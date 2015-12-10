Biokamin: новая альтернатива для традиционного камина

Ваша мечта о настоящем камине, согревающей теплом очага вашу гостиную, теперь может стать явью! Современные технологии дошли до того, что вам больше не нужно получать разрешение на строительство и монтаж обычного камина с оригинальным дымоходом, а можно просто купить биокамин и поставить его в красивое место! Обаяние гостиной комнаты с камином переоценить невозможно – очаровательный огненный оттенок, наполняющий интерьер, выглядит очень заманчиво, особенно, при поиске обновок для дома в осенне-зимний период.

Многие другие плюсы биокаминов – их легкая эксплуатация и чистка, небольшой вес, из-за которого вы сами можете доставить камин к себе домой на легковом автомобиле, огромное количество различных вариантов дизайна (от ультрамодных до традиционных) и экологичность – делают их желанными гостями в любом доме.