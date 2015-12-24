Что дешевле: строительство дома vs. покупка дома

Плюсы:

- Вы приобретаете именно тот участок, который нравится вам по расположению, ландшафту.

- Вы самостоятельно выбираете или даже разрабатываете подходящий проект с учётом индивидуальных запросов семьи. Приобретаете приглянувшиеся строительные и отделочные материалы, устраивающие вас по цене.

- Вам удастся сэкономить деньги на оплате специалистов, работу которых успешно сможете заменить своей.

- Самостоятельное строительство дома позволяет вам вкладывать деньги поэтапно. Реализовать ту сумму, которую имеете.

- Представьте, что вы всё-таки построили дом своей мечты. Чувство собственной гордости стоит бессонных ночей, потраченного отпуска, потерянных выходных.

Минусы:

- Строительство занимает не один год. Не каждый захочет долго ждать результата от вложенных в стройку средств, особенно если для строительства привлекаются кредитные средства, когда вы в доме ещё не живете, а проценты за кредит платить приходится. Если человек взялся строить дом самостоятельно, то ему потребуется минимум два года, чтобы выполнить все работы от начала и до конца.

- Чтобы выбрать участок, материалы, получить разрешение на строительство, разработать проект, нужно потратить много времени. Выбранное под строительство место может не соответствовать генеральному плану города. У застройщика, если он не инженер-строитель, могут появиться вопросы по материалам, технологиям.

- Едва ли удастся выполнить все работы своими силами, не привлекая строительную бригаду на подряде. Подбор исполнителей – серьёзная проблема. Многие фирмы готовы начать строить, но гарантией работы является их честное слово. Поэтому, скорее всего, при любом строительстве вы будете вынуждены столкнуться с некачественной работой, придётся исполнять роль прораба.

- Самостоятельное подведение коммуникаций (газ, электричество, водопровод, канализация) на ваш участок может обойтись в кругленькую сумму, сравнимую с половиной строительства.