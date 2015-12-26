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Современная люксовая резиденция

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Дома в стиле минимализм Белый
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Архитектор Лиссандро Силвейра ценит в своей работе возможность воплотить тысячу и одну маленькую идею, каждая из которых способна удивлять. И более того – он любит воплощать их на фоне трендового дизайна, считая именно стили модернизм и минимализм  будущим загородной архитектуры. Посмотрим, как у него получается делать свои проекты интересными, используя как основу столь лаконичные стили и строить дома с претензией на высокое искусство?

Этот загородный дом расположен в новом районе и несет в себе энергетику благополучия и глянца. Ландшафтный дизайн, основой которого служат маленькие предметы и на которых архитектор специально акцентирует внимание, украшает палисадник и задний дворик. Мощеный подъезд для автомобиля возле дома становится площадкой, на которой так приятно парковаться!

Экстерьер дома

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Дома в стиле минимализм Белый
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

В экстерьере этого проекта существует еще пара виртуозных фокусов, которые делают этот дом особенно интересным. Например, слева, как вы можете заметить, фасад будто прерывается ради ниши с двумя узкими и длинными окнами. Балкончик на втором этаже, на первый взгляд, не имеет входа. Это сделано для того, чтобы сделать эту комнату более приватной, не имеющей окна и двери на улицу. Оно обращено вправо, где в массивной конструкции из бетона специально было сделано «окно» для солнечного света. 

Еще с этого ракурса кажется, что именно посередине находится входная дверь – со стеклянным оформлением в пол и черной рамой, хотя более незаметная, но настоящая, с серебряным блеском находится левее. А отделка косой стены возле двери натуральным деревом делает и без того удивительный проект еще более интересным, дружелюбно встречая гостей своим теплом.

Прихожая

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Гостиная в классическом стиле Бежевый
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Еще один сюрприз – прихожая, больше похожая на гостиную. Удивительно яркими красками, цветным стеклом и эклектичным дизайном она заставляет любого вошедшего почувствовать себя желанным гостем. Здесь можно на время разместить вошедших, провести короткую беседу или даже выпить с ними кофе.

Отделка интерьера

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Гостиная в стиле минимализм Синий
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

В сложной отделке стен, созданной на основе комбинации различных декоративных панелей, есть специальные ниши для декора, с зеркальными стенками. Потрясающий контраст бархата морского цвета и рельефной стены делает этот проект современным и весьма эпатажным.

Гостиная и столовая

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Столовая комната в классическом стиле
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Настоящая гостиная и парадная столовая находятся со стороны внутреннего дворика и представляют собой единое пространство. За стеклянными дверьми мы найдем еще одну столовую группу, оформленную в эклектичном стиле, а за ней – джакузи и летний душ.

Столовая

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Столовая комната в классическом стиле
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Благородный бледно-оливковый оттенок, использованный как основной цвет в столовой, выглядит очень элегантно. Такой интерьер одинаково красив и утром, и вечером, поблескивая хрусталем и позолотой. На правой акцентной стене – золотые настенные панели, составляющие потрясающую компанию современному аналогу буфета.

Гостиная

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Гостиная в классическом стиле
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Современная гостиная тоже украшена в глянцевом стиле. Блестящие предметы декора, эффектно отражающая силуэты люстр ниша и встроенная подсветка делают эту комнату идеальной для приятного вечера.

Домашний кинотеатр

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Поднимаясь наверх, мы попадает в зону домашнего кинотеатра на лестничном холле, уже третью комнату с полноценным диваном в этом доме. Здесь мы найдем особенно эффектную люстру над лестницей с минималистичными металлическими перилами и отделку ступеней мрамором, идеально подходящим в столь эффектный проект материалом.

Люксовая роскошь этого проекта достигнута использованием качественных и основательных материалов, а также сложной отделкой в дизайне интерьера с использованием ниш, декоративных панелей и встроенной подсветки. Лаконичная мебель в стиле легкой классики добавляет современному дому аристократичного шарма, а глянцевые элементы завершают картину роскошного частного владения.

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