Невероятный ремонт в Приозерске

Сказка о том, как недостроенный дом стал воплощением тепла и уюта, ждет вас в этой статье! Невероятные превращения, почти магические дизайнерские приемы и профессионализм сотрудников студии KITOLE действительно вдохновляют!

В этой статье мы покажем вам, как с помощью работы дизайнера интерьера и декоратора, маленькие пространства становятся привлекательными и полноценными комнатами. В основе выбранного стиля оформления лежит теплота шале, средиземноморские мотивы и современная эклектика в стиле лайт. В смеси эти стили выглядят очень современно – на фоне деревянной и каменной декоративной отделки мы видим дизайнерскую мебель, а средиземноморская кухня впечатлит вас отделкой из мозаики.