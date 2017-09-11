​16 эффектных каминов + цены

Лето заканчивается, пора выбирать камин – в загородный домик с террасой, на любимую дачу или квартиру! Сегодня в нашей подборке мы хотим представить вам 16 эффектных каминов, каждый из которых идеален для своего окружения. Здесь есть и очень дешевые, и дорогие эксклюзивные варианты. Давайте рассмотрим их все и поймем, где лучшее соотношение цены и качества.
Такой камин от немецкого производителя стоит 445 тысяч рублей и смотрится просто идеально в любом интерьере в стиле модерн или минимализм.
А вот такой современный камин в стиле итальянского кантри обычно нравится тем, кто неравнодушен к дереву и камню. Стоимость реализации такой идеи в подмосковном коттедже – около 450 тысяч рублей «под ключ». Есть дешевые варианты кассетных каминов такого типа по цене около 250 тысяч рублей.
Необычный тип оформления этой печи напоминает нам о скандинавских квартирках в старых домах с оригинальными дымоходами и каминами. Стоимость такой идеи – около 300 тысяч рублей. Правда, эксклюзивная облицовка обходится гораздо дороже.
Вот такой маленький биокамин без обрамления можно купить менее чем за 30 тысяч рублей. Его габариты – примерно 30 см на 15 см.
А вот такой камин от немецкого бренда вместе с декоративной перегородкой стоит около 500 тысяч рублей.
Еще один вариант маленького биокамина за скромную цену (16 тысяч рублей от колумбийского производителя) выглядит вот так! В России он будет стоит чуть дороже.
Все мы видели подобные камины в магазинах садового инвентаря. Их цена в зависимости от стиля и размера начинается от 9-18 тысяч рублей и заканчивается на отметке в 40-60 тысяч рублей.
Данный камин не имеет никакого горения, ни на твердом топливе, ни на этаноле, а просто является декоративным экраном с подсветкой. Стоимость таких вариантов начинается от 9 тысяч рублей.
Такой биокамин может стоить 500 (и даже 800 тысяч рублей от более именитого бренда), потому используется лишь в люксовых виллах и пентхаусах.
Такой маленький камин может обойтись вам в формате «под ключ» в Подмосковье от 100 тысяч рублей.
А вот такие варианты стоят уже в несколько раз больше. Не надейтесь на эффектную роспись, мозаику или панно меньше чем за 300 тысяч рублей.
Есть варианты и с традиционной росписью в технике гжель.
А вот это – вовсе не камин, а газовый гриль, встроенный в нишу с отделкой декоративным камнем. Очень красиво и даже барбекю можно готовить! Цена встраиваемых элементов – от 50 тысяч рублей, всего комплекса – от 80 тысяч рублей.
Такие дизайнерские камины с отделкой камнем стоят недешево – от 200-300 тысяч рублей за все, но бывает и гораздо дороже.
Этот просто невероятный камин сделан ремесленниками из Москвы. Профессиональная работа видна сразу, а рисунок действительно уникален и выглядит просто роскошно в этой комнате отдыха!
Еще один интересный стиль – ретро 60-х, он отлично смотрится в этой гостиной с видом на задний дворик. Здесь, на американском ранчо, построенном в стиле midcentury modern, подобный антураж смотрится максимально аутентично. Камин здесь весьма интересный – почти невидимый, когда выключен, и потрясающе эффектный вечером.