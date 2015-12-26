Современная люксовая резиденция

Архитектор Лиссандро Силвейра ценит в своей работе возможность воплотить тысячу и одну маленькую идею, каждая из которых способна удивлять. И более того – он любит воплощать их на фоне трендового дизайна, считая именно стили модернизм и минимализм будущим загородной архитектуры. Посмотрим, как у него получается делать свои проекты интересными, используя как основу столь лаконичные стили и строить дома с претензией на высокое искусство?

Этот загородный дом расположен в новом районе и несет в себе энергетику благополучия и глянца. Ландшафтный дизайн, основой которого служат маленькие предметы и на которых архитектор специально акцентирует внимание, украшает палисадник и задний дворик. Мощеный подъезд для автомобиля возле дома становится площадкой, на которой так приятно парковаться!