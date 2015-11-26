Уникальный проект коттеджа

Смелый проект загородного дома от архитектурного бюро VAN OERS WEIJERS ARCHITECTEN BNA особенно отличается от других формой кровли и планировкой. Желая создать что-то оригинальное, архитектор не просто воплотил полностью эксклюзивный проект, но и сделал все эти креативные новшества сбалансированными друг с другом. Так, этот дом скорее стоит назвать особняком, ведь сложная планировка, нетрадиционные варианты остекления, большие размеры комнат и трендовый дизайн интерьера выдают в проекте стремление к максимальному люксу.

«Единственная настоящая роскошь – это эксклюзивность,» – так считают многие, в том числе и архитектор, и владелец данного проекта. Основа их философии в понимании того, что каждый дом должен быть выражением образа и характера хозяина, каким бы он ни был. Так, у успешной и современной семьи появился этот дом – динамичный, как их жизнь и карьера, строгий, как дресс-код на гламурном мероприятии, и максимально оригинальный.