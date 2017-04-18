Дом для эко-поселения

Каким вам видится идеальное лето? Отпуск на островах и мохито, улочки Салермо и бумажный(!) путеводитель в руке, дачный домик в пригороде и костер из прошлогоднего сухостоя или хижина где-то там, где вас никто не потревожит? Если вы склоняетесь к последнему варианту и все еще хотите заполучить себе идеальное лето или хотя бы выходные, самое время начать искать какой-нибудь заброшенный домик, чтобы к началу сезона успеть привести его в надлежащее состояние.
Специалисты из итальянской фирмы Studio Zazzi обнаружили один из таких домиков в горах, результаты их работ покорят всех любителей рустикального стиля.
Удивительно, но дома такого типа строились по всему миру. Первый этаж выкладывался из камня или глиняных кирпичей почти ручной работы, а второй ставился из дерева. Жилые помещения типа спален находились наверху, а все вспомогательные, в том числе кухня и топочная – внизу. Крыша была выложена из деревянных досок (один из вариантов гонта) с желобками для стока воды и дополнена выдолбленными из цельного бревна водостоками. Специалисты из Studio Zazzi в другом своей проекте показывали все этапы монтажа подобной крыши почти по старинной технологии.
Кажется, что эта избушка находится буквально на краю света. Но на самом деле в пределах видимости есть еще несколько таких домиков. Но все же они расположены в достаточном отдалении друг от друга и не используются для круглогодичного проживания. Потому всем романтикам, предпочитающим созерцательное уединение – сюда, красоты и тишины в этом месте предостаточно.
Живя так далеко практически от всех благ цивилизации, приходится самому справляться со многими трудностями, о которых человек нашего времени уже практически позабыл. В том числе и добывать воду, благо в горных источниках здесь недостатка нет. Обратите внимание, что и желоб, и колода (корыто для воды) сделаны из дерева, в полном соответствии с аутентичным стилем жилища.
Как и предполагалось, на реконструкцию этого домика не потрачено много средств. Для его строительства изначально были использованы материалы, заготовленные по всем правилам. Потому большая часть конструктивных элементов осталась прежней. Новыми являются лишь окна со ставнями, двери и предметы мебели. Лестница пережила серьезный ремонт, но вполне может считаться старой.
А вот печь, конечно же, новая. Но как же органично она вписалась в этот интерьер!
Второй этаж представлен маленькой комнатой с тремя кроватями, одна из них – двуспальная. Стены, пол и потолок обшиты натуральным деревом, вся мебель тоже деревянная.
Вторая кровать 2-ярусная, так что если не планируете полное уединение, места хватит и детям.
Подобный эскейп способен дать вам полную перезагрузку и понимание таких вещей, которые для среднестатистического человека просто невидимы.
Далее на homify:
— Статьи о строительстве и ремонте;