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Мягкий брутализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Гостиная в стиле лофт
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Просторная квартира в новостройке, получившая потрясающее преображение благодаря дизайнеру PAVEL ALEKSEEV, выглядит средоточием самых лучших интерьерных трендов современности.  Эклектичные сочетания брутальности, нежной и тонкой кожи, древесины и позолоты, черных акцентов и стекла поражает воображение. Сложные и при этом утонченные комбинации основаны на темно-серой цветовой палитре и оттого кажутся еще более роскошными.

Данный проект Павла Алексеева понравился homify и еще по одной причине – он ультра-современен и, используя такие модные приемы, как студийная планировка, зонирование стеклянными перегородками и вертикальное озеленение,  может считаться одним из самых передовых возможностей дизайна интерьера в городской квартире.

Гостиная

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Гостиная в стиле лофт
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Стильная гостиная поражает нас буквально с первого взгляда – кожаный диван стоит здесь на фоне удивительно прекрасных декоративных настенных панелей с узором древесины. Нежные переливы белого, кремового, шоколадного и венге на этой стене мгновенно делают весь интерьер глубоким и насыщенным, как и подобает эклектике.

Кухня

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Кухня в стиле лофт
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

В этой же комнате находится кухня, оформленная в стиле минимализм с элементами рустик – столешница и барные стулья из натуральной древесины потрясающим образом преобразуют современное пространство. Угловая планировка с кухонным островом здесь отлично решает вопрос зонирования, а в противоположном углу мы найдем еще одну функциональную часть столовой.

Столовая

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Кухня в стиле лофт
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

На этот раз взгляд из окна открывает нам полную картину современной планировки – кухня и столовая, расположенные близко друг к другу, стоят перед гостиной, в самом солнечном месте в комнате. Гостиная расположена чуть дальше, а за стеклянным экраном мы найдем коридор, ведущий от входа в квартиру в спальни и ванную комнату.

Кабинет

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Еще одна просторная комната с панорамными окнами и видами на город находится как раз дальше по коридору. Здесь обосновались две зоны – удобного кабинета возле окна с встроенными и почти незаметными системами хранения и домашнего кинотеатра с проектором.

Декор

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Декоративные элементы в стиле американский винтаж дополняют эту светлую комнату особенным брутальным шармом. Здесь – схемы аэроплана в рамах на стене, а вечером стильные металлические светильники подсвечивают декоративную экспозицию.

Домашний кинотеатр

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Проект, занимающий противоположную стену, эффектно обрамлен металлическими полочками от IKEA, которые являются главным ярким акцентом в этой комнате и поддерживают винтажное настроение. Зона кабинета, напротив, легка и непосредственна, как эталонный скандинавский минимализм.

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Спальня

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Спальня в стиле лофт
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Стильная главная спальня с местом для отдыха у окна и особенно оригинальными предметами декора выглядит впечатляюще. Декоративная штукатурка с металлическим блеском украшает стену с изголовьем, тогда как слева мы находим стену, украшенную декоративным камнем и экранами из железной сетки.

Вид от двери

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Спальня в стиле лофт
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

С этого ракурса мы видим, что эта стена тоже украшена вертикальным озеленением в виде одного вьющегося куста, использующего рельефный камень для своего роста. Здесь же – подставка для TV в виде мольберта в стиле модерн, а левее – рабочий уголок у окна с нишей для хранения бумаг, книги и мелочей. Светло-серая цветовая гамма, выбранная для дизайна интерьера этой спальни, отлично подходит под авторское описание стиля всего проекта – мягкий брутализм, который сочетает в себе сложную комбинированную отделку, однотонный текстиль и дизайнерскую мебель, создавая на их основе волшебный коктейль из стилей. Здесь каждый элемент живет своей жизнью, будто являясь самодостаточной частью одного большого проекта – идеальной городской квартиры в современном стиле.

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