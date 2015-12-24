Что дешевле: строительство дома vs. покупка дома

Многих из нас рано или поздно посещает мысль о собственном доме. Закономерно тут же возникает вопрос: что выгодней, а главное – дешевле, построить дом или приобрести участок с готовым строением? Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, которые мы рассмотрим более подробно.
Сегодня на рынке представлено множество вариантов покупки уже готового жилья, а также проектов строительства «под ключ». При выборе мы чаше всего руководствуемся не только финансовой выгодой или экономической целесообразностью, но и количеством времени, которое уйдет на возведение или покупку. Однако каждый вариант имеет свои негативные и позитивные стороны, учитывать которые очень важно.
Сделка с недвижимостью занимает больше времени, чем вы думаете. Если вы решили купить дом, то нужно реально оценивать временные рамки, в которых будет проходить сделка. Нереалистичные ожидания, недооценка временного фактора, расчет на то, что все пойдет по запланированному пути — добавляет стресса к без того напряженной ситуации.
Примерный временной график основных этапов покупки дома:
- Выбор риэлтора, согласование условий агентского договора: 1 неделя
- Среднее время поиска подходящего дома на рынке: 2-3 месяца
- Ведение переговоров по цене, согласование условий сделки, внесение аванса: 1-2 недели
- Подготовка к сделке, сбор документов, госрегистрация: от 3 недель до 1,5 месяцев
Таким образом, вы должны рассчитывать на срок порядка 3-6 месяцев. С учетом того, что покупаемый вами дом оценен по рыночной стоимости и с документами для сделки все в порядке.
Главная сложность возведения дома в сравнении с приобретением готовой недвижимости – это необходимость тщательно рассчитывать бюджет проекта и стараться не отходить от запланированного ни на шаг. Иначе строительство может стать для вас настоящей черной дырой, куда будут уходить все заработанные средства.
Есть мнение, что строительство загородного дома обходится значительно дешевле, чем приобретение нового, но такое утверждение не всегда верно, поскольку далеко не всегда учитываются затраты на покупку участка, прокладку инженерных сетей и коммуникаций. Поэтому эксперты советуют принимать решение только после того, как изучены все нюансы и предложения, существующие на рынке загородной недвижимости. И если по результату плюсы строительства будут превалировать, то это станет идеальным решением.
Плюсы:
- Вы приобретаете именно тот участок, который нравится вам по расположению, ландшафту.
- Вы самостоятельно выбираете или даже разрабатываете подходящий проект с учётом индивидуальных запросов семьи. Приобретаете приглянувшиеся строительные и отделочные материалы, устраивающие вас по цене.
- Вам удастся сэкономить деньги на оплате специалистов, работу которых успешно сможете заменить своей.
- Самостоятельное строительство дома позволяет вам вкладывать деньги поэтапно. Реализовать ту сумму, которую имеете.
- Представьте, что вы всё-таки построили дом своей мечты. Чувство собственной гордости стоит бессонных ночей, потраченного отпуска, потерянных выходных.
Минусы:
- Строительство занимает не один год. Не каждый захочет долго ждать результата от вложенных в стройку средств, особенно если для строительства привлекаются кредитные средства, когда вы в доме ещё не живете, а проценты за кредит платить приходится. Если человек взялся строить дом самостоятельно, то ему потребуется минимум два года, чтобы выполнить все работы от начала и до конца.
- Чтобы выбрать участок, материалы, получить разрешение на строительство, разработать проект, нужно потратить много времени. Выбранное под строительство место может не соответствовать генеральному плану города. У застройщика, если он не инженер-строитель, могут появиться вопросы по материалам, технологиям.
- Едва ли удастся выполнить все работы своими силами, не привлекая строительную бригаду на подряде. Подбор исполнителей – серьёзная проблема. Многие фирмы готовы начать строить, но гарантией работы является их честное слово. Поэтому, скорее всего, при любом строительстве вы будете вынуждены столкнуться с некачественной работой, придётся исполнять роль прораба.
- Самостоятельное подведение коммуникаций (газ, электричество, водопровод, канализация) на ваш участок может обойтись в кругленькую сумму, сравнимую с половиной строительства.
Плюсы:
- Вы избегаете бумажную волокиту с разрешениями на строительство, рабочими документами. Вам не понадобится нанимать строительную бригаду, заключать договор с прорабом, менять стиль жизни, чтобы иметь возможность лично контролировать процесс строительства.
- Вы получаете возможность сразу въехать в дом, а не дожидаться когда строительство будет окончено.
Минусы:
- Взыскательным покупателям будет сложно найти дом, который соответствовал бы их идеалам. Возможно, человек мечтает о коттедже, которого вообще не существует. Непривередливым покупателям будет проще. Они купят типовой дом и переделают его на свой манер.
- При покупке готового дома, вы не знаете какие материалы были использованы, и на сколько качественно происходило строительство дома. Были ли выдержаны все нормы и стандарты.
- Нужно обратить внимание на то, оформлено ли право собственности на расположенный под зданием земельный участок. Для этого владелец коттеджа должен вам предоставить свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок, кадастровый паспорт и другие правоустанавливающие документы.
- Покупка готового дома в любом случае повлечет за собой переплаты, к тому же продавец не несет никакой ответственности за проданный дом или участок.
Однако, всегда существует альтернатива. В данном случае – это покупка модульного дома, который обойдется вам дешевле, чем покупка или строительство такого же дома из кирпича или блоков, например.
При постройке модульного дома вы можете сэкономить очень значительно. Очевидно, что стоимость строительных работ находится в прямой зависимости с тем, сколько времени они ведутся. Как правило, готовые модульные дома можно собрать за 3-4 дня, если в наличии имеется кран.
Кроме того, вы можете сами принять участие в строительстве, пригласив опытного крановщика, и сэкономить на оплате рабочим. Это все возможно благодаря тому, что жилой модульный дом подобен конструктору, собирать который интересно и занимательно.
Еще одна возможность сэкономить заключается в том, что готовые дома модульные (их конструкция) отличаются незначительным весом, и вы можете не устанавливать дорогой прочный фундамент
Модульные и другие быстровозводимые дома, как и все остальные, имеют свои достоинства и недостатки, а так же риски строительства. Об этом вы можете прочитать в наших статьях:
- Универсальные модульные дома
- Достоинства и недостатки каркасных домов
Этот вопрос, по нашему мнению, не имеет однозначного ответа, так как многие факторы зависят от технологии строительства, расположения участка, состояния рынка недвижимости в вашем регионе.
Хотя некоторые эксперты утверждают, что готовый дом сегодня обойдется на 10-20% дешевле, чем строительство. Причина в том, что дома, которые продаются сейчас в коттеджных поселках, возведены по докризисным ценам на стройматериалы, а новое строительство будет идти уже по новым ценам и окажется существенно дороже.
Какой бы вариант вы ни выбрали – самостоятельное строительство или покупку, вы так или иначе столкнетесь с некоторыми трудностями, но удовлетворение от того, что вы будете иметь собственный дом, стоит этих усилий.