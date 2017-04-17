Каркасный и энергоэффективный эко-дом в 110 метров

Вам достался просто ужасный участок под застройку? Кажется, что никакой нормальный дом на него просто не влезет? Предлагаем вам рассмотреть вариант узкофасадного коттеджа, который спроектировали и построили специалисты из японской студии Okamoto A. В нем, конечно же, присутствуют и некоторые национальные черты, но в общем и целом он представляет собой современный вариант коттеджа для узкого участка, который подойдет для реализации практически в любой стране.
Во многих регионах нашей страны участки под ИЖС нарезаны таким образом, чтобы была возможность экономии госбюджета на проведение коммуникаций. Потому, если вам досталась земля такого типа, можно рассматривать ее как возможность построить дом в формате английского таунхауса. А если брутальная эстетика красно-кирпичных сблокированных домиков вам не совсем по душе, вот вам более современный вариант в три уровня, на которых есть все, что может пожелать среднестатистическая семья.
Как вы заметили на первом снимке, часть нижнего уровня отдана под открытую террасу, а другая является прихожей, которую вы и видите на снимке. Гардеробная система спроектирована просто невероятно вместительной! Она оформлена ровно в тон входной двери и отделке пола и потолка. На первом этаже расположены все хозпомещения, связанные с отоплением, габаритным хранением и эксплуатацией автомобиля.
На втором уровне находится одна огромная комната, где в формате открытой планировки расположены гостиная, столовая и кухня. У гостиной есть второй свет и именно ей досталось самое эффектное расположение рядом со стеклянной стеной на высоту двух этажей.
Для зонирования гостиной и столовой использован модуль из натурального дерева. Между кухней и столовой – перегородка до середины стены с полочками. Со стороны кухни к ней придвинут модуль гарнитура с рабочей поверхностью и вмонтированными в нее раковиной и варочной поверхностью (прямо у стены, над ней – вытяжка).
Сочетание белого и выбеленных древесных оттенков дает возможность причислить этот интерьер к вариации скандинавского стиля, хотя сам дом построен в Японии. Но можно на это взглянуть и немного по-другому, увидев в этом интерьере удачное осовременивание традиционного японского стиля, где темное дерево стало на несколько тонов светлее, желая быть максимально модным.
Подобная расстановка элементов позволяет при готовке практически никогда не находиться спиной к открытому пространству. А вместительный гарнитур с весьма разнообразными модулями дает возможность организовать в этой, вообще-то достаточно маленькой, кухне хранение всех запасов.
Лестница со второго этажа приводит нас к приватным спальням, вход в которые закрыт огромным модулем сдвижных дверей. Скрываются ли за ними спальни в аутентичном стиле с матрасами-татами или там стоят невероятно трендовые, почти парящие в воздухе кровати, для нас остается секретом.
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