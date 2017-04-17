Каркасный и энергоэффективный эко-дом в 110 метров

Во многих регионах нашей страны участки под ИЖС нарезаны таким образом, чтобы была возможность экономии госбюджета на проведение коммуникаций. Потому, если вам досталась земля такого типа, можно рассматривать ее как возможность построить дом в формате английского таунхауса. А если брутальная эстетика красно-кирпичных сблокированных домиков вам не совсем по душе, вот вам более современный вариант в три уровня, на которых есть все, что может пожелать среднестатистическая семья.