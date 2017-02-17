Шикарная и практичная квартира для молодой семьи

В гостиной помещение для хранения было разделено при помощи стеклянной стены. Практичное решение. Стиль очень важен даже для небольшой комнаты. Стол, ковер, диван хорошо сочетаются. Подушки добавляют немного цветового акцента.
Мы можем видеть, что есть в семье ребенок по наличию игрушек, велосипеда, книжек. Естественный декор – растение в горшке. Комната залита светом благодаря большому окну.
Мы снова видим стеклянную перегородку и площадь, ведущую к кухне.
Нам нравится это решение – такое хранение велосипеда, который обычно занимает много места. Повесьте его на стену, используйте еще в качестве декора.
На рабочем столе есть достаточно места, чтобы работать, но мы также видим, как стеклянная перегородка служит еще одной цели. Она позволяет родителям наблюдать за детьми в гостиной в то время как они играют.
Несмотря на небольшую комнаты, есть ванная комната. Цвета комнаты более отчетливо видны здесь, они вызывают мир и покой.
Это прекрасная зона для игр и отдыха. Сочетание голубого и красного смотрится хорошо. Здесь есть все, что нужно ребенку.