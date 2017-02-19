12 шкафов для ванных комнат, которые вы захотите видеть в своем доме

Мебель в ванной комнате играет огромную роль при создании общей стилистики. Каждый ее элемент может существенно улучшить внешний вид комнаты и, следовательно, должен быть выполнен и подобран с особой любовью. Но с чего же начать? Предлагаем обратить внимание на шкафы для ванной. Согласитесь, без них представить названное помещение просто невозможно. Мы собрали специально для вас 12 наших любимых шкафов, которые вы обязательно захотите видеть в своем доме. Если вам нужна помощь в подборе мебели или же вы просто хотите вдохновиться свежими идеями от лучших дизайнеров – читайте далее!
Расположенный в углу ванной комнаты, этот компактный шкаф из дерева и темного гранита выглядит очень современно. Он интересно контрастирует на фоне светлых каменных стен.
Древесина – это прекрасный материал для ванных комнат, который в настоящее время находится в тренде и не собирается терять популярность. Убедитесь, что вы выбрали водонепроницаемый вариант древесины или шпон, который рассчитан для ванных комнат. Обратите внимание, как дизайнеры расположили два шкафа и таким образом значительно увеличили пространство для хранения.
Шкафы не обязательно должны быть закрытыми и спрятаными от глаз. Этот пример показывает нам, как открытые стеллажи могут идеально подходить для корзин с бельем, а также создавать уютную атмосферу в ванной.
Стиль минимализм в ванной – лучший выбор для небольшой комнаты. Такой настенный шкаф выглядит лаконично, просто и очень эффектно на черной стене.
Полностью белые шкафчики останутся актуальными даже спустя годы. Они улучшат восприятие пространства в ванной комнате, а также органично впишутся в любой дизайн.
Зачем отклоняться от традиции, когда она выглядит настолько хорошо? Этот шкаф из древесины украшает черный верх из гранита и стильная керамическая раковина.
С таким шкафом вам не придется прятать вещи под раковиной. По сути мы видим шкаф-купе, где можно разместить все необходимое и даже чуточку больше.
С помощью старомодных планок из бруса и таких же открытых стеллажей, которые сочетаются с современной отделкой, ванная выглядит неповторимо.
Такое сочетание мрамора и хрома смотрится изысканно и элегантно. На заднем плане сложно не заметить старинный сундук, который добавляет шарма этой комнате и является отличным местом для хранения.
Для максимальной экономии пространства рекомендуем использовать встроенные конструкции. Это необычно и довольно привлекательно.
Этот шкаф в стиле арт-деко – смелый и дерзкий, но не навязчивый при этом. Такая мебель сразу бросается в глаза и привлекает внимание.
Если ваша ванная комната также используется как подсобное помещение, то устанавливайте в ней максимально вместительный шкаф. Вариант на фото – отличное решения для подобных случаев, которое позволяет удобно и эффективно разместить все необходимое.