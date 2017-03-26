Дачка мечты в 19 квадратных метров

Самое удивительное в модульных домах то, что их покупка позволяет вам почти полностью пропустить время строительства с сопутствующим мусором и нервотрепкой. Вы заказываете на фирме модель, подбираете необходимые элементы, и уже через пару-тройку недель можете ночевать на своей новой даче или готовить шашлычки на террасе перед таким вот домиком.

Только представьте, как к вам на участок приезжает машина с подобным чудом и рабочие устанавливают его на уже подготовленный свайный фундамент. Ощутите трепет от того, что воплощение мечты может быть таким быстрым и полным. Практически во всех регионах нашей страны уже есть фирмы, специализирующиеся на данном виде модульного строительства. Новые технологии позволяют обрести доступное по цене жилье или домик для дачи гораздо большему числу людей. Модульные домики по одному проекту строятся не один раз, поэтому все возможные недочеты уже устранены. После установки подобного мини-домика вам останется лишь радоваться тому, что и ваша жизнь на даче стала комфортнее.

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