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15 эффектных водоемов для вашего сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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В стремлении создать в своем саду максимально гармоничную атмосферу, не забудьте о воде. И мы говорим не только о своевременном поливе всех растений. Лучше, если вы создадите на своем участке место, в котором главной будет именно живительная влага, а все остальное – достойным фоном для нее.

У специалистов homify есть для вас очень много удачных примеров водных уголков при загородном доме. И даже если некоторые из них кажутся вам слишком роскошными (то есть дорогостоящими), просто присмотритесь внимательно, может быть придумаете, как можно адаптировать конкретную идею к своему кошельку. А еще лучше – обратитесь к специалистам, у них есть варианты практически на любой бюджет.

​Минималистичная эстетика

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Бассейны и водоемы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Удивительно, но такой водоем можно сделать совсем неглубоким. Дополненный водопадиком на акцентном модуле, он принесет в ваш сад восточное умиротворение. Данная идея пришла к нам из портфолио студии SO Garden.

​Водное изобилие

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Бассейны и водоемы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Минимумом приемов была достигнута столь эффектная картинка, которая впишется и на участок при даче. Вода в водоеме прогревается за день, можно и полить что-то вручную из этой чаши.

​Водоем в тропическом стиле

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Бассейны и водоемы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Оттенок воды, растения по периметру, рыжие листы кортеновской стали… Этот водоем не так прост, как кажется.

​Строгая геометрия

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Бассейны и водоемы Алюминий / Цинк
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Космополитичность современного мира позволяет и в ландшафтном дизайне смешивать то, что казалось достаточно далеким друг от друга и вроде бы даже не сочетающимся. Строгая геометрия неглубоких бассейнов эффектно подчеркнута пышными гортензиями в плетеных корзинках.

​Модный ландшафтный дизайн

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Бассейны и водоемы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

И в ландшафтном дизайне есть свои тренды. Сегодня это – миниатюрные водопадики, галечная засыпка и яркие модули забора, скамеек, клумб в качестве акцентов.

​Идиллическая картинка

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Бассейны и водоемы
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Кажется, что сама природа создала этот уголок. В этом и состоит мастерство ландшафтных архитекторов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Эффектный фонтанчик

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN Сад Аксессуары и декор
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Он очень понравится не только вам, но и кошкам, и птичкам. Дизайнерский сад выстроен вокруг самой гармоничной формы – круга.

​Самый минимум

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Простая конструкция не потребует от вас много места, но сгармонизирует атмосферу вашего сада красотой и мягким журчанием изливающейся из стены воды.

​Водоем во внутреннем дворике

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Сад в эклектичном стиле
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Внутренний дворик не предполагает открытых пространств и особого размаха. Его эстетика кроется как раз в некоторой камерности и особой приватности. Поэтому и для оборудования водоема здесь будет совсем не много места.

​Люксовый задний дворик

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Без опыта создать такое точно не получится. Зеркальная гладь воды лишь дублирует количество всей этой красоты.

​Послание из другой вселенной

The Pavilion, London, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

The Pavilion, London

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Ничего не напоминает? Вокруг этого водоема с фонтанчиками – лавочки на внешнем полукруге.

​Водоем для сада в японском стиле

水の動きを楽しむ蹲の庭, Enatsu Garden Architect / 江夏庭苑事務所 Enatsu Garden Architect / 江夏庭苑事務所 Сад в азиатском стиле
Enatsu Garden Architect / 江夏庭苑事務所

Enatsu Garden Architect / 江夏庭苑事務所
Enatsu Garden Architect / 江夏庭苑事務所
Enatsu Garden Architect / 江夏庭苑事務所

В саду в восточном стиле для водоемов используются разные емкости, иногда составленные из нескольких ярусов.

​Внутренний дворик с водоемом

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO Стены и пол в стиле модерн Камень Серый
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

Можно спроектировать водоем так, чтобы наслаждаться его видом с четырех сторон, даже находясь внутри дома.

​Игра в классики

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design Сад в стиле модерн
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

По плитам, расположенным внутри водоема, можно будет перейти на другую сторону. Лучше, если глубина будет совсем небольшая.

​Дизайнерский подход

Estanque, CPJP S.L. CPJP S.L. Сад в стиле модерн
CPJP S.L.

CPJP S.L.
CPJP S.L.
CPJP S.L.

Учитесь у лучших! И удивляйтесь, почему сами до этого не додумались!

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А вам какой водоем понравился больше всех?

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