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Шикарная и практичная квартира для молодой семьи

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Гостиная в стиле модерн
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Компактные жилые дома нуждаются в достаточном месте для хранения. Как же разместить все свое имущество на небольшой площади? Особенно если это молодая семья? Давайте посмотрим этот проект и увидим, что сделали дизайнеры.

Разделение пространства стеклянной стеной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В гостиной помещение для хранения было разделено при помощи стеклянной стены. Практичное решение. Стиль очень важен даже для небольшой комнаты. Стол, ковер, диван хорошо сочетаются. Подушки добавляют немного цветового акцента.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы можем видеть, что есть в семье ребенок по наличию игрушек, велосипеда, книжек. Естественный декор – растение в горшке. Комната залита светом благодаря большому окну.

Особенность стены из стекла

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы снова видим стеклянную перегородку и площадь, ведущую к кухне.

Умные идеи хранения

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Нам нравится это решение – такое хранение велосипеда, который обычно занимает много места. Повесьте его на стену, используйте еще в качестве декора.

Практичное стекло

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На рабочем столе есть достаточно места, чтобы работать, но мы также видим, как стеклянная перегородка служит еще одной цели. Она позволяет родителям наблюдать за детьми в гостиной в то время как они играют.

Небольшая спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы видим большую двуспальную кровать, шкаф, встроенный в стену.

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Ванная комната

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Несмотря на небольшую комнаты, есть ванная комната. Цвета комнаты более отчетливо видны здесь, они вызывают мир и покой.

Красочная детская комната

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это прекрасная зона для игр и отдыха. Сочетание голубого и красного смотрится хорошо. Здесь есть все, что нужно ребенку.

Компактная, но шикарная кухня

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Компактный дизайн кухни включает в себя место для завтрака и высокий стул для ребенка. Здесь все практично, аккуратно и чисто с большим количеством вариантов для хранения.

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