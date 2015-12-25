Лучшие из лучших: Дома Недели немецкого homify

Более традиционный проект в стиле модерн имеет приватные со стороны улицы фасады и почти незаметный блок гаража. Комбинированная отделка из натуральной древесины и штукатурки выглядит очень модно в столь асимметричной комбинации.

Для психологического комфорта в этом проекте был установлен очень низкий забор из натурального камня, который практически незаметен и может даже считаться предметом декора, но на самом деле добавляет жильцам ощущения комфорта.