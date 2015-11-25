Модерн в стиле Прерий

Стиль прерий, популярный на северо-западе США и созданный легендарным архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом идеален для того, чтобы совместить функционал, удобство и моду в одном здании. Архитектурная студия Антона Никитина создала проект, во многом копирующий философию данного стиля, при этом подредактировав его под местные климатические условия и размер участка.

Данный проект оригинален по своей сути и удивил нас комбинацией стиля прерий с модернизмом, которая может стать очень популярной у владельцев современных коттеджей. Внешне – тяготеющий к неизменному минимализму в эко-вариации, а внутри – ультрасовременный и блестящий, такой дом явно хочется назвать своим!