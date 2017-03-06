До и После: Из однушки в двушку на 31 метре

Если вы все еще не скопили на дом или квартиру, снимаете жилье, но желаете и купить таковое для себя, просто снизьте планку. Начните с чего-то, что вам по карману. И даже если это не желанная двушка, а всего лишь студия, чувство, что вы теперь отдаете деньги не чужим людям, а платите за свое собственное жилье, способно скрасить ваше ожидание большего простора. Подумайте над этим предложением, рассматривая интерьеры от студии, которая с блеском справились с дизайном столь маленькой площади. Может быть и вам этого будет вполне достаточно.
Старые французские дома лишь после реставрации способны покорить туриста. А до этого они представляют ужасающее зрелище как на фасадах,так и в интерьерах.
Да, эти потрясающие окна были и в прошлом интерьере, но смотрелись они, определенно, совсем не так. Комната, наполненная солнечным светом, всегда представляет желанное место для жизни. Обратите внимание на зеркало от пола до потолка прямо у окна.
Именно благодаря этому зеркалу создается столь эффектная картинка. В маленькой студии ценится каждый дизайнерский прием, ведь их просто не может быть много.
За каждым из окон – изящный французский кованый балкончик. И это единственное, что может порадовать на этой кухне.
Теперь белые матовые фасады кухонного гарнитура расположены не в отдельной комнате, а вдоль стены напротив окна в формате открытой планировки с гостиной. Это сделано для того,чтобы приватной оказалась спальня.
Так как человек во время готовки стоит спиной к основному пространству, зеркальный кухонный фартук дает обзор всего, что происходит сзади, создавая более комфортную атмосферу. Ну, а еще это просто невероятно красиво!
За белой стеной прячется спальня (с окном) и гардеробная (вход со стороны кухни). Именно такая расстановка зон показалась дизайнерам и владельцам самой рациональной.
Вот это сюрприз! Стены оказываются мобильными, закрывая спальню и гардеробную, но открывая узкий модуль для книг и вина. Вспомните про удобный диван и представьте, что к владельцам пришли гости. Этот интерьер не смутит их никакими подробностями личной жизни, что обычно случается, если гости приходят в обычную однушку с отдельной кухней.
Имея отдельную гардеробную, можно оставить для спальни самый минимум. Особенно если у нее, как у этой, есть огромное окно с французским балкончиком.
Бежать нужно отсюда! Бежать и звать на помощь специалистов!
Ванная комната не стала больше, но как же она красива! Мраморное подстолье, круглая накладная раковина и изящный букетик с розой.
Для оформления ниши для туалетных принадлежностей использовалось зеркало. Не очень практично, скажете вы, но, согласитесь, как существенно это меняет интерьер!
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