Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​16 эффектных каминов + цены

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wall Fire, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
Loading admin actions …

Лето заканчивается, пора выбирать камин – в загородный домик с террасой, на любимую дачу или квартиру! Сегодня в нашей подборке мы хотим представить вам 16 эффектных каминов, каждый из которых идеален для своего окружения. Здесь есть и очень дешевые, и дорогие эксклюзивные варианты. Давайте рассмотрим их все и поймем, где лучшее соотношение цены и качества.

Современный и большой

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Такой камин от немецкого производителя стоит 445 тысяч рублей и смотрится просто идеально в любом интерьере в стиле модерн или минимализм.

​Камин в стиле кантри

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini Гостиная в рустикальном стиле
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

А вот такой современный камин в стиле итальянского кантри обычно нравится тем, кто неравнодушен к дереву и камню. Стоимость реализации такой идеи в подмосковном коттедже – около 450 тысяч рублей «под ключ». Есть дешевые варианты кассетных каминов такого типа по цене около 250 тысяч рублей.

​Скандинавский стиль

Маркаба, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' ГостинаяКамины и аксессуары
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>

Маркаба

ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"

Необычный тип оформления этой печи напоминает нам о скандинавских квартирках в старых домах с оригинальными дымоходами и каминами. Стоимость такой идеи – около 300 тысяч рублей. Правда, эксклюзивная облицовка обходится гораздо дороже.

​Маленький биокамин

Galano, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Galano

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Вот такой маленький биокамин без обрамления можно купить менее чем за 30 тысяч рублей. Его габариты – примерно 30 см на 15 см.

​Комбинированный стиль

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

А вот такой камин от немецкого бренда вместе с декоративной перегородкой стоит около 500 тысяч рублей.

​Подвесной биокамин

Chimenea de pared, Origen chimeneas Origen chimeneas Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Дерево Эффект древесины
Origen chimeneas

Origen chimeneas
Origen chimeneas
Origen chimeneas

Еще один вариант маленького биокамина за скромную цену (16 тысяч рублей от колумбийского производителя) выглядит вот так! В России он будет стоит чуть дороже.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Камин из магазина садового инвентаря

Aviano, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Aviano

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Все мы видели подобные камины в магазинах садового инвентаря. Их цена в зависимости от стиля и размера начинается от 9-18 тысяч рублей и заканчивается на отметке в 40-60 тысяч рублей.

​Камин-прожектор

Vulcano, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Vulcano

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Данный камин не имеет никакого горения, ни на твердом топливе, ни на этаноле, а просто является декоративным экраном с подсветкой. Стоимость таких вариантов начинается от 9 тысяч рублей.

​Шикарный встраиваемый камин на этаноле

Wall Fire, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Wall Fire

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Такой биокамин может стоить 500 (и даже 800 тысяч рублей от более именитого бренда), потому используется лишь в люксовых виллах и пентхаусах.

​Маленький, но настоящий

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer ГостинаяКамины и аксессуары
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

Такой маленький камин может обойтись вам в формате «под ключ» в Подмосковье от 100 тысяч рублей.

​Большой камин с рисунком

Camini, Basalto Creations di Spadaccia Antonella Basalto Creations di Spadaccia Antonella ГостинаяКамины и аксессуары
Basalto Creations di Spadaccia Antonella

Basalto Creations di Spadaccia Antonella
Basalto Creations di Spadaccia Antonella
Basalto Creations di Spadaccia Antonella

А вот такие варианты стоят уже в несколько раз больше. Не надейтесь на эффектную роспись, мозаику или панно меньше чем за 300 тысяч рублей.

​Камин с гжелью

Villa a Capri: Minimalismo e Bellezza in un unico post, Imperatore Architetti Imperatore Architetti ГостинаяКамины и аксессуары
Imperatore Architetti

Imperatore Architetti
Imperatore Architetti
Imperatore Architetti

Есть варианты и с традиционной росписью в технике гжель.

​Газовый гриль

homify Сад Грильницы
homify

homify
homify
homify

А вот это – вовсе не камин, а газовый гриль, встроенный в нишу с отделкой декоративным камнем. Очень красиво и даже барбекю можно готовить! Цена встраиваемых элементов – от 50 тысяч рублей, всего комплекса – от 80 тысяч рублей.

​Декоративный камин на террасе или патио

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такие дизайнерские камины с отделкой камнем стоят недешево – от 200-300 тысяч рублей за все, но бывает и гораздо дороже.

​Камин «Маки»

Камин "Маки" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' ГостинаяКамины и аксессуары
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>

Камин Маки

ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"

Этот просто невероятный камин сделан ремесленниками из Москвы. Профессиональная работа видна сразу, а рисунок действительно уникален и выглядит просто роскошно в этой комнате отдыха!

​Ретро 60-х

The Lantern House, Feldman Architecture Feldman Architecture Гостиная в стиле модерн
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

Еще один интересный стиль – ретро 60-х, он отлично смотрится в этой гостиной с видом на задний дворик. Здесь, на американском ранчо, построенном в стиле midcentury modern, подобный антураж смотрится максимально аутентично. Камин здесь весьма интересный – почти невидимый, когда выключен, и потрясающе эффектный вечером.

​Деревянный дом нового уровня
А вы бы хотели иметь у себя дома камин?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо