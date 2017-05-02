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40+ вариантов для уютной зоны отдыха рядом с домом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Сад в стиле модерн
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Уже решили, что подарите вашему дому в этом сезоне? Предлагаем вам обратить внимание на эту Книгу Идей, для которой мы собрали более 40 вариантов. Некоторые из этих мест отдыха обустроены на террасе, примыкающей к дому и даже имеющей единую кровлю с ним. Другие построены в тени сада. Большинство из предлагаемых моделей имеют навес, который защитит вас от дождя или палящего солнца. И все из них без исключения дадут возможность зарядиться энергией самой природы, что поможет провести время в ожидании следующего теплого сезона.

Среди этих роскошных террас есть множество проектов от архитекторов и дизайнеров, что проектируют дома, интерьеры и ландшафты для условий нашей страны. Собирая эти фотографии, мы были весьма впечатлены уровнем проработки и общей эстетикой, органичным сочетанием с ландшафтом и форматом основной постройки всех работ российский специалистов.

Итак, встречайте!

Невероятно просторная терраса с разными зонами отдыха

Терраса с кухней Террадек Балкон и терраса в классическом стиле ДПК Бежевый терраса,террасная доска,дпк,твинсон,twinson,террадек,доска дпк,ландшафтный дизайн,дизайн участка,сад,загородный дом,архитектура
Террадек

Терраса с кухней

Террадек
Террадек
Террадек

Потрясающе стильный рустик

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Балкон и терраса в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Изысканность и стиль с эффектным видом

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Деревянный навес для каминной зоны в саду

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Роскошная терраса с мобильным навесом

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Спа в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Навес из деревянных ламелей

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Сад в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Терраса для современного модульного дома

Вид на террасу НБ_Частный Девелопмент Дома в стиле минимализм Дерево Эффект древесины терраса,навес,фасад,деревянный фасад
НБ_Частный Девелопмент

Вид на террасу

НБ_Частный Девелопмент
НБ_Частный Девелопмент
НБ_Частный Девелопмент

Деревянный навес с воздушными занавесками

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Качественная терраса из тонированного дерева

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Шикарная терраса для праздника круглый год

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в стиле модерн
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Максимум люкса

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

Зона отдыха рядом с Домом Мечты

Проект дома в стиле шале Way-Project Architecture & Design Балкон и терраса в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в стиле шале

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Перголы, дополненные навесом

homify Сад в стиле минимализм Бамбук
homify

homify
homify
homify

Складной навес для зоны отдыха рядом с барбекю

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design Сад в рустикальном стиле
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

Терраса в стиле рустик у бассейна

Casa G+M, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Навес для парадного входа в стиле модерн

Casa Burguette, AParquitectos AParquitectos Дома в стиле модерн
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Эффектные ярусы для мега-просторной террасы

Скандинавия 150 NEWOOD - Современные деревянные дома Балкон в скандинавском стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Скандинавия 150

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Средиземноморский рустик

Villa Mía-Zihuatanejo Mexico, Elías Arquitectura Elías Arquitectura Сад в стиле модерн
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

Стильная терраса, которая превратит любой дом в ДОМ МЕЧТЫ

Веранда в коттедже, DS Fresco DS Fresco Веранда и терраса в стиле кантри
DS Fresco

Веранда в коттедже

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

Удивительная терраса вдоль всего дома

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Веранда и терраса в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Навес для качелей в саду

Casa de Inverno, Kauer Arquitetura e Design Kauer Arquitetura e Design Сад в рустикальном стиле
Kauer Arquitetura e Design

Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design

Этнический шик для декорирования вашей террасы

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Люксовый минимализм на основе качественного дерева

Дом с мотивами северо-западной американской архитектуры, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Терраса в колониальном стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом с мотивами северо-западной американской архитектуры

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Лаунж-зона с белоснежными занавесками

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Очарование настоящего деревянного дома

СП-250 клееный брус, GOOD WOOD GOOD WOOD Балкон и терраса в классическом стиле
GOOD WOOD

СП-250 клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Роскошная терраса с обеденной группой

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта, АРХИФАБРИКА АРХИФАБРИКА Балкон и терраса в стиле модерн
АРХИФАБРИКА

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта

АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА

Реечный навес для летней столовой

INTO THE WILD, Espace Team Espace Team Балкон и терраса в стиле минимализм
Espace Team

INTO THE WILD

Espace Team
Espace Team
Espace Team

Простой навес для красивого уголка в саду

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в классическом стиле
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Терраса для вечного лета

Летняя Веранда • Summer Terrace Tony House Interior Design & Decoration Балкон и веранда в стиле лофт
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Летняя Веранда • Summer Terrace

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Просторная терраса с камином

Бревенчатая пристройка. homify Балконы и веранды в эклектичном стиле бревно
homify

Бревенчатая пристройка.

homify
homify
homify

Качественный навес для летней столовой

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor Сад в стиле модерн
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

Навес для зоны отдыха рядом с детской площадкой

Condomínio - Aquarius - S. J. dos Campos, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Сад в стиле модерн
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Терраса для модного каркасного дома

Верея 100, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Балкон в скандинавском стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Верея 100

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Зона для барбекю рядом с водоемом

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Балкон и терраса в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Навес, поросший лианными растениями

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Сад
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Небольшая терраса для вашего сада

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Открытая терраса с прозрачными экранами

Дом у большой воды, премиум интериум премиум интериум Балкон и терраса в стиле минимализм
премиум интериум

Дом у большой воды

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

Навес для патио

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Роскошные террасы для потрясающего загородного дома

Дом с видом на Кавказские горы, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Балкон и терраса в классическом стиле
Архитектура Интерьера

Дом с видом на Кавказские горы

Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера

Брутальный рустик для обеденной зоны

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Стильный проект для российского пригорода

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Балкон и терраса в классическом стиле Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Навес для мощеной площадки рядом с бассейном

homify Сад Беседки и теплицы Дерево Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

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