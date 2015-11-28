Невероятный ремонт в Приозерске

Сказка о том, как недостроенный дом стал воплощением тепла и уюта, ждет вас в этой статье! Невероятные превращения, почти магические дизайнерские приемы и профессионализм сотрудников студии KITOLE действительно вдохновляют!
В этой статье мы покажем вам, как с помощью работы дизайнера интерьера и декоратора, маленькие пространства становятся привлекательными и полноценными комнатами. В основе выбранного стиля оформления лежит теплота шале, средиземноморские мотивы и современная эклектика в стиле лайт. В смеси эти стили выглядят очень современно – на фоне деревянной и каменной декоративной отделки мы видим дизайнерскую мебель, а средиземноморская кухня впечатлит вас отделкой из мозаики.
Просторное помещение, которое предполагалось использовать под кухню, было разделено на две зоны – левые два окна достались кулинарной обители, тогда как правые три –столовой зоне. Глядя на эту фотографию, сложно представить, настолько потрясающий эффект нас ждет на следующем снимке.
Современная вариация средиземноморского стиля идеальна для выбранной дизайнером отделки из натурального дерева и оштукатуренных стен. Использование одного и того же типа мозаики для оформления пола и кухонного фартука здесь явно удалось!
Второй уголок имеет очень высокие уголки, но по размеру уступает кухонной нише. Здесь планируется создать столовую, которая будет залита солнечным светом.
Для дизайна интерьера этой маленькой зоны понадобилась эклектичная импровизация – минималистичные шторы, дизайнерские светильники с позолотой и два вида стульев очень стильно украшают эту комнату.
Также на первом этаже мы найдем длинную комнату, отданную под гостиную. Имея всего одно, но достаточно большое окно, она планирует стать сердцем этого дома.
Изысканный современный вариант шале с использованием мебели в стиле ретро и ковбойского коврика выглядит в этом доме очень правдоподобно, благодаря отделке – деревянным стенам и декоративным балкам на потолке.
На другой стене гостиной мы найдем удобную для организации камина нишу, которая была использована дизайнером очень эффектно.
Небольшая дровяная печь с расположившейся рядом поленницей идеально подходит для интерьера небольшого загородного дома!
На этом плане мы видим, как расположились кухня, столовая и гостиная относительно друг друга. Согласитесь, на небольших площадях тоже творятся дизайнерские чудеса.
На мансардном уровне мы найдем небольшую комнату, которая должна будет использоваться как ванная. С первого взгляда кажется, чтобы сделать ее уютной и достаточно комфортной для использования целой семьей, нужно чудо.
Напольная плитка «под дерево» и система теплого пола создают в этой ванной более дружелюбную атмосферу, а стиль модернизм, исключающий лишние, нарочито декоративные элементы, помогает сделать планировку максимально свободной.
Дополнительно на втором этаже мы найдем и прачечную с гладильной, которые уместились в одной небольшой комнате. Здесь есть шкаф для постельного белья и хозяйственных принадлежностей, который помогает сделать спальни более разгруженными от модулей хранения.
Если вам понравилось данное преображение, подумайте о том, что на самом деле каждый дом или квартира на земле могут стать такими – красивыми и стильными! Дорогие дизайнеры и страстно влюбленные в дизайн читатели, мы с вами творим историю и действительно можем на нее повлиять. Мечтайте, коллекционируйте идеи и, конечно же, декорируйте свой собственный дом с любовью. Спасем мир – по одной комнате за один раз!
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