10 вдохновляющих проектов домов в стиле модерн

Современная частная архитектура с ее неумолимой жаждой новизны и поиском совершенства поражает нас каждый день. Сегодня мы собрали специально для вас проекты домов в стиле модерн, которые наверняка удивят вас формами, пропорциями, дизайном или планировочным решением.

Кликнув по фотографии справа, вы найдете ссылку на весь проект – с дополнительными снимками экстерьеров и интерьеров, а также информацию о самом проекте и архитекторе.