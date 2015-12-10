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Biokamin: новая альтернатива для традиционного камина

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design ГостинаяКамины и аксессуары
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Ваша мечта о настоящем камине, согревающей теплом очага вашу гостиную, теперь может стать явью! Современные технологии дошли до того, что вам больше не нужно получать разрешение на строительство и монтаж обычного камина с оригинальным дымоходом, а можно просто купить биокамин и поставить его в красивое место! Обаяние гостиной комнаты с камином переоценить невозможно – очаровательный огненный оттенок, наполняющий интерьер, выглядит очень заманчиво, особенно, при поиске обновок для дома в осенне-зимний период.

Многие другие плюсы биокаминов – их легкая эксплуатация и чистка, небольшой вес, из-за которого вы сами можете доставить камин к себе домой на легковом автомобиле, огромное количество различных вариантов дизайна (от ультрамодных до традиционных) и экологичность – делают их желанными гостями в любом доме.

Функция

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Многие биокамины работают на этаноле. Это химическое вещество может быть описано как био-алкоголь, которое делает дымоход или дымовую трубу абсолютно лишними элементами в конструкции. Тем не менее, ради классического внешнего облика камина в его дизайне часто присутствуют дымоходы, обычно легкие и декоративные по сути.

Этанол горит настоящим огнем, но не производит ни копоти, ни дыма, ни каких-либо вредных веществ в атмосферу. Визуально издалека такой камин может выглядеть, как настоящий, особенно, если в его декоре предусмотрены поленья.

Жизнь с биокамином

.kii6 | weißer Betonkamin | kiimoto Speicherkamin , kiimoto kamine kiimoto kamine Столовая комната в стиле модерн
kiimoto kamine

kiimoto kamine
kiimoto kamine
kiimoto kamine

Биокамины часто напоминают нам о традиционном домашнего очаге в загородном доме, но в новую эру олицетворяют совершенно другой образ жизни. В комбинации с современной мебелью, дизайнерскими элементами и глянцем такой камин скорее будет напоминать изящные голливудские виллы, чем маленькие деревенские домики. На ваш выбор жизнь с камином может стать либо ультраинновационной и стильной, либо более традиционной, и все благодаря различным идеям дизайна.

Какой дизайн выбрать

Bio-Ethanol Kamin – Home Flame Collection, Radius Design Radius Design ГостинаяКамины и аксессуары
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

В последнее время появились интересные модели биокаминов, встроенных в различные модульные системы для гостиной. Очень модными являются вариации с отделкой мрамором (черным и белым), натуральным камнем, глянцевыми или металлическими панелями, а также с шикарно продуманной конструкцией остекления. Некоторые биокамины настолько сложны, что  имеют подсветку, подставки для различных предметов быта и декора или другие декоративные элементы.

Выбор конкретного камина сильно зависит от дизайна интерьера вашей комнаты. И если вы сомневаетесь, отошлите нам  снимок вашей гостиной на форум, где профессиональные дизайнеры подберут вам камин по вкусу.

​ Размер камина

Feuerstellen in Einzelanfertigung, Wirth&Schmid AG Wirth&Schmid AG ГостинаяКамины и аксессуары
Wirth&amp;Schmid AG

Wirth&Schmid AG
Wirth&amp;Schmid AG
Wirth&Schmid AG

Выбирая камин, вы также столкнетесь с вопросом выбора его размера. Есть камины, очень миниатюрные по сути, которые кажется, могут затеряться в интерьере, и есть те, что специально созданы основательными и эффектными, подстать оригинальному предшественнику. Здесь вам лучше всего поможет дизайнер, но есть один универсальный совет – если вы создаете традиционный интерьер, то выбирайте камин побольше, тогда как для современного стоит отталкиваться от размера помещения – от крохотного до большого.

Почему его так называют

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Биокамин получил свое имя и приставку «био», потому что  этанол является возобновляемым источником энергии. Это биологический продукт, который производится на фабрике под строгим контролем и является экологически чистым веществом. Этанол производится из злаковых или картофеля,  и при его производстве не страдает ни один гектар леса.

Поэтому покупку биокамина можно назвать одной из самых потрясающих возможностей, которые полностью изменят атмосферу вашего гостиной и всей квартиры или дома. Биокамин может быть эффектно использован на кухне, террасе, в спальне или даже ванной комнате, в рамках проекта, созданного профессионалом по всем стандартам.

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