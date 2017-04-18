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Дом для эко-поселения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Дома в стиле кантри
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Каким вам видится идеальное лето? Отпуск на островах и мохито, улочки Салермо и бумажный(!) путеводитель в руке, дачный домик в пригороде и костер из прошлогоднего сухостоя или хижина где-то там, где вас никто не потревожит? Если вы склоняетесь к последнему варианту и все еще хотите заполучить себе идеальное лето или хотя бы выходные, самое время начать искать какой-нибудь заброшенный домик, чтобы к началу сезона успеть привести его в надлежащее состояние.

Специалисты из итальянской фирмы Studio Zazzi обнаружили один из таких домиков в горах, результаты их работ покорят всех любителей рустикального стиля.

​Конструкция очень старого летнего домика

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Дома в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Удивительно, но дома такого типа строились по всему миру. Первый этаж выкладывался из камня или глиняных кирпичей почти ручной работы, а второй ставился из дерева. Жилые помещения типа спален находились наверху, а все вспомогательные, в том числе кухня и топочная – внизу. Крыша была выложена из деревянных досок (один из вариантов гонта) с желобками для стока воды и дополнена выдолбленными из цельного бревна водостоками. Специалисты из Studio Zazzi в другом своей проекте показывали все этапы монтажа подобной крыши почти по старинной технологии.

​Величественный пейзаж

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Дома в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Кажется, что эта избушка находится буквально на краю света. Но на самом деле в пределах видимости есть еще несколько таких домиков. Но все же они расположены в достаточном отдалении друг от друга и не используются для круглогодичного проживания. Потому всем романтикам, предпочитающим созерцательное уединение – сюда, красоты и тишины в этом месте предостаточно.

​Почти средневековый быт

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Сад Аксессуары и декор
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Живя так далеко практически от всех благ цивилизации, приходится самому справляться со многими трудностями, о которых человек нашего времени уже практически позабыл. В том числе и добывать воду, благо в горных источниках здесь недостатка нет. Обратите внимание, что и желоб, и колода (корыто для воды) сделаны из дерева, в полном соответствии с аутентичным стилем жилища.

​Рустикальный интерьер избушки на краю света

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Кухня в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Как и предполагалось, на реконструкцию этого домика не потрачено много средств. Для его строительства изначально были использованы материалы, заготовленные по всем правилам. Потому большая часть конструктивных элементов осталась прежней. Новыми являются лишь окна со ставнями, двери и предметы мебели. Лестница пережила серьезный ремонт, но вполне может считаться старой.

​Отопление домика в горах

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Кухня в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

А вот печь, конечно же, новая. Но как же органично она вписалась в этот интерьер!

​Второй этаж летнего домика

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Спальня в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Второй этаж представлен маленькой комнатой с тремя кроватями, одна из них – двуспальная. Стены, пол и потолок обшиты натуральным деревом, вся мебель тоже деревянная.

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​Вместительная спальня

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Спальня в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Вторая кровать 2-ярусная, так что если не планируете полное уединение, места хватит и детям.

​Новый взгляд на мир

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Окна и двери в стиле кантри
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Подобный эскейп способен дать вам полную перезагрузку и понимание таких вещей, которые для среднестатистического человека просто невидимы.

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