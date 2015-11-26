мягкий брутализм

Просторная квартира в новостройке, получившая потрясающее преображение благодаря дизайнеру PAVEL ALEKSEEV, выглядит средоточием самых лучших интерьерных трендов современности. Эклектичные сочетания брутальности, нежной и тонкой кожи, древесины и позолоты, черных акцентов и стекла поражает воображение. Сложные и при этом утонченные комбинации основаны на темно-серой цветовой палитре и оттого кажутся еще более роскошными.

Данный проект Павла Алексеева понравился homify и еще по одной причине – он ультра-современен и, используя такие модные приемы, как студийная планировка, зонирование стеклянными перегородками и вертикальное озеленение, может считаться одним из самых передовых возможностей дизайна интерьера в городской квартире.