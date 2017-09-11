​16 эффектных каминов + цены

Лето заканчивается, пора выбирать камин – в загородный домик с террасой, на любимую дачу или квартиру! Сегодня в нашей подборке мы хотим представить вам 16 эффектных каминов, каждый из которых идеален для своего окружения. Здесь есть и очень дешевые, и дорогие эксклюзивные варианты. Давайте рассмотрим их все и поймем, где лучшее соотношение цены и качества.