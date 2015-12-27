10 вдохновляющих проектов домов в стиле модерн

Современная частная архитектура с ее неумолимой жаждой новизны и поиском совершенства поражает нас каждый день. Сегодня мы собрали специально для вас проекты домов в стиле модерн, которые наверняка удивят вас формами, пропорциями, дизайном или планировочным решением.
Кликнув по фотографии справа, вы найдете ссылку на весь проект – с дополнительными снимками экстерьеров и интерьеров, а также информацию о самом проекте и архитекторе.
Этот азиатский проект создан на участке с небольшим уклоном. Он максимально приватный, несмотря на то, что его основной фасад выходит на весьма оживленную улицу. И выглядит он просто очаровательно. Интересная конструкция, совмещая в себе гараж, парадный вход и фронтальный забор, помогает сделать весь участок недоступным для чужих глаз. А нежное сочетание песочного кирпича, серых и черных элементов делает этот проект изысканным воплощением нового восточного модерна.
Эффектная и привлекательная вилла, расположенная на очень узком участке, тем не менее, выглядит просто потрясающе. Архитектор справился не только с удачной и практичной планировкой и дизайном, но и с удивительным ландшафтным проектом, который помогает психологически отделить дом от улицы путем многослойных посадок.
Тропическая вилла в стиле модерн – это
всегда солнечный дом с панорамным остеклением, прекрасным зеленым садом и
отличными видами на окрестности. Данный проект так
же, как и два предыдущих, реализован
очень нестандартно. Узкий участок, на котором не
нашлось идеального места для гаража, отлично использован архитектором
для создания уютной и приятной атмосферы, а место для автомобиля нашлось на
цокольном этаже.
Необычная декоративная конструкция, использованная в данном проекте как навес от солнца и дождя для террасы, настолько сильно меняет облик этого здания, что в нем даже промелькивает ощущение футуристичного дизайна. Сплошной забор украшен декоративными зелеными посадками и оттого воспринимается гораздо легче, а двусветное освещение в гостиной затрагивает и зону второго этажа, благодаря внутреннему балкону.
Этот небольшой дом выглядит гораздо больше, чем он есть на самом деле, а все благодаря просторному подъезду для автомобилей, остекленной веранде на втором этаже, парадной клумбе с эффектной подачей и отдельному, слегка выступающему вперед модулю, который вы видите справа на фото.
Шикарное панорамное остекление в этом небольшом коттедже на одну семью позволяет вывести традиционный семейный уклад жизни в пригороде на новый уровень – стильный и современный. Добавляет солнечного света, ощущения простора и чистоты белоснежная цветовая гамма и светлые оконные рамы.
Этот небольшой дом, в который вы можете въехать уже через 4 месяца после заказа, является еще и модульным! Выбирая конфигурацию, вы можете добавить в изначально стандартную конструкцию террасы, навесы, бассейн, сауну и многие другие прелести загородной жизни.
Использование совершенно нового подхода в дизайне и архитектуре – более позитивного и экологичного, меняет и стиль постройки в определенную сторону. Например, этот проект выглядит, как идеальный игровой домик, тропическая хижина новейшего уровня или просто очень нестандартный способ наслаждения жизнью. При этом стоит заметить, что находится он в обычном пригороде, что не помешало архитектору найти золотую середину между обликом улицы и своими идеями.
Этот проект, явно созданный перфекционистами, удивляет своей современной эстетикой. Будто отполированные деревянные террасы, идеальные сверкающие окна и гламурный дизайн интерьера в современном стиле, что еще нужно для восхищения домом?
Пустынный модернизм (или desert modernism) – это реально существующий отдельный стиль, который рассчитан на строительство домов в пустынях и других засушливых местностях. В Калифорнии и, особенно, в Палм Спрингс вы найдете тысячи домов, построенных в данном стиле, с вниманием к красоте местной природы, особенными дополнениями в виде большего количества мест для отдыха в тени, затененых клумб, бассейна, плоской крыши и характерными для стиля интересными декоративными конструкциями из бетона.
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