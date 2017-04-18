Дом для эко-поселения

Каким вам видится идеальное лето? Отпуск на островах и мохито, улочки Салермо и бумажный(!) путеводитель в руке, дачный домик в пригороде и костер из прошлогоднего сухостоя или хижина где-то там, где вас никто не потревожит? Если вы склоняетесь к последнему варианту и все еще хотите заполучить себе идеальное лето или хотя бы выходные, самое время начать искать какой-нибудь заброшенный домик, чтобы к началу сезона успеть привести его в надлежащее состояние.

Специалисты из итальянской фирмы Studio Zazzi обнаружили один из таких домиков в горах, результаты их работ покорят всех любителей рустикального стиля.