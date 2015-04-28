До и после: Дом Кастро

Мансардные окна изящной формы - еще один яркий графический штрих в дизайне дома. Они позволяют легко проветрить помещения, защищают от слишком ярких солнечных лучей или непогоды. Но самое главное – они делают атмосферу этого уникального дома еще более уютной и светлой.

Если вам нравится читать о передлке интерьеров, загляните в Книгу идей ’5 интересных проектов по реконструкции’, в которой мы собрали интересную подборку проектов по редизайну и реконструкции.