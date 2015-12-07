Декор в стиле рустик: 15 модных идей

Ищите идею, которая изменит облик вашего дома в этом сезоне? Подумайте о добавлении деталей в стиле рустик, которые отлично подойдут любому традиционному коттеджу. Немного тепла и уюта еще никому не мешало!
Большинство европейцев считает именно данную цветовую гамму (смесь коричневого, бежевого и красного) самой уютной во всем мире. А сочетание классической европейской мебели и камина в гостиной приводит их в еще больший восторг! Добавьте такому интерьеру глянца – хрустальных люстр, модных кофейных столиков в стиле рустик и несколько разноцветных подушек, и вы получите просто эталонную гостиную!
Многие путают стиль рустик со стилем кантри, но в них существуют очень большие отличия. Рустик – стиль деревенский, с грубоотесанным и неокрашенным деревом, потертой мебелью, отсутствием многих привычных нам комфортабельных вещей. Кантри же – стиль скорее пригородный, идеализированно-американский, очень аккуратный и позитивный. Если вы уверены, что хотите добавить именно элемент в стиле рустик в интерьер, то подумайте о самом трендовом варианте – использовании мебели на основе пеньков. Столы, прикроватные тумбочки и кофейные столики, тумбы под раковину или пуфики из пня – самые модные в этом сезоне!
Интересная идея для самостоятельного творчества, «полочка из ветки», напоминает по своему образу крону большого дерева. Фокус в том, что полочки крепятся как обычно, а дерево лишь потом добавляется для антуража.
Плетеные корзинки, подносы, кашпо или даже птичьи клетки используются для добавления стиля рустик в совершенно разные интерьеры. Используйте их либо вместе с традиционной европейской мебелью, либо на фоне скандинавского минимализма или стиля коастал. Кстати, их можно покрасить, и даже в золото!
Очень стильным аксессуаром для гостиной в стиле рустик станет придиванная лампа из массива дерева! Такой маленький ход позволит вам добавить нужного настроения в интерьер и при этом не совершать кардинальных перестановок.
Люстра, созданная на основе деревянных веток, оленьих рогов или же имитирующая эти материалы, отлично добавляет атмосферы в стиле рустик в любой интерьер. В отличие от придиванного варианта такая идея подойдет лишь большим гостиным комнатам, ведь эффектному дизайну всегда нужен простор.
Даже если вы живете в квартире – это не повод отказываться от такого удовольствия, как деревянный потолок! Несколько декоративных балок, окрашенных или покрытых лаком, будут потрясающе смотреться даже в интерьерах в стиле модерн или минимализм.
Тропический рустик, в основном основанный на плетеной мебели и аксессуарах, отлично подойдет для декора гостиной, кухни, балкона или террасы. В этом интерьере используются очень приятные, светлые оттенки, которые уместны и в маленьких помещениях.
На дымоходе мы можем заметить небольшой декоративный предмет, который основан на ручной работе, загнутых ветвях и нескольких золотых сердечках, купленных в магазине. Ветви многих растений, включая хвойные и рябину, могут быть использованы для стильного декоративного творчества в стиле рустик. Не бойтесь дополнять их чем-то «из магазина» – блестками, лентами или позолотой. Так будет еще красивее!
Вот такая простая досточка в стиле рустик выделит зону хранения постоянно необходимых вещей (салфеток, соли, перца и других мелочей на столе) и сделает ее аккуратнее.
Прекрасным подарком любимому человеку на Рождество станет милая подставка под кружку в стиле рустик, которая позволит пить капучино или чай прямо в кровати, прячась дома от наступивших холодов.
На даче стиль рустик, как никакой другой, поможет вам навести порядок и создать стильный интерьер на основе того, что вы уже имеете. Чтобы не создать типичный, слишком яркий или многослойный интерьер на даче, попробуйте покрасить стены и потолок или, наоборот – мебель, в белый цвет, и вы сразу найдете гармонию в обилии дерева в интерьере.
Стильное и модное деревянное изголовье может быть сделано самостоятельноиз вертикальных или горизонтальных досок. Не забудьте обработать их маслом или лаком или даже покрасить в нужный вам цвет. В легком варианте такое изголовье просто ставится на пол, в более сложном – крепится к каркасу кровати, а иногда дополняется мягкой вставкой из поролона, обтянутого тканью.
Шикарной идеей в стиле рустик для декора квартиры или загородного дома станет фальш-камин, декорированный спилами круглых поленьев. Такой элемент в дизайне будет потрясающим дополнением стиля рустик, эклектика, лофт или скандинавский минимализм.
Идеальный балкон – балкон для отдыха, свободный от модулей хранения! Добавить такому местечку курортного настроения поможет натуральная древесина – на полу, стенах и в выборе мебели.
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