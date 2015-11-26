мягкий брутализм

Просторная квартира в новостройке, получившая потрясающее преображение благодаря дизайнеру PAVEL ALEKSEEV, выглядит средоточием самых лучших интерьерных трендов современности. Эклектичные сочетания брутальности, нежной и тонкой кожи, древесины и позолоты, черных акцентов и стекла поражает воображение. Сложные и при этом утонченные комбинации основаны на темно-серой цветовой палитре и оттого кажутся еще более роскошными.
Данный проект Павла Алексеева понравился homify и еще по одной причине – он ультра-современен и, используя такие модные приемы, как студийная планировка, зонирование стеклянными перегородками и вертикальное озеленение, может считаться одним из самых передовых возможностей дизайна интерьера в городской квартире.
Стильная гостиная поражает нас буквально с первого взгляда – кожаный диван стоит здесь на фоне удивительно прекрасных декоративных настенных панелей с узором древесины. Нежные переливы белого, кремового, шоколадного и венге на этой стене мгновенно делают весь интерьер глубоким и насыщенным, как и подобает эклектике.
В этой же комнате находится кухня, оформленная в стиле минимализм с элементами рустик – столешница и барные стулья из натуральной древесины потрясающим образом преобразуют современное пространство. Угловая планировка с кухонным островом здесь отлично решает вопрос зонирования, а в противоположном углу мы найдем еще одну функциональную часть столовой.
На этот раз взгляд из окна открывает нам полную картину современной планировки – кухня и столовая, расположенные близко друг к другу, стоят перед гостиной, в самом солнечном месте в комнате. Гостиная расположена чуть дальше, а за стеклянным экраном мы найдем коридор, ведущий от входа в квартиру в спальни и ванную комнату.
Еще одна просторная комната с панорамными окнами и видами на город находится как раз дальше по коридору. Здесь обосновались две зоны – удобного кабинета возле окна с встроенными и почти незаметными системами хранения и домашнего кинотеатра с проектором.
Декоративные элементы в стиле американский винтаж дополняют эту светлую комнату особенным брутальным шармом. Здесь – схемы аэроплана в рамах на стене, а вечером стильные металлические светильники подсвечивают декоративную экспозицию.
Проект, занимающий противоположную стену, эффектно обрамлен металлическими полочками от IKEA, которые являются главным ярким акцентом в этой комнате и поддерживают винтажное настроение. Зона кабинета, напротив, легка и непосредственна, как эталонный скандинавский минимализм.
Стильная главная спальня с местом для отдыха у окна и особенно оригинальными предметами декора выглядит впечатляюще. Декоративная штукатурка с металлическим блеском украшает стену с изголовьем, тогда как слева мы находим стену, украшенную декоративным камнем и экранами из железной сетки.
С этого ракурса мы видим, что эта стена тоже украшена вертикальным озеленением в виде одного вьющегося куста, использующего рельефный камень для своего роста. Здесь же – подставка для TV в виде мольберта в стиле модерн, а левее – рабочий уголок у окна с нишей для хранения бумаг, книги и мелочей. Светло-серая цветовая гамма, выбранная для дизайна интерьера этой спальни, отлично подходит под авторское описание стиля всего проекта – мягкий брутализм, который сочетает в себе сложную комбинированную отделку, однотонный текстиль и дизайнерскую мебель, создавая на их основе волшебный коктейль из стилей. Здесь каждый элемент живет своей жизнью, будто являясь самодостаточной частью одного большого проекта – идеальной городской квартиры в современном стиле.
Далее на homify:
— Роскошный интерьер в небольшой городской квартире;