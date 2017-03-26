Дачка мечты в 19 квадратных метров

Проектирование миниатюрных домиков сродни соревнованию. Множество архитекторов по всему миру старается на минимальной площади разместить максимум необходимых зон. В этом, например, на площади в 19 квадратных метров получилось 2 спальных места на втором ярусе, просторная кухня и ванная комната. Неплохо, да? Данный дом спроектирован студией Tiny House Concept.
Думаю, именно о таком домике мечтает большинство дачников. Он не займет много места на драгоценных 6 сотках, а выглядит так, что будет украшением любого участка. К отделке из натурального дерева очень удачно подобран цвет крыши, оконных рам и дверного полотна. Односкатная крыша позволяет использовать пространство в 2 яруса, именно для второго созданы маленькие окна почти под самой крышей. В общем, мечта, а не домик!
Пространство внутри распланировано органично. В одной стороне находится ванная комната со спальным местом над ней, в другой – кухня с таким же полуярусом, а в центре – жилая зона для всего остального. Над кухней спальное место на двоих дополнено системой хранения, благодаря которой оно получается закрытым.
Место для сна над ванной меньше по размеру, а в самой ванной комнате за сдвижной дверью находится душевая кабина, унитаз и раковина. Заметьте, в этой «спальне» даже есть маленькое окно!
Ванная комната в домике находится под спальней.
Так как этот домик планируется именно для жизни на природе, кухня в нем размещена особенным образом. При открытом настежь окне создается ощущение, что ты готовишь в саду, под пение птиц, наслаждаясь ароматами окружающего мира. Правильно сориентировав домик на своем участке, вы можете получить вид на собственный ухоженный сад.
Самое удивительное в модульных домах то, что их покупка позволяет вам почти полностью пропустить время строительства с сопутствующим мусором и нервотрепкой. Вы заказываете на фирме модель, подбираете необходимые элементы, и уже через пару-тройку недель можете ночевать на своей новой даче или готовить шашлычки на террасе перед таким вот домиком.
Только представьте, как к вам на участок приезжает машина с подобным чудом и рабочие устанавливают его на уже подготовленный свайный фундамент. Ощутите трепет от того, что воплощение мечты может быть таким быстрым и полным. Практически во всех регионах нашей страны уже есть фирмы, специализирующиеся на данном виде модульного строительства. Новые технологии позволяют обрести доступное по цене жилье или домик для дачи гораздо большему числу людей. Модульные домики по одному проекту строятся не один раз, поэтому все возможные недочеты уже устранены. После установки подобного мини-домика вам останется лишь радоваться тому, что и ваша жизнь на даче стала комфортнее.
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