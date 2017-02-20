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19 советов для сверкающих чистотой ванных комнат

Shunny_Star Shunny_Star
Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
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Даже если вы сделаете ремонт в своей ванной комнате с использованием самых качественных материалов, украсите ее в соответствии с самыми модными веяниями, с течением времени некоторые из этих материалов частично потеряют свой блеск. Как бы вы не старались обновить свою ванную комнату самыми дорогими и изысканными способами, она все равно со временем будет тускнеть без должного ухода. Поэтому часто кажется, что бессмысленно делать суперсовременный ремонт, все равно его внешняя привлекательность быстро будет утрачена. Но если использовать определенные приемы, пользоваться действенными способами уборки, можно продлить актуальность внешнего вида этой очень важной комнаты в доме.

Если вам нужны идеи для поддержания вашей ванной комнаты в идеальном состоянии, которые позволят ей оставаться великолепной на протяжении многих лет, мы подарим вам 19 замечательных советов по уходу за ней. Выбранные для вас предложения являются простыми и доступными. Они сделают так, что ванная комната всегда будет выглядеть как новая.

1. Откройте окна

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Ванная комната в стиле модерн
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Крайне важно, чтобы ванная комната регулярно проветривалась, независимо от ее размера. Это поможет уменьшить влажность в этом помещении, предотвратит образование плесени и грибка. Регулярно чистите головку душа от налета, чтобы ее отверстия всегда были чистыми, а поверхность не покрывалась налетом.

2. Как очистить верхнюю часть душа?

Есть очень простой и доступный способ, который поможет вам всегда держать в чистоте все металлические составляющие душа. При этом он будет всегда блестеть как новый. Замочите в уксусе на ночь все части, которые можно снять. Остальную металлическую сантехнику оберните хорошо смоченной в уксусе салфеткой и также оставьте на ночь. Уксус является жидкостью, содержащей уксусную кислоту, которая способна бороться со стойкими загрязнениями и известковым налетом. Если вы будете регулярно пользоваться таким способом также и для очистки пола, раковины, это позволит избежать применения химических вредных веществ, и вернет этой комнате идеальный блеск и первозданную чистоту.

3. Чистка коврика в ванной и стирка полотенец

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Постарайтесь один раз в неделю делать уборку и чистить коврик в ванной комнате после принятия ванны или душа. Это обеспечит достаточную чистоту, а также предупредит распространение по дому различных бактерий, которые накапливаются и размножаются в благоприятных влажных условиях ванной комнаты. Стирка полотенец должна проводиться после каждого принятия ванны.

4. Устраните протекание воды

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Ванная комната в стиле модерн
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Если кран в раковине или душ в кабинке протекает, отремонтируйте его немедленно, вызовите сантехника, чтобы он поменял прокладку или при помощи других способов устранил прокапывание. Вода, постоянно накапливающаяся в кабине или раковине, приводит со временем к образованию пятен ржавчины на керамическом покрытии и на стенах.

5. Очищение стен

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design Ванная комната в стиле модерн bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Возьмите старые полотенца и протрите ими стены ванной комнаты. Делайте это через определенные промежутки времени. Это будет препятствовать образованию известковых отложений, которые обязательно появляются на стенах.

7. Очистка бачка

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions Ванная комната в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Сегодня существует достаточное количество различных средств, которые помогают содержать сливной бачок и унитаз в чистоте. Положите внутрь бачка кусочек чистящего диска. Унитаз при этом будет всегда чистым, пропадут неприятные запахи, и не будет образовываться известковый налет и ржавчина.

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8. Ополаскивать после использования

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam Ванная комната в стиле модерн
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

Уборка после каждого использования душевой кабины является самым простым и быстрым способом держать хорошо отремонтированное и красиво декорированное помещение ванной комнаты в идеальном порядке. Чистое стекло душевой кабины – показатель чистоты в ванной комнате.

9. Избавление от пятен и известковых отложений

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Избавиться от известковых отложений поможет тот же уксус, но если вы имеет в ванной комнате природный камень, мрамор, не стоит использовать это средство на этих поверхностях. Уксусная кислота способна разъедать эти материалы, поэтому нужно очень осторожно применять ее на различных поверхностях. Сначала испробуйте обработать небольшую поверхность, чтобы убедиться не только в эффективности этого средства, но и в отсутствии вреда от его использования.

10. Всегда чистая ванна

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Ванная комната в стиле модерн
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Необходимо постоянно заниматься очисткой ванны от ненужной косметики и устаревших чистящих средств. Постарайтесь сделать так, чтобы в этой комнате не создавалось захламление предметами, которые уже давно не используются. Эти баночки, коробочки и другие емкости создают хаос в ванной, и делают ее внешне менее привлекательной.

11. Чистка осветительных приборов

Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
LOYN+CO ARCHITECTS

Stormy Castle

LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS

Когда вы снимете крышку осветительного прибора, вы даже не представляете себе, сколько грязи на ней можно обнаружить. Вы будете удивлены, насколько изменится яркость освещения после ее очистки.

12. Занавески для душа после принятия душа

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Ванная в стиле лофт
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

Занавеска в душе – очень важный компонент комфорта в этой комнате. Ее нужно как можно чаще очищать и хорошо просушивать, чтобы вода и сырость не распространялась по всей комнате.

13. Пол и сантехника в душевой кабине

Battersea, LEIVARS LEIVARS Ванная комната в эклектичном стиле
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

При помощи старой зубной щетки вы можете вымыть и очистить все углы в ванной комнате и сантехнику в душевой кабинке. Для этого можно использовать уксус и соду.

14. Используйте больше ламп

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Наличие хорошего освещения в ванной, помогает создать в этой комнате более легкий, свежий и чистый вид. Вы можете проконсультироваться с экспертом по освещению, чтобы сделать вашу ванную комнату более светлой, и разместить источники освещения правильно.

15. Сохраните зеркало в ванной чистым и ярким

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd Ванная комната в стиле модерн small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

Содержать зеркало в ванной комнате в чистоте можно при помощи вех же средств, которые используются для чистки стекол. Протирать распыленную при помощи спрея жидкость с зеркальной поверхности можно газетной бумагой или салфеткой, не оставляющей после себя ворса.

16. Свечи и ароматные растения

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В ванной комнате часто используют ароматизированные свечи. Но их нужно держать в чистоте, потому что когда на них накапливается пыль и грязь, они начинают дымить и коптеть.

17. Трещины, царапины и пятна

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Ванная комната
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Неряшливый образ ванной комнате придают грязные пятна, щели между плитками, царапины и трещины. Можно реставрировать растрескавшуюся мебель и почистить плиточные швы при помощи специальных средств. Кроме того, вы можете проконсультироваться со специалистами, как лучше восстановить первоначальный вид вашей мебели, установленной в ванной комнате.

18. Держите бутылки шампуня и геля для душа в чистоте

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. Ванная комната в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Вы можете сделать специальную полку для ванных принадлежностей, чтобы держать средства для принятия ванны в чистоте и сухости. Мы также рекомендуем время от времени мыть баночки и другую посуду с шампунями, мылом и гелями с дезинфицирующим средством.

19. Швабра для мытья пола в ванной и использование освежителя воздуха

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Ванная комната в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Чтобы не накапливались вредные бактерии и грибы на полу в ванной комнате, мойте его при помощи швабры и дезинфицирующего средства как можно чаще. Пользуйтесь освежителем воздуха в этой комнате. Это поможет сделать комнату чище и опрятнее.

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