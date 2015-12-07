Декор в стиле рустик: 15 модных идей

Многие путают стиль рустик со стилем кантри, но в них существуют очень большие отличия. Рустик – стиль деревенский, с грубоотесанным и неокрашенным деревом, потертой мебелью, отсутствием многих привычных нам комфортабельных вещей. Кантри же – стиль скорее пригородный, идеализированно-американский, очень аккуратный и позитивный. Если вы уверены, что хотите добавить именно элемент в стиле рустик в интерьер, то подумайте о самом трендовом варианте – использовании мебели на основе пеньков. Столы, прикроватные тумбочки и кофейные столики, тумбы под раковину или пуфики из пня – самые модные в этом сезоне!