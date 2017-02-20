19 советов для сверкающих чистотой ванных комнат

Даже если вы сделаете ремонт в своей ванной комнате с использованием самых качественных материалов, украсите ее в соответствии с самыми модными веяниями, с течением времени некоторые из этих материалов частично потеряют свой блеск. Как бы вы не старались обновить свою ванную комнату самыми дорогими и изысканными способами, она все равно со временем будет тускнеть без должного ухода. Поэтому часто кажется, что бессмысленно делать суперсовременный ремонт, все равно его внешняя привлекательность быстро будет утрачена. Но если использовать определенные приемы, пользоваться действенными способами уборки, можно продлить актуальность внешнего вида этой очень важной комнаты в доме.
Если вам нужны идеи для поддержания вашей ванной комнаты в идеальном состоянии, которые позволят ей оставаться великолепной на протяжении многих лет, мы подарим вам 19 замечательных советов по уходу за ней. Выбранные для вас предложения являются простыми и доступными. Они сделают так, что ванная комната всегда будет выглядеть как новая.
Крайне важно, чтобы ванная комната регулярно проветривалась, независимо от ее размера. Это поможет уменьшить влажность в этом помещении, предотвратит образование плесени и грибка. Регулярно чистите головку душа от налета, чтобы ее отверстия всегда были чистыми, а поверхность не покрывалась налетом.
Есть очень простой и доступный способ, который поможет вам всегда держать в чистоте все металлические составляющие душа. При этом он будет всегда блестеть как новый. Замочите в уксусе на ночь все части, которые можно снять. Остальную металлическую сантехнику оберните хорошо смоченной в уксусе салфеткой и также оставьте на ночь. Уксус является жидкостью, содержащей уксусную кислоту, которая способна бороться со стойкими загрязнениями и известковым налетом. Если вы будете регулярно пользоваться таким способом также и для очистки пола, раковины, это позволит избежать применения химических вредных веществ, и вернет этой комнате идеальный блеск и первозданную чистоту.
Постарайтесь один раз в неделю делать уборку и чистить коврик в ванной комнате после принятия ванны или душа. Это обеспечит достаточную чистоту, а также предупредит распространение по дому различных бактерий, которые накапливаются и размножаются в благоприятных влажных условиях ванной комнаты. Стирка полотенец должна проводиться после каждого принятия ванны.
Если кран в раковине или душ в кабинке протекает, отремонтируйте его немедленно, вызовите сантехника, чтобы он поменял прокладку или при помощи других способов устранил прокапывание. Вода, постоянно накапливающаяся в кабине или раковине, приводит со временем к образованию пятен ржавчины на керамическом покрытии и на стенах.
Возьмите старые полотенца и протрите ими стены ванной комнаты. Делайте это через определенные промежутки времени. Это будет препятствовать образованию известковых отложений, которые обязательно появляются на стенах.
Сегодня существует достаточное количество различных средств, которые помогают содержать сливной бачок и унитаз в чистоте. Положите внутрь бачка кусочек чистящего диска. Унитаз при этом будет всегда чистым, пропадут неприятные запахи, и не будет образовываться известковый налет и ржавчина.
Уборка после каждого использования душевой кабины является самым простым и быстрым способом держать хорошо отремонтированное и красиво декорированное помещение ванной комнаты в идеальном порядке. Чистое стекло душевой кабины – показатель чистоты в ванной комнате.
Избавиться от известковых отложений поможет тот же уксус, но если вы имеет в ванной комнате природный камень, мрамор, не стоит использовать это средство на этих поверхностях. Уксусная кислота способна разъедать эти материалы, поэтому нужно очень осторожно применять ее на различных поверхностях. Сначала испробуйте обработать небольшую поверхность, чтобы убедиться не только в эффективности этого средства, но и в отсутствии вреда от его использования.
Необходимо постоянно заниматься очисткой ванны от ненужной косметики и устаревших чистящих средств. Постарайтесь сделать так, чтобы в этой комнате не создавалось захламление предметами, которые уже давно не используются. Эти баночки, коробочки и другие емкости создают хаос в ванной, и делают ее внешне менее привлекательной.
Когда вы снимете крышку осветительного прибора, вы даже не представляете себе, сколько грязи на ней можно обнаружить. Вы будете удивлены, насколько изменится яркость освещения после ее очистки.
Занавеска в душе – очень важный компонент комфорта в этой комнате. Ее нужно как можно чаще очищать и хорошо просушивать, чтобы вода и сырость не распространялась по всей комнате.
При помощи старой зубной щетки вы можете вымыть и очистить все углы в ванной комнате и сантехнику в душевой кабинке. Для этого можно использовать уксус и соду.
Наличие хорошего освещения в ванной, помогает создать в этой комнате более легкий, свежий и чистый вид. Вы можете проконсультироваться с экспертом по освещению, чтобы сделать вашу ванную комнату более светлой, и разместить источники освещения правильно.
Содержать зеркало в ванной комнате в чистоте можно при помощи вех же средств, которые используются для чистки стекол. Протирать распыленную при помощи спрея жидкость с зеркальной поверхности можно газетной бумагой или салфеткой, не оставляющей после себя ворса.
В ванной комнате часто используют ароматизированные свечи. Но их нужно держать в чистоте, потому что когда на них накапливается пыль и грязь, они начинают дымить и коптеть.
Неряшливый образ ванной комнате придают грязные пятна, щели между плитками, царапины и трещины. Можно реставрировать растрескавшуюся мебель и почистить плиточные швы при помощи специальных средств. Кроме того, вы можете проконсультироваться со специалистами, как лучше восстановить первоначальный вид вашей мебели, установленной в ванной комнате.
Вы можете сделать специальную полку для ванных принадлежностей, чтобы держать средства для принятия ванны в чистоте и сухости. Мы также рекомендуем время от времени мыть баночки и другую посуду с шампунями, мылом и гелями с дезинфицирующим средством.
Чтобы не накапливались вредные бактерии и грибы на полу в ванной комнате, мойте его при помощи швабры и дезинфицирующего средства как можно чаще. Пользуйтесь освежителем воздуха в этой комнате. Это поможет сделать комнату чище и опрятнее.
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