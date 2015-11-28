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Невероятный ремонт в Приозерске

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Ванная комната в стиле модерн
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Сказка о том, как недостроенный дом стал воплощением тепла и уюта, ждет вас в этой статье! Невероятные превращения, почти магические дизайнерские приемы и профессионализм сотрудников студии KITOLE действительно вдохновляют!

В этой статье мы покажем вам, как с помощью работы дизайнера интерьера и декоратора, маленькие пространства становятся привлекательными и полноценными комнатами. В основе выбранного стиля оформления лежит теплота шале, средиземноморские мотивы и современная эклектика в стиле лайт. В смеси эти стили выглядят очень современно – на фоне деревянной и каменной декоративной отделки мы видим дизайнерскую мебель, а средиземноморская кухня впечатлит вас отделкой из мозаики.

Раунд первый: кухня

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Гостиная в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Просторное помещение, которое предполагалось использовать под кухню, было разделено на две зоны – левые два окна достались кулинарной обители, тогда как правые три –столовой зоне. Глядя на эту фотографию, сложно представить, настолько потрясающий эффект нас ждет на следующем снимке.

Выиграл средиземноморский стиль

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Кухня в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Современная вариация средиземноморского стиля идеальна для выбранной дизайнером отделки из натурального дерева и оштукатуренных стен. Использование одного и того же типа мозаики для оформления пола и кухонного фартука здесь явно удалось!

Раунд второй: столовая

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Второй уголок имеет очень высокие уголки, но по размеру уступает кухонной нише. Здесь планируется создать столовую, которая будет залита солнечным светом.

Выиграла эклектика

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Кухня в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Для дизайна интерьера этой маленькой зоны понадобилась эклектичная импровизация – минималистичные шторы, дизайнерские светильники с позолотой и два вида стульев очень стильно украшают эту комнату.

Раунд третий: гостиная

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Также на первом этаже мы найдем длинную комнату, отданную под гостиную. Имея всего одно, но достаточно большое окно, она планирует стать сердцем этого дома.

Победил шале

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Гостиная в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Изысканный современный вариант шале с использованием мебели в стиле ретро и ковбойского коврика выглядит в этом доме очень правдоподобно, благодаря отделке – деревянным стенам и декоративным балкам на потолке.

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Раунд четвертый: зона камина

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

На другой стене гостиной мы найдем удобную для организации камина нишу, которая была использована дизайнером очень эффектно.

Победила эстетика

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Гостиная в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Небольшая дровяная печь с расположившейся рядом поленницей идеально подходит для интерьера небольшого загородного дома!

Планировка

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

На этом плане мы видим, как расположились кухня, столовая и гостиная относительно друг друга. Согласитесь, на небольших площадях тоже творятся дизайнерские чудеса.

Раунд пятый: уголок для ванной

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

На мансардном уровне мы найдем небольшую комнату, которая должна будет использоваться как ванная. С первого взгляда кажется, чтобы сделать ее уютной и достаточно комфортной для использования целой семьей, нужно чудо.

Победил элегантный модернизм

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Ванная комната в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Напольная плитка «под дерево» и система теплого пола создают в этой ванной более дружелюбную атмосферу, а стиль модернизм, исключающий лишние, нарочито декоративные элементы, помогает сделать планировку максимально свободной.

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Ванная комната в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Прачечная

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Ванная комната в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Дополнительно на втором этаже мы найдем и прачечную с гладильной, которые уместились в одной небольшой комнате. Здесь есть шкаф для постельного белья и хозяйственных принадлежностей, который помогает сделать спальни более разгруженными от модулей хранения.

Если вам понравилось данное преображение, подумайте о том, что на самом деле каждый дом или квартира на земле могут стать такими – красивыми и стильными! Дорогие дизайнеры и страстно влюбленные в дизайн читатели, мы с вами творим историю и действительно можем на нее повлиять. Мечтайте, коллекционируйте идеи и, конечно же, декорируйте свой собственный дом с любовью. Спасем мир – по одной комнате за один раз!

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