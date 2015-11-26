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Уникальный проект коттеджа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Смелый проект загородного дома от архитектурного бюро VAN OERS WEIJERS ARCHITECTEN BNA особенно отличается от других формой кровли и планировкой. Желая создать что-то оригинальное, архитектор не просто воплотил полностью эксклюзивный проект, но и сделал все эти креативные новшества сбалансированными друг с другом. Так, этот дом скорее стоит назвать особняком, ведь сложная планировка, нетрадиционные варианты остекления, большие размеры комнат и трендовый дизайн интерьера выдают в проекте стремление к максимальному люксу.

«Единственная настоящая роскошь – это эксклюзивность,» – так считают многие, в том числе и архитектор, и владелец данного проекта. Основа их философии в понимании того, что каждый дом должен быть выражением образа и характера хозяина, каким бы он ни был. Так, у успешной и современной семьи появился этот дом – динамичный, как их жизнь и карьера, строгий, как дресс-код на гламурном мероприятии, и максимально оригинальный.

Динамика кровли

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Более всего на психологическое ощущение от этого особняка влияет форма кровли, устремленная острым концом вверх и покрывающая здание в некоторых местах до уровня грунта. Такой ход был создан для того, чтобы прямо в основе проекта задать правильную ноту и сделать его по-настоящему необычным. Форма кровли определяет многие факторы, изменяя их под себя. Поэтому ни конфигурация остекления, ни планировка уже не могли остаться стандартными под такой крышей.

Полет фантазии

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отчасти решенный в стиле шале дизайн экстерьера в целом больше подходит под описание модернизма. Тем не менее, первый уровень здесь оформлен декоративным камнем, а косые окна прямо под крышей напоминают мансарды люксовых шале в Куршевеле.

Вид сбоку

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Врезанные в нестандартную кровлю крупногабаритные окна выглядят очень урбанистически, если не сказать индустриально. Еще издалека виден размах проекта – огромный, массивный и основательный дом занимает половину отведенной ему живописной лесной поляны.

На участке мы найдем террасы с мощением, место для детских игр и светских мероприятий, а по периметру, с небольшими исключениями, дом огораживают аккуратно постриженные кусты.

Подъезд к дому

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще более смелый и необычный вид кровли со стороны улицы выглядит и вовсе сюрреалистично. Огромная подъездная площадка рассчитана на автомобили многочисленный гостей, а зона отдыха полностью скрыта от глаз с другой стороны участка.

Лестничный холл

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Заходя в дом, мы попадаем в лестничный холл, интерьер которого напоминает французские галереи искусства и дизайна. Из-за больших размеров здания в его проекте действительно используются некоторые приемы, популярные в современной общественной архитектуре.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На первом уровне мы найдем просторную гостиную с несколькими зонами для отдыха и развлечений. Нестандартная, ломаная форма комнаты создает здесь очень необычное ощущение, а панорамное остекление позволяет чувствовать себя частью мира за окном.

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Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Просторная кухня с высокими потолками и необычной столовой, которая имеет в своем распоряжении софу и два кресла из красной кожи, выглядит очень эклектично. На левой стене наверху мы также можем заметить ниши, ведущие в галерею на втором этаже.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Тенденция использования элементов и вариантов отделки, имитирующих натуральный камень или им и являющихся, прослеживается по всему дому. Так, дизайн интерьера становится более основательным и брутальным, позволяя себе быть ближе к натуральной эстетике, но при этом остается современным, благодаря простым формам и белым стенам.

Специально для вас на homify:

Дом с эклектичными фасадами;

Гостиные в стиле лофт.

Мягкий брутализм
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