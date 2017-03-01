Дубль-хаус: дом на два хозяина

Нет, мы вас не отговариваем строить большой дом, просто предлагаем мыслить перспективно. Если у вас есть дети-подростки, то с вероятностью 80 % через несколько лет они уедут учиться, а потом уж точно не захотят жить вместе с вами. И вовсе не потому, что вы – плохие родители. Просто стремление к независимости может действительно перевесить, а принуждением с вашей стороны или даже (что, признаемся, тоже не редко случается) финансовыми манипуляциями делу не поможешь.
Может быть лучше сразу рассматривать строительство меньшего дома, а потом помочь детям обустроить свое собственное гнездо, чем строить дом на 250 квадратов в надежде, что они всегда будут жить под одной с вами крышей. Кстати, как вариант – 2 дома над одном участке, при этом свою половину можно построить уже сейчас, а для второй оставить место. Но чтобы все по-честному, с отдельными кухнями и ванными комнатами!
Если вам интересна такая идея, то все что вам нужно – это найти проект небольшого дома и расположить его на своем участке так, чтобы поместился и второй дом. Нужно сразу запроектировать пристройку модуля, соединяющего его со вторым домом. Или же сразу строить два дома с подобным переходом.
Польская фирма Home Koncept радует нас современным подходом к отделке фасадов и обустройства прилегающей территории, включая террасы, навесы для паркинга, капитальные гаражи и все дорожки между этими конструкциями. Варианты предложенного ландшафтного дизайна не сложно повторить, они просто в эксплуатации и не потребуют значительных средств на покупку экзотических растений. А если вам обязательно нужна пальма, вырастите ее в контейнере и выносите на летний сезон в сад. Сейчас это невероятно модно!
Такой тандем потребует для вас более просторного участка или просто вытянутого. Но это небольшая плата за то, что такой вариант строительства действительно рационален и удобен для проживания очень близких людей, но предпочитающих жить достаточно автономно.
Мы уже не удивляемся, сколь рациональна планировка у польских проектов. Кажется, они знают какое-то универсальное правило комфортабельной жизни, которое и позволяет им с таким успехом продавать свои проекты коттеджей не только в Польше. Мировая известность абсолютно заслуженна!
На плане вы, наверное, уже заметили, что между домами нет прохода. Прийти в гости можно, только войдя вполне традиционным способом – через парадную дверь. Но, конечно же, можно сделать вход и тамбур общим с разводкой далее, как на лестничной площадке. Это особенно важно, если в ваши планы не входит бегать под дождем 3 раза в день.
Современный мир почти вынуждает нас иметь транспортное средство, особенно при жизни в пригороде. Но во многих семьях уже по паре машин, потому гаражи в большинстве современных проектов рассчитаны на 2 машиноместа.
Предлагаемый проект составлен из полностью одинаковых домиков, с идентичным дизайном фасадов и органично оформленным переходом. Все террасы вокруг и даже ландшафтный проект представляют собой абсолютно симметричную картинку, которая еще эффектнее выглядит сверху.
Таким видят интерьер этого дома проектировщики. Открытая планировка общественной зоны уже давно является эталоном для современного семейного дома.
Ваш новый дом достоин всего самого лучшего. И на кухне в том числе.
Умиротворение и спокойствие пусть ожидают вас в спальне. На фоне современного интерьера в стиле урбанистичного минимализма вы и отдохнете, и не слишком оторветесь от реального мира.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;