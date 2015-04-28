До и после: Дом Кастро

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До и После мы представляем вашему вниманию работу португальских архитекторов из студии EVA/evolutionary architecture. Созданная в 2007 году, эта студия прославилась междисциплинарным подходом к решению разного рода задач в сфере архитектуры и дизайна интерьера. На счету молодых специалистов – множество успешно реализованных проектов как в родной Португалии, так и зарубежом. Этот обзор мы посвящаем одной из самых ярких работ EVA/evolutionary architecture – реконструкции старого особняка под названием Дом Кастро, построенного в далеком 1898 году.
Когда-то этот трехэтажный особняк являл собой образец роскошной средиземноморской архитектуры, однако его нынешнее состояние вызывало опасение даже у жителей соседних домов. Как удалось молодым архитекторам реанимировать экстерьер и интерьер этого дома, вы узнаете из этой Книги идей.
Как видно на фото, после реконструкции внешний вид дома существенно изменился. От прежнего Дома Кастро практически ничего не осталось – новая крыша, новые окна и новый цвет стен фасада. Впрочем, масштабные ремонтные работы явно пошли постройке на пользу – из полуразрушенного здания она превратилась в притягательное строение, в архитектуре которого встречаются традиции и современность.
Студия, специалисты которой занимались реконструкцией дома, неслучайно называется студией эволюционной архитектуры. Трудящиеся в ней профессионалы стараются максимально сохранить историческую составляющую своих проектов. Их задача – не разрушать, а восстанавливать, они смотрят в будущее, не отрицая прошлого.Цвет
Светло-розовая окраска оштукатуренных фасадов очень распространена в средиземноморской архитектуре. Солнце, морской воздух, расслабленные и приветливые местные жители, ведущие содержательные беседы на веранде многочисленных таверн – вот, с чем ассоциируется у большинства людей этот райский уголок на европейском континенте.
Над одним из важнейших элементов дома время оказалось не властно. Каменная лестница выдержала столетия. Архитекторы заменили старые и полуразрушенные перила на новые перила из нержавеющей стали, оставив вековые камни нетронутыми.
Мансардный этаж дома пребывал в удручающем состоянии и годился разве что для хранения ненужных вещей. Потолочные балки обветшали, в стенах образовались трещины. Аварийное состояние объекта требовало срочного вмешательства опытных специалистов.
На месте полуразрушенного помещения усилиями дизайнеров интерьера появилась современная кухня. Судя по ее оформлению, жители этого дома, как и положено португальцам, умеют готовить и любят проводить время в тесном семейном кругу за вкусным ужином. В наследство новым хозяевам достался скромный маленький столик, на который принято класть свежую выпечку. Скромно расположившись у окна, он отлично вписался в ультрасовременный интерьер кухни.
Естественный свет остро необходим в пространстве узких коридоров в частных домах. Чтобы решить проблему дневного освещения, архитекторы предусмотрительно добавили несколько маленьких окошек, из которых в замкнутые со всех сторон помещения просачиваются яркие лучи южного солнца.
Мансардные окна изящной формы - еще один яркий графический штрих в дизайне дома. Они позволяют легко проветрить помещения, защищают от слишком ярких солнечных лучей или непогоды. Но самое главное – они делают атмосферу этого уникального дома еще более уютной и светлой.
Если вам нравится читать о передлке интерьеров, загляните в Книгу идей ’5 интересных проектов по реконструкции’, в которой мы собрали интересную подборку проектов по редизайну и реконструкции.