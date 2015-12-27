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10 вдохновляющих проектов домов в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography Дома в стиле модерн
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Современная частная архитектура с ее неумолимой жаждой новизны и поиском совершенства поражает нас каждый день. Сегодня мы собрали специально для вас проекты домов в стиле модерн, которые наверняка удивят вас формами, пропорциями, дизайном или планировочным решением.

Кликнув по фотографии справа, вы найдете ссылку на весь проект – с дополнительными снимками экстерьеров и интерьеров, а также информацию о самом проекте и архитекторе.

Восточный модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот азиатский проект создан на участке с небольшим уклоном. Он максимально приватный, несмотря на то, что его основной фасад выходит на весьма оживленную улицу. И выглядит он просто очаровательно. Интересная конструкция, совмещая в себе гараж, парадный вход и фронтальный забор, помогает сделать весь участок недоступным для чужих глаз. А нежное сочетание песочного кирпича, серых и черных элементов делает этот проект изысканным воплощением нового восточного модерна.

​ Глянцевая вилла

homify Дома в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Эффектная и привлекательная вилла, расположенная на очень узком участке, тем не менее, выглядит просто потрясающе. Архитектор справился не только с удачной и практичной планировкой и дизайном, но и с удивительным ландшафтным проектом, который помогает психологически отделить дом от улицы путем многослойных посадок.

Современные тропики

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Вилла
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Тропическая вилла в стиле модерн – это всегда солнечный дом с панорамным остеклением, прекрасным зеленым садом и отличными видами на окрестности. Данный проект так же, как и два предыдущих, реализован очень нестандартно. Узкий участок, на котором не нашлось идеального места для гаража, отлично использован архитектором для создания уютной и приятной атмосферы, а место для автомобиля нашлось на
цокольном этаже.

Райская футуристика

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Дома в стиле модерн
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Необычная декоративная конструкция, использованная в данном проекте как навес от солнца и дождя для террасы, настолько сильно меняет облик этого здания, что в нем даже промелькивает ощущение футуристичного дизайна. Сплошной забор украшен декоративными зелеными посадками и оттого воспринимается гораздо легче, а двусветное освещение в гостиной затрагивает и зону второго этажа, благодаря внутреннему балкону.

Модерн в небольшом формате

Casa Feryvale, 2006, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Дома в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Этот небольшой дом выглядит гораздо больше, чем он есть на самом деле, а все благодаря просторному подъезду для автомобилей, остекленной веранде на втором этаже, парадной клумбе с эффектной подачей и отдельному, слегка выступающему вперед модулю, который вы видите справа на фото.

Европейский модерн

Wohnhaus Köln Widdersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Дома в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Шикарное панорамное остекление в этом небольшом коттедже на одну семью позволяет вывести традиционный семейный уклад жизни в пригороде на новый уровень – стильный и современный. Добавляет солнечного света, ощущения простора и чистоты белоснежная цветовая гамма и светлые оконные рамы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Модульный дом

Moving House, Pilzarchitektur Pilzarchitektur Дома в стиле модерн
Pilzarchitektur

Pilzarchitektur
Pilzarchitektur
Pilzarchitektur

Этот небольшой дом, в который вы можете въехать уже через  4 месяца после заказа, является еще и модульным! Выбирая конфигурацию, вы можете добавить в изначально стандартную конструкцию террасы, навесы, бассейн, сауну и многие другие прелести загородной жизни.

Эко-модерн

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography Дома в стиле модерн
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

Использование совершенно нового подхода в дизайне и архитектуре – более позитивного и экологичного, меняет и стиль постройки в определенную сторону. Например, этот проект выглядит, как идеальный игровой домик, тропическая хижина новейшего уровня или просто очень нестандартный способ наслаждения жизнью. При этом стоит заметить, что находится он в обычном пригороде, что не помешало архитектору найти золотую середину между обликом улицы и своими идеями.

Гламурный модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот проект, явно созданный перфекционистами, удивляет своей современной эстетикой. Будто отполированные деревянные террасы, идеальные сверкающие окна и гламурный дизайн интерьера в современном стиле, что еще нужно для восхищения домом?

В стиле desert

Vivienda "Mirando al mar soñé", Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura Дома в стиле модерн
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

Пустынный модернизм (или desert modernism) – это реально существующий отдельный стиль, который рассчитан на строительство домов в пустынях и других засушливых местностях. В Калифорнии и, особенно, в Палм Спрингс вы найдете тысячи домов, построенных в данном стиле, с вниманием к красоте местной природы, особенными дополнениями в виде большего количества мест для отдыха в тени, затененых клумб, бассейна, плоской крыши и характерными для стиля интересными декоративными конструкциями из бетона.

Специально для вас на homify:

Современный коттедж для отдыха;

Гостиные в стиле лофт и индастриал.

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А вам какой проект понравился больше всего?

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