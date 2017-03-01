Дубль-хаус: дом на два хозяина

Нет, мы вас не отговариваем строить большой дом, просто предлагаем мыслить перспективно. Если у вас есть дети-подростки, то с вероятностью 80 % через несколько лет они уедут учиться, а потом уж точно не захотят жить вместе с вами. И вовсе не потому, что вы – плохие родители. Просто стремление к независимости может действительно перевесить, а принуждением с вашей стороны или даже (что, признаемся, тоже не редко случается) финансовыми манипуляциями делу не поможешь.

Может быть лучше сразу рассматривать строительство меньшего дома, а потом помочь детям обустроить свое собственное гнездо, чем строить дом на 250 квадратов в надежде, что они всегда будут жить под одной с вами крышей. Кстати, как вариант – 2 дома над одном участке, при этом свою половину можно построить уже сейчас, а для второй оставить место. Но чтобы все по-честному, с отдельными кухнями и ванными комнатами!