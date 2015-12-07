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Декор в стиле рустик: 15 модных идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chalet, Val d'Isère, Helen Green Design Helen Green Design Дома
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Ищите идею, которая изменит облик вашего дома в этом сезоне? Подумайте о добавлении деталей в стиле рустик, которые отлично подойдут любому традиционному коттеджу. Немного тепла и уюта еще никому не мешало!

Учимся уюту

Chalet, Val d'Isère, Helen Green Design Helen Green Design Дома
Helen Green Design

Chalet, Val d'Isère

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

Большинство европейцев считает именно данную цветовую гамму (смесь коричневого, бежевого и красного) самой уютной во всем мире. А сочетание классической европейской мебели и камина в гостиной приводит их в еще больший восторг! Добавьте такому интерьеру глянца – хрустальных люстр, модных кофейных столиков в стиле рустик и несколько разноцветных подушек, и вы получите просто эталонную гостиную!

Брутальность рустика

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Столовая комната в эклектичном стиле
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Многие путают стиль рустик со стилем кантри, но в них существуют очень большие отличия. Рустик – стиль деревенский, с грубоотесанным и неокрашенным деревом, потертой мебелью, отсутствием многих привычных нам комфортабельных вещей. Кантри же – стиль скорее пригородный, идеализированно-американский, очень аккуратный и позитивный. Если вы уверены, что хотите добавить именно элемент в стиле рустик в интерьер, то подумайте о самом трендовом варианте – использовании мебели на основе пеньков. Столы, прикроватные тумбочки и кофейные столики, тумбы под раковину или пуфики из пня – самые модные в этом сезоне!

Полочка из ветки

Estante en tronco de olivo reciclado., Ein Mamëll Ein Mamëll ГостинаяПолки
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

Интересная идея для самостоятельного творчества, «полочка из ветки», напоминает по своему образу крону большого дерева. Фокус в том, что полочки крепятся как обычно, а дерево лишь потом добавляется для антуража.

Плетеные вещицы

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory Спальня в стиле минимализм
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Плетеные корзинки, подносы, кашпо или даже птичьи клетки используются для добавления стиля рустик в совершенно разные интерьеры. Используйте их либо вместе с традиционной европейской мебелью, либо на фоне скандинавского минимализма или стиля коастал. Кстати, их можно покрасить, и даже в золото!

Лампа из натурального дерева

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory ГостинаяАксессуары и декорации
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Очень стильным аксессуаром для гостиной в стиле рустик станет придиванная лампа из массива дерева! Такой маленький ход позволит вам добавить нужного настроения в интерьер и при этом не совершать кардинальных перестановок.

Люстра в стиле рустик

Music Room Horton and Co ГостинаяДиваны и кресла
Horton and Co

Music Room

Horton and Co
Horton and Co
Horton and Co

Люстра, созданная на основе деревянных веток, оленьих рогов или же имитирующая эти материалы, отлично добавляет атмосферы в стиле рустик в любой интерьер. В отличие от придиванного варианта такая идея подойдет лишь большим гостиным комнатам, ведь эффектному дизайну всегда нужен простор.

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Деревянный потолок

Dom Zakopane1, Bartek Włodarczyk Architekt Bartek Włodarczyk Architekt Кухня в стиле модерн
Bartek Włodarczyk Architekt

Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt

Даже если вы живете в квартире – это не повод отказываться от такого удовольствия, как деревянный потолок! Несколько декоративных балок, окрашенных или покрытых лаком, будут потрясающе смотреться даже в интерьерах в стиле модерн или минимализм.

​ Плетеная мебель

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Тропический рустик, в основном основанный на плетеной мебели и аксессуарах, отлично подойдет для декора гостиной, кухни, балкона или террасы. В этом интерьере используются очень приятные, светлые оттенки, которые уместны и в  маленьких помещениях.

Декор своими руками

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Гостиная в стиле кантри
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

На дымоходе мы можем заметить небольшой декоративный предмет, который основан на ручной работе, загнутых ветвях и нескольких золотых сердечках, купленных в магазине. Ветви многих растений, включая хвойные и рябину, могут быть использованы для стильного декоративного творчества в стиле рустик. Не бойтесь дополнять их чем-то «из магазина» – блестками, лентами или позолотой. Так будет еще красивее!

Досточка для стола

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta Столовая комната в скандинавском стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Вот такая простая досточка в стиле рустик выделит зону хранения постоянно необходимых вещей (салфеток, соли, перца и других мелочей на столе) и сделает ее аккуратнее.

Подставка под кружку

02. via Ortles, Milano, stagemyhome stagemyhome Спальня в классическом стиле
stagemyhome

stagemyhome
stagemyhome
stagemyhome

Прекрасным подарком любимому человеку на Рождество станет милая подставка под кружку в стиле рустик, которая позволит пить капучино или чай прямо в кровати, прячась дома от наступивших холодов.

Стиль рустик для дачи

Canna , Grupa Bio3 Grupa Bio3 Сад в скандинавском стиле
Grupa Bio3

Grupa Bio3
Grupa Bio3
Grupa Bio3

На даче стиль рустик, как никакой другой, поможет вам навести порядок и создать стильный интерьер на основе того, что вы уже имеете. Чтобы не создать типичный, слишком яркий или многослойный интерьер на даче, попробуйте покрасить стены и потолок или, наоборот – мебель, в белый цвет, и вы сразу найдете гармонию в обилии дерева в интерьере.

Деревянное изголовье

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Детская комната в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Стильное и модное деревянное изголовье может быть сделано самостоятельноиз вертикальных или горизонтальных досок. Не забудьте обработать их маслом или лаком или даже покрасить в нужный вам цвет. В легком варианте такое изголовье просто ставится на пол, в более сложном – крепится к каркасу кровати, а иногда дополняется мягкой вставкой из поролона, обтянутого тканью.

Фальш-камин с поленьями

Palácio Iglésias, Chiado, Spaceroom - Interior Design Spaceroom - Interior Design Гостиная в стиле модерн
Spaceroom – Interior Design

Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design
Spaceroom - Interior Design

Шикарной идеей в стиле рустик для декора квартиры или загородного дома станет фальш-камин, декорированный спилами круглых поленьев. Такой элемент в дизайне будет потрясающим дополнением стиля рустик, эклектика, лофт или скандинавский минимализм.

Рустик на балконе

Roof Terrace Per Hansen Балкон и терраса в стиле модерн
Per Hansen

Roof Terrace

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

Идеальный балкон – балкон для отдыха, свободный от модулей хранения! Добавить такому местечку курортного настроения поможет натуральная древесина – на полу, стенах и в выборе мебели.

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