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Модерн в стиле Прерий

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина Гостиная в стиле модерн
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Стиль прерий, популярный на северо-западе США и созданный легендарным архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом идеален для того, чтобы совместить функционал, удобство и моду в одном здании. Архитектурная студия Антона Никитина создала проект, во многом копирующий философию данного стиля, при этом подредактировав его под местные климатические условия и размер участка.

Данный проект оригинален по своей сути и удивил нас комбинацией стиля прерий с модернизмом, которая может стать очень популярной у владельцев современных коттеджей. Внешне –  тяготеющий к неизменному минимализму в эко-вариации, а внутри – ультрасовременный и блестящий, такой дом явно хочется назвать своим!

Экстерьер в стиле Прерий

Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

Модерн под Райта в Белоострове

АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

В оригинале стиль прерий основан на живописном окружении определенной местности, желании жить в экологически чистом мире, красивом и большом доме. Цветовая гамма чаще всего используется природных оттенков, а в отделке мы можем увидеть комбинации камня, штукатурки и древесины. Данный проект Антона Никитина также имеет большое влияние со стороны модернизма – он более современный, более городской и подходящий под данные условия. Он делает стиль прерий востребованным и актуальным в северном климате и при данном формате участка, что позволяет ему развиваться далеко за пределы его родины – США.

Экстерьер дома

Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина Дома в эклектичном стиле
АРХ студия Антона Никитина

Модерн под Райта в Белоострове

АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

Дом в стиле прерий основан на определенной схеме, которая включает в себя слегка приземленные, иногда даже одноэтажные фасады, или двухэтажные, но будто прижатые к земле. Такое впечатление создается из-за большой площади здания и широких окон, в оригинале идущих друг за другом, а в данном проекте представленных в виде модного панорамного остекления. Светлые или коричневые фасады дома в стиле прерий будто живут в сотрудничестве с природой, ведь архитектором всегда выбираются теплые, иногда даже пряные оттенки, удачно выглядящие на природном пейзаже и при любом освещении.

Планировка проекта

Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

Модерн под Райта в Белоострове

АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

Планировка дома в стиле прерий тоже может удивить – некоторые спальни будут расположены на первом уровне, когда вторая их часть – на втором.  Просторные гостиные, кухни и столовые, часто представляют собой одну зону открытой планировки, что было новшеством в эпоху возникновения данного стиля. Любой профессионал скажет, что стиль прерий в оригинале очень тяготеет к восточному минимализму, будто он – его действительно новая, американская вариация под стать тому времени. Сейчас же мы видим, как в других странах стиль прерий обыгрывается по-своему, создавая все более интересные комбинации, как в данном проекте.

Дизайн интерьера

Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина Гостиная в стиле модерн
АРХ студия Антона Никитина

Модерн под Райта в Белоострове

АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

В дизайне интерьера этого проекта коттедж больше позиционируется как современный дом, нежели дом в стиле прерий. Мы видим здесь черно-белую цветовую гамму, привлекательную для комфортного образа жизни нового времени, глянцевые элементы и современные материалы. Открытая планировка была реализована в этом проекте с особенным размахом, который придает любому частному дому хорошо продуманное остекление. Солнечные просторные комнаты объединяются вместе во имя очень хорошей цели – создания уютного дома для одной семьи, мечтающей о домашнем счастье и долгой спокойной жизни.

Особенный и неповторимый

Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина Дома в стиле модерн
АРХ студия Антона Никитина

Модерн под Райта в Белоострове

АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

Стиль прерий, отчасти воссозданный архитектурной студией Антона Никитина, еще обязательно появится на страницах homify, ведь его непревзойденная энергетика, основательные и эффектные фасады, удобная планировка и возможность элегантным способом объединить все главные прелести современного частного дома – простор и уют одновременно, несомненно, подкупают.

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Модерн под Райта в Белоострове, АРХ студия Антона Никитина АРХ студия Антона Никитина Дома в стиле модерн
АРХ студия Антона Никитина

Модерн под Райта в Белоострове

АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина
АРХ студия Антона Никитина

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