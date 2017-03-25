Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Ванные комнаты, достойные вашего восхищения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
Loading admin actions …

У каждого времени года своя задача, и весна призывает к переменам. Ваша ванная комната совсем не то место, где вы хотите начинать и заканчивать свой день? Именно сегодня тот самый день, когда вы можете все изменить. Не вчера (когда у вас не было сил) и не завтра (когда у вас кончится вдохновение), только сегодня! Не верите? Сделайте хотя бы один реальный шаг в сторону желаемого, и вы поразитесь, как вся вселенная придет вам на помощь, ведь настала весна – время изменений!

Глядя на эти картинки реализованных ремонтов в ванной комнате, осознайте, какой квантовый скачок пришлось сделать многим из этих квадратных метров, чтобы стать вариантом ПОСЛЕ. И если смогли они, вы тоже сможете. Мы просто уверены!

​До: Пугающая атмосфера

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Видя грязные стыки между плиткой на полу, начинаешь сомневаться, что выйдешь отсюда чистым, как полагается. Не добавляет уверенности и то, что при использовании душа часть воды будет попадать на пол.

​После: Немного минималистичного шика

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

А вот здесь все продумано! Душевую зону отделяет перегородка, которая позволяет воде успевать уходить в сливное отверстие в полу. Пусть вас не пугает решетка под раковиной, во многих странах все ванные оборудованы такой. Это облегчает мытье пола в ванной во многих странах, находящихся в теплом климате.

​До: Серьезная реконструкция

Rénovation d’une salle de bain à Paris 8, les bains et les cuisines d'Alexandre les bains et les cuisines d'Alexandre
les bains et les cuisines d&#39;Alexandre

les bains et les cuisines d'Alexandre
les bains et les cuisines d&#39;Alexandre
les bains et les cuisines d'Alexandre

Ванной комнате в этой квартире досталось местечко с очень не стандартной геометрией, но с огромным окном. Ранее здесь была спальня, теперь будет ванная. Работы уже начаты. 

​До: План расстановки

Rénovation d’une salle de bain à Paris 8, les bains et les cuisines d'Alexandre les bains et les cuisines d'Alexandre Ванная комната в стиле модерн
les bains et les cuisines d&#39;Alexandre

les bains et les cuisines d'Alexandre
les bains et les cuisines d&#39;Alexandre
les bains et les cuisines d'Alexandre

Вы уже заметили на верхнем фото, что комната теперь будет без окна? А чтобы разместить все остальные предметы мебели и сантехники, пришлось серьезно покреативить! Инсталляции вокруг ванной чаши созданы на заказ.

​После: Сложная геометрия побеждена

Rénovation d’une salle de bain à Paris 8, les bains et les cuisines d'Alexandre les bains et les cuisines d'Alexandre Ванная комната в стиле модерн
les bains et les cuisines d&#39;Alexandre

les bains et les cuisines d'Alexandre
les bains et les cuisines d&#39;Alexandre
les bains et les cuisines d'Alexandre

Благодаря индивидуальному подходу и нестандартному взгляду на пространство получилось создать достаточно удобную ванную комнату. Больше проектов от этого автора.

​До: Время пришло!

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Те, кто когда-либо искал квартиру в аренду, знают, как много таких ванных комнат все еще реально существует. Грустно, но факт.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: Награда за годы ожиданий

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Модная палитра, ниша, оформленная мозаикой, изысканная форма раковины… Неужели это та же самая ванная комната?

​До и После: Правильные перемены

Duplex 3 pièces 53m2, Créateurs d'Interieur Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur

Créateurs d'Interieur
Créateurs d&#39;Interieur
Créateurs d'Interieur

Сине-голубая палитра выдает возраст интерьера, так же как нежная кофейная показывает его актуальность.

​До: Старая желтая ванная комната

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Страшненько, грязно, убого!

​После: Современность во всем

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Эффектно, дерзко, современно, красиво, модно… Продолжите сами.

Далее на homify:

— Испанские интерьеры;

— Статьи о строительстве и ремонте;

— Красивая кухня от homify.

10 модных идей для дизайна стен
Выбираем лучший вариант из ремонтов!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо