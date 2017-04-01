15 эффектных водоемов для вашего сада

В стремлении создать в своем саду максимально гармоничную атмосферу, не забудьте о воде. И мы говорим не только о своевременном поливе всех растений. Лучше, если вы создадите на своем участке место, в котором главной будет именно живительная влага, а все остальное – достойным фоном для нее.
У специалистов homify есть для вас очень много удачных примеров водных уголков при загородном доме. И даже если некоторые из них кажутся вам слишком роскошными (то есть дорогостоящими), просто присмотритесь внимательно, может быть придумаете, как можно адаптировать конкретную идею к своему кошельку. А еще лучше – обратитесь к специалистам, у них есть варианты практически на любой бюджет.
Удивительно, но такой водоем можно сделать совсем неглубоким. Дополненный водопадиком на акцентном модуле, он принесет в ваш сад восточное умиротворение. Данная идея пришла к нам из портфолио студии SO Garden.
Минимумом приемов была достигнута столь эффектная картинка, которая впишется и на участок при даче. Вода в водоеме прогревается за день, можно и полить что-то вручную из этой чаши.
Оттенок воды, растения по периметру, рыжие листы кортеновской стали… Этот водоем не так прост, как кажется.
Космополитичность современного мира позволяет и в ландшафтном дизайне смешивать то, что казалось достаточно далеким друг от друга и вроде бы даже не сочетающимся. Строгая геометрия неглубоких бассейнов эффектно подчеркнута пышными гортензиями в плетеных корзинках.
И в ландшафтном дизайне есть свои тренды. Сегодня это – миниатюрные водопадики, галечная засыпка и яркие модули забора, скамеек, клумб в качестве акцентов.
Кажется, что сама природа создала этот уголок. В этом и состоит мастерство ландшафтных архитекторов.
Он очень понравится не только вам, но и кошкам, и птичкам. Дизайнерский сад выстроен вокруг самой гармоничной формы – круга.
Простая конструкция не потребует от вас много места, но сгармонизирует атмосферу вашего сада красотой и мягким журчанием изливающейся из стены воды.
Внутренний дворик не предполагает открытых пространств и особого размаха. Его эстетика кроется как раз в некоторой камерности и особой приватности. Поэтому и для оборудования водоема здесь будет совсем не много места.
Без опыта создать такое точно не получится. Зеркальная гладь воды лишь дублирует количество всей этой красоты.
Ничего не напоминает? Вокруг этого водоема с фонтанчиками – лавочки на внешнем полукруге.
В саду в восточном стиле для водоемов используются разные емкости, иногда составленные из нескольких ярусов.
Можно спроектировать водоем так, чтобы наслаждаться его видом с четырех сторон, даже находясь внутри дома.
Oasis
По плитам, расположенным внутри водоема, можно будет перейти на другую сторону. Лучше, если глубина будет совсем небольшая.
Учитесь у лучших! И удивляйтесь, почему сами до этого не додумались!
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;