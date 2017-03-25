До и После: Ванные комнаты, достойные вашего восхищения

У каждого времени года своя задача, и весна призывает к переменам. Ваша ванная комната совсем не то место, где вы хотите начинать и заканчивать свой день? Именно сегодня тот самый день, когда вы можете все изменить. Не вчера (когда у вас не было сил) и не завтра (когда у вас кончится вдохновение), только сегодня! Не верите? Сделайте хотя бы один реальный шаг в сторону желаемого, и вы поразитесь, как вся вселенная придет вам на помощь, ведь настала весна – время изменений!
Глядя на эти картинки реализованных ремонтов в ванной комнате, осознайте, какой квантовый скачок пришлось сделать многим из этих квадратных метров, чтобы стать вариантом ПОСЛЕ. И если смогли они, вы тоже сможете. Мы просто уверены!
Видя грязные стыки между плиткой на полу, начинаешь сомневаться, что выйдешь отсюда чистым, как полагается. Не добавляет уверенности и то, что при использовании душа часть воды будет попадать на пол.
А вот здесь все продумано! Душевую зону отделяет перегородка, которая позволяет воде успевать уходить в сливное отверстие в полу. Пусть вас не пугает решетка под раковиной, во многих странах все ванные оборудованы такой. Это облегчает мытье пола в ванной во многих странах, находящихся в теплом климате.
Ванной комнате в этой квартире досталось местечко с очень не стандартной геометрией, но с огромным окном. Ранее здесь была спальня, теперь будет ванная. Работы уже начаты.
Вы уже заметили на верхнем фото, что комната теперь будет без окна? А чтобы разместить все остальные предметы мебели и сантехники, пришлось серьезно покреативить! Инсталляции вокруг ванной чаши созданы на заказ.
Благодаря индивидуальному подходу и нестандартному взгляду на пространство получилось создать достаточно удобную ванную комнату. Больше проектов от этого автора.
Те, кто когда-либо искал квартиру в аренду, знают, как много таких ванных комнат все еще реально существует. Грустно, но факт.
Модная палитра, ниша, оформленная мозаикой, изысканная форма раковины… Неужели это та же самая ванная комната?
Сине-голубая палитра выдает возраст интерьера, так же как нежная кофейная показывает его актуальность.
Эффектно, дерзко, современно, красиво, модно… Продолжите сами.
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