Лучшие из лучших: Дома Недели немецкого homify

Наши коллеги из немецкого homify поделились эксклюзивной подборкой потрясающих проектов, которые были признаны нашими читателями самыми лучшими. Надеемся, что и вас удивят архитектурные изыски, уникальный дизайн и просто очень красивые загородные дома в этой статье.
Футуристический модернизм иногда преподносит нам просто потрясающие сюрпризы – как , например, экстерьер этого коттеджа по проекту архитектурного бюро M3 ARCHITEKTEN. В нем есть все, что нужно для современного загородного дома – комфорт, динамика, панорамное остекление и эргономичная планировка, а также прекрасный ландшафтный дизайн, который создает даже на маленьком участке особенное место.
Более традиционный проект в стиле модерн имеет приватные со стороны улицы фасады и почти незаметный блок гаража. Комбинированная отделка из натуральной древесины и штукатурки выглядит очень модно в столь асимметричной комбинации.
Для психологического комфорта в этом проекте был установлен очень низкий забор из натурального камня, который практически незаметен и может даже считаться предметом декора, но на самом деле добавляет жильцам ощущения комфорта.
Проект архитекторов из Мюнхена впечатляет потрясающей традиционной атмосферой и эстетикой большого особняка. Аристократический налет этого дома отлично сочетается с расположением на окраине леса.
Созданный на основе деревянных реек данный экстерьер выглядит просто сюрреалистично вкупе с традиционной формой маленького коттеджа. Приватность, сохраненная столь стильным и модным способом, приукрашивается и возводится в главную функцию дизайна экстерьера.
Основной объем этого загородного дома выполнен в форме куба, тогда как пристройка для гаража имеет другую по типу отделку и слегка выдвигается в сторону от основного здания. Кубические дома в стиле модерн по-особенному ощущаются изнутри – они аккуратны, собранны и практичны, как сам стиль.
Полностью белоснежный дом с черными рамами выглядит еще более прекрасно в свете вечерних огней. Парадный подъезд для автомобиля закрыт со стороны улицы клумбой с кустарниками, а отделка экстерьера, несмотря на свою однотонность, выполнена из различных материалов.
Просто обворожительный проект, не похожий на все остальные представлен нам архитектурным бюро Stuart Stadler Architekten VFA. Амбициозное решение создать на третьем уровне загородного дома пентхаус-апартаменты выглядит фантастически!
Такой вариант воплощения стиля модернизм вы еще не видели! Дом, отчасти построенный на воде, становится удивительной возможностью сделать свою загородную жизнь еще более эффектной!
Модернизм в историческом районе? Немецкие архитекторы из Штутгарта способы и не на такое! Например, на то чтобы выделиться, благодаря серому фасаду, найти потрясающую конфигурацию для остекления с учетом приватности и создать на основе разноуровневого проекта гармоничный комплекс строений.
Все большая популярность загородных домов и увеличивающиеся цены на участки заставляют многих начинать строительство на рельефной местности. Такие проекты особенно интересны своими нестандартными планировками и вариантами остекления, рассчитанными на лучшие виды с высоты.
Легкий и светлый, эклектичный и при этом очень минималистичный коттедж с отделкой натуральным деревом выглядит просто потрясающим местом для коктейльной вечеринки! При этом он остается уютным и привлекательным и в традиционном смысле.
Невероятные проекты из Германии, стран Балтии и Голландии, по типу того, что вы видите на фотографии, заставляют нас всерьез задуматься об использования камышовой или соломенной крыши в эко-строительстве.
Традиционный голландский дом с остроконечной крышей, симметричным фасадом и узкими, но высокими и многочисленными окнами выглядит, как мечта! Не правда ли?
Когда второй уровень дома буквально со всех сторон нависает над первым, это создает совершенно необычный эффект как внутри, так и снаружи здания.
Особенно просторная мансарда, которая была очень удачно использована для создания двусветного освещения, снаружи здания выглядит еще более необычно, чем внутри!
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