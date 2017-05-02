40+ вариантов для уютной зоны отдыха рядом с домом

Уже решили, что подарите вашему дому в этом сезоне? Предлагаем вам обратить внимание на эту Книгу Идей, для которой мы собрали более 40 вариантов. Некоторые из этих мест отдыха обустроены на террасе, примыкающей к дому и даже имеющей единую кровлю с ним. Другие построены в тени сада. Большинство из предлагаемых моделей имеют навес, который защитит вас от дождя или палящего солнца. И все из них без исключения дадут возможность зарядиться энергией самой природы, что поможет провести время в ожидании следующего теплого сезона.

Среди этих роскошных террас есть множество проектов от архитекторов и дизайнеров, что проектируют дома, интерьеры и ландшафты для условий нашей страны. Собирая эти фотографии, мы были весьма впечатлены уровнем проработки и общей эстетикой, органичным сочетанием с ландшафтом и форматом основной постройки всех работ российский специалистов.

Итак, встречайте!