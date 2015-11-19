Кухонный остров: зачем он нужен и как его использовать

Из всего многообразия вариантов планировки кухни – линейной, П-образной, угловой и островной, именно создание кухонного острова помогает создать максимально концентрированное функциональное пространство, объединив на небольшой площади и плиту с вытяжкой, и разделочный стол, и мойку. Нужно отметить, что такая система для кухни отнюдь не нова и берет свои истоки еще в традиции европейских кухонь, когда для приготовления большого количества блюд несколько человек могли разместиться одновременно за одним столом, не мешая друг другу.
Такая же островная организация пространства всегда используется и в кухнях ресторанов, повышая их уровень функциональности. Применение островов в дизайне современных домашних кухонь стало активно использоваться с развитием в интерьерах тенденции к совмещению кухни, столовой, гостиной, созданию студийной планировки помещений. Действительно, разместить такую конструкцию в узкой кухне нет возможности, но, к примеру, объединив небольшую кухню и столовую в общее пространство, можно оборудовать в центре остров, совмещающий функцию полноценной рабочей поверхности и широкого обеденного стола.
Такой прием организации рабочего пространства в кухне, как остров – пришел к в современные интерьеры из традиций старой доброй Англии и, конечно, классический стиль этого интерьерного элемента великолепно подходит для его оформления, позволяя максимально воплотить все функциональные и декораторские идеи.
Большая, удобная плита, вытяжка над ней. вместительный духовой шкаф, мойка, разделочный столик и тумба с ящичками для кухонных мелочей – органично объединенные в единый комплекс, позволяют быстро приготовить любое самое сложное блюдо, избавив хозяйку от пробежек от мойки к столу, от стола к плите и обратно.
Здесь все под рукой и не мешает ничего лишнего. Классический стиль позволяет использовать вещи массивные, основательные, удобные, не стесняясь ни лишнего декора, ни лишней полки для баночек. И отрытые полки, и объемный корпус вытяжки, и глубокая мойка – смотрятся как украшение такого солидного интерьера, а не лишним визуальным грузом в пространстве.
Планируя размещение на кухне островной конструкции, нужно учесть и безопасную прокладку всех необходимых коммуникаций. В случае оборудования на кухонном острове плиты, обязательно над размещается достаточно мощная вытяжка, тогда действительно можно комфортно использовать всю многофункциональность этого комплекса, совмещая процесс приготовления с семейным обедом.
Островная вытяжка можно быть автономной или встроенной в декоративную полку над островом. В любом случае, занимая центральное место на потолке, такая вытяжка должна смотреться эргономично с любой точки обзора, соответствовать общему стилю интерьера. Очень удобно расположить рядом плиту, мойку и рабочую поверхность между ними, проложив водопроводные трубы к кухонному острову и убрав их внутрь этой конструкции.
Оптимальным для кухни с островной планировкой считается помещение размером не меньше 15 квадратных метров. Тогда будет достаточно места для выдвижных ящиков и прохода между мебелью кухни. Если часть кухонного острова будет использоваться как обеденный стол, это позволит всей семье больше времени проводить вместе, не дожидаясь пока закончатся домашние хлопоты.
Так как высота рабочих поверхностей немного больше, чем обычного стола, то для оборудования обеденной зоны за кухонным островом используются стулья барного типа – с высокими ножками. Для экономии свободного пространства в кухонном острове можно сделать специальную нишу, чтобы задвигать стулья.
Большую роль в удобной организации кухонного острова играет система освещения. Так как остров располагается в центре кухни, в отдалении от окон, то как правило над ним размещаются дополнительные потолочные светильники. Свет должен быть яркий, но не утомляющий. Высота размещения светильников над кухонным островом подбирается исходя из общего уровня освещения пространства, чтобы света было достаточно, но плафоны светильников не были слишком близко к плите, не мешали над рабочей поверхностью.
Сама конструкция кухонного острова определяется несколькими условиями: функциональная насыщенность, форма помещения и стилевое решение. Не стоит думать, что кухонный остров обязательно должен представлять из себя стандартный прямоугольник. В широких кухнях очень хорошо смотрятся квадратный островок, с четырех сторон которого организована одна из функций, например, плита, мойка и уголок под рабочую поверхность.
В маленьких кухнях удобно выносить на отдельный узкий островок, похожий на лаконичную барную стойку. Ну а если вы решили удивить гостей и порадовать себя ярким стилем винтажных предметов, то в качестве кухонного острова можно оборудовать даже старинный деревянный станок, добавив к его конструкции удобных ящичков и гладкую рабочую поверхность.
За кухонным островом надежно закрепилась репутация предмета для просторных интерьеров, а ведь именно для ограниченного по размеру помещения такая конструкция может помочь повысить его функциональность. Конечно, речь не идет о массивных комплексах, вмещающих в себя все возможные кухонные функции.
Например, узкий раздвижной островок поможет добавить в кухне такую дефицитную рабочую поверхность во время приготовления блюд, а после – выполнять функцию обеденного стола. Также в маленьких кухнях удобно использовать выдвижные конструкции – когда из ниши кухонного острова выдвигается дополнительная столешница и получается настоящий широкий обеденный стол.
Высокий стол рабочей поверхности кухонного острова можно обыграть в интерьере, сделав акцент на его сходстве с барной стойкой. Элементы в стиле хай-тек, лаконичная варочная поверхность, высокие барные стулья в комплексе кухонного острова превратят этот функциональный предмет из классического помощника домохозяйки в стильное пространство для вечеринок, яркий элемент декора интерьера квартиры-студии.
Используя на кухне конструкцию острова, не нужно забывать о его огромных возможностях по оборудованию мест для хранения под рабочей поверхностью, которые можно использовать и как закрытые ящики и полки, и как открытую нишу для размещения всего, что может пригодится в процессе приготовления блюд. В это вместительное пространство удобно разместят и самые большие кастрюльки со сковородами, и горшочки с пучками зелени, и бутылки вина к ужину.