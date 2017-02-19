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12 шкафов для ванных комнат, которые вы захотите видеть в своем доме

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Ванная комната в стиле модерн Зеленый
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Мебель в ванной комнате играет огромную роль при создании общей стилистики. Каждый ее элемент может существенно улучшить внешний вид комнаты и, следовательно, должен быть выполнен и подобран с особой любовью. Но с чего же начать? Предлагаем обратить внимание на шкафы для ванной. Согласитесь, без них представить названное помещение просто невозможно. Мы собрали специально для вас 12 наших любимых шкафов, которые вы обязательно захотите видеть в своем доме. Если вам нужна помощь в подборе мебели или же вы просто хотите вдохновиться свежими идеями от лучших дизайнеров –  читайте далее! 

1. Просто и компактно

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Расположенный в углу ванной комнаты, этот компактный шкаф из дерева и темного гранита выглядит очень современно. Он интересно контрастирует на фоне светлых каменных стен. 

2. Великолепные оттенки древесины

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Древесина – это прекрасный материал для ванных комнат, который в настоящее время находится в тренде и не собирается терять популярность. Убедитесь, что вы выбрали водонепроницаемый вариант древесины или шпон, который рассчитан для ванных комнат. Обратите внимание, как дизайнеры расположили два шкафа и таким образом значительно увеличили пространство для хранения.  

3. Открыто и универсально

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Шкафы не обязательно должны быть закрытыми и спрятаными от глаз. Этот пример показывает нам, как открытые стеллажи могут идеально подходить для корзин с бельем, а также создавать уютную атмосферу в ванной. 

4. Компактный минимализм

homify Ванная комнатаПолки для хранения
homify

homify
homify
homify

Стиль минимализм в ванной – лучший выбор для небольшой комнаты. Такой настенный шкаф выглядит лаконично, просто и очень эффектно на черной стене. 

5. Белым-бело

Nancopiù, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. Ванная комната в стиле модерн
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Полностью белые шкафчики останутся актуальными даже спустя годы. Они улучшат восприятие пространства в ванной комнате, а также органично впишутся в любой дизайн

6. Традиционно и стильно

homify Ванная комната в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Зачем отклоняться от традиции, когда она выглядит настолько хорошо? Этот шкаф из древесины украшает черный верх из гранита и стильная керамическая раковина. 

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7. Удобно и привлекательно

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Ванная комната в стиле модерн Зеленый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

С таким шкафом вам не придется прятать вещи под раковиной. По сути мы видим шкаф-купе, где можно разместить все необходимое и даже чуточку больше.

8. Рустикальная стилистика

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

С помощью старомодных планок из бруса и таких же открытых стеллажей, которые сочетаются с современной отделкой, ванная выглядит неповторимо.

9. Роскошь и гламур

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комнатаРаковины
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Такое сочетание мрамора и хрома смотрится изысканно и элегантно. На заднем плане сложно не заметить старинный сундук, который добавляет шарма этой комнате и является отличным местом для хранения. 

10. Практичное решение

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify Ванная в средиземноморском стиле
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

Для максимальной экономии пространства рекомендуем использовать встроенные конструкции. Это необычно и довольно привлекательно.

11. Современный арт-деко

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Ванная комната в стиле минимализм
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Этот шкаф в стиле арт-деко – смелый и дерзкий, но не навязчивый при этом. Такая мебель сразу бросается в глаза и привлекает внимание.

12. Комната для всего

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Ванная комната в стиле модерн Дерево Коричневый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Если ваша ванная комната также используется как подсобное помещение, то устанавливайте в ней максимально вместительный шкаф. Вариант на фото – отличное решения для подобных случаев, которое позволяет удобно и эффективно разместить все необходимое. 

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