkanal Hamburg, DFZ Architekten DFZ Architekten Дома в классическом стиле
DFZ Architekten

DFZ Architekten
DFZ Architekten
DFZ Architekten

Такой вариант воплощения стиля модернизм вы еще не видели! Дом, отчасти построенный на воде, становится удивительной возможностью сделать свою загородную жизнь еще более эффектной!

В историческом районе

Nachher Bilder - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Дома в стиле модерн
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

Модернизм в историческом районе? Немецкие архитекторы из Штутгарта способы и не на такое! Например, на то чтобы выделиться, благодаря серому фасаду, найти потрясающую конфигурацию для остекления с учетом приватности и создать на основе разноуровневого проекта гармоничный комплекс строений.

Дом на склоне

Haus MA in Donzdorf, architekturlabor architekturlabor Дома в стиле минимализм
architekturlabor

architekturlabor
architekturlabor
architekturlabor

Все большая популярность загородных домов и увеличивающиеся цены на участки заставляют многих начинать строительство на рельефной местности. Такие проекты особенно интересны своими нестандартными планировками и вариантами остекления, рассчитанными на лучшие виды с высоты.

Модный коттедж

JacobsHaus, Cubus Projekt GmbH Cubus Projekt GmbH Дома в стиле модерн
Cubus Projekt GmbH

Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH

Легкий и светлый, эклектичный и при этом очень минималистичный коттедж с отделкой натуральным деревом выглядит просто потрясающим местом для коктейльной вечеринки! При этом он остается уютным и привлекательным и в традиционном смысле.

Камышовая крыша

Außen Reet, innen wow - 3 überraschende Häuser zum Verlieben, Möhring Architekten Möhring Architekten Дома в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Невероятные проекты из Германии, стран Балтии и Голландии, по типу того, что вы видите на фотографии, заставляют нас всерьез задуматься об использования камышовой или соломенной крыши в эко-строительстве.

Голландская идиллия

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Традиционный голландский дом с остроконечной крышей, симметричным фасадом и узкими, но высокими и многочисленными окнами выглядит, как мечта! Не правда ли?

Разноформатные уровни

Haus Rohleder, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH Дома в стиле модерн
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

Когда второй уровень дома буквально со всех сторон нависает над первым, это создает совершенно необычный эффект как внутри, так и снаружи здания.

Модерн с размахом

Haus am Weyerberg, Eingartner Khorrami Architekten BDA Eingartner Khorrami Architekten BDA Веранда и терраса в стиле кантри
Eingartner Khorrami Architekten BDA

Eingartner Khorrami Architekten BDA
Eingartner Khorrami Architekten BDA
Eingartner Khorrami Architekten BDA

Особенно просторная мансарда, которая была очень удачно использована для создания двусветного освещения, снаружи здания выглядит еще более необычно, чем внутри!

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