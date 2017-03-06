До и После: Из однушки в двушку на 31 метре

Если вы все еще не скопили на дом или квартиру, снимаете жилье, но желаете и купить таковое для себя, просто снизьте планку. Начните с чего-то, что вам по карману. И даже если это не желанная двушка, а всего лишь студия, чувство, что вы теперь отдаете деньги не чужим людям, а платите за свое собственное жилье, способно скрасить ваше ожидание большего простора. Подумайте над этим предложением, рассматривая интерьеры от студии, которая с блеском справились с дизайном столь маленькой площади. Может быть и вам этого будет вполне достаточно.