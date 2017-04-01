15 эффектных водоемов для вашего сада

В стремлении создать в своем саду максимально гармоничную атмосферу, не забудьте о воде. И мы говорим не только о своевременном поливе всех растений. Лучше, если вы создадите на своем участке место, в котором главной будет именно живительная влага, а все остальное – достойным фоном для нее.

У специалистов homify есть для вас очень много удачных примеров водных уголков при загородном доме. И даже если некоторые из них кажутся вам слишком роскошными (то есть дорогостоящими), просто присмотритесь внимательно, может быть придумаете, как можно адаптировать конкретную идею к своему кошельку. А еще лучше – обратитесь к специалистам, у них есть варианты практически на любой бюджет.