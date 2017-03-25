До и После: Ванные комнаты, достойные вашего восхищения

У каждого времени года своя задача, и весна призывает к переменам. Ваша ванная комната совсем не то место, где вы хотите начинать и заканчивать свой день? Именно сегодня тот самый день, когда вы можете все изменить. Не вчера (когда у вас не было сил) и не завтра (когда у вас кончится вдохновение), только сегодня! Не верите? Сделайте хотя бы один реальный шаг в сторону желаемого, и вы поразитесь, как вся вселенная придет вам на помощь, ведь настала весна – время изменений!

Глядя на эти картинки реализованных ремонтов в ванной комнате, осознайте, какой квантовый скачок пришлось сделать многим из этих квадратных метров, чтобы стать вариантом ПОСЛЕ. И если смогли они, вы тоже сможете. Мы просто уверены!