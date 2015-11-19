Кухонный остров: зачем он нужен и как его использовать

Из всего многообразия вариантов планировки кухни – линейной, П-образной, угловой и островной, именно создание кухонного острова помогает создать максимально концентрированное функциональное пространство, объединив на небольшой площади и плиту с вытяжкой, и разделочный стол, и мойку. Нужно отметить, что такая система для кухни отнюдь не нова и берет свои истоки еще в традиции европейских кухонь, когда для приготовления большого количества блюд несколько человек могли разместиться одновременно за одним столом, не мешая друг другу.

Такая же островная организация пространства всегда используется и в кухнях ресторанов, повышая их уровень функциональности. Применение островов в дизайне современных домашних кухонь стало активно использоваться с развитием в интерьерах тенденции к совмещению кухни, столовой, гостиной, созданию студийной планировки помещений. Действительно, разместить такую конструкцию в узкой кухне нет возможности, но, к примеру, объединив небольшую кухню и столовую в общее пространство, можно оборудовать в центре остров, совмещающий функцию полноценной рабочей поверхности и широкого обеденного стола.