Модерн в стиле Прерий

Стиль прерий, популярный на северо-западе США и созданный легендарным архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом идеален для того, чтобы совместить функционал, удобство и моду в одном здании. Архитектурная студия Антона Никитина создала проект, во многом копирующий философию данного стиля, при этом подредактировав его под местные климатические условия и размер участка.
Данный проект оригинален по своей сути и удивил нас комбинацией стиля прерий с модернизмом, которая может стать очень популярной у владельцев современных коттеджей. Внешне – тяготеющий к неизменному минимализму в эко-вариации, а внутри – ультрасовременный и блестящий, такой дом явно хочется назвать своим!
В оригинале стиль прерий основан на живописном окружении определенной местности, желании жить в экологически чистом мире, красивом и большом доме. Цветовая гамма чаще всего используется природных оттенков, а в отделке мы можем увидеть комбинации камня, штукатурки и древесины. Данный проект Антона Никитина также имеет большое влияние со стороны модернизма – он более современный, более городской и подходящий под данные условия. Он делает стиль прерий востребованным и актуальным в северном климате и при данном формате участка, что позволяет ему развиваться далеко за пределы его родины – США.
Дом в стиле прерий основан на определенной схеме, которая включает в себя слегка приземленные, иногда даже одноэтажные фасады, или двухэтажные, но будто прижатые к земле. Такое впечатление создается из-за большой площади здания и широких окон, в оригинале идущих друг за другом, а в данном проекте представленных в виде модного панорамного остекления. Светлые или коричневые фасады дома в стиле прерий будто живут в сотрудничестве с природой, ведь архитектором всегда выбираются теплые, иногда даже пряные оттенки, удачно выглядящие на природном пейзаже и при любом освещении.
Планировка дома в стиле прерий тоже может удивить – некоторые спальни будут расположены на первом уровне, когда вторая их часть – на втором. Просторные гостиные, кухни и столовые, часто представляют собой одну зону открытой планировки, что было новшеством в эпоху возникновения данного стиля. Любой профессионал скажет, что стиль прерий в оригинале очень тяготеет к восточному минимализму, будто он – его действительно новая, американская вариация под стать тому времени. Сейчас же мы видим, как в других странах стиль прерий обыгрывается по-своему, создавая все более интересные комбинации, как в данном проекте.
В дизайне интерьера этого проекта коттедж больше позиционируется как современный дом, нежели дом в стиле прерий. Мы видим здесь черно-белую цветовую гамму, привлекательную для комфортного образа жизни нового времени, глянцевые элементы и современные материалы. Открытая планировка была реализована в этом проекте с особенным размахом, который придает любому частному дому хорошо продуманное остекление. Солнечные просторные комнаты объединяются вместе во имя очень хорошей цели – создания уютного дома для одной семьи, мечтающей о домашнем счастье и долгой спокойной жизни.
Стиль прерий, отчасти воссозданный архитектурной студией Антона Никитина, еще обязательно появится на страницах homify, ведь его непревзойденная энергетика, основательные и эффектные фасады, удобная планировка и возможность элегантным способом объединить все главные прелести современного частного дома – простор и уют одновременно, несомненно, подкупают.
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