Эко-дизайн квартиры-студии площадью 28 квадратов

Не знаем, как вам, но нам невероятно нравятся маленькие квартиры. Они дисциплинируют, не позволяют накапливать много вещей (ведь лишнее просто не поместится) и тренируют смекалку и сообразительность при расстановке мебели. Но при своих маленьких габаритах и существенных ограничениях они все-равно дают ощущение Дома – того самого пространства, где ты сам выбираешь краску для стен, орнамент для ковра и место для кошачьей миски.
Студия, дизайн которой мы представляем вам сегодня, оформлена Perfect Space из Варшавы. В эту милую квартирку действительно можно влюбиться!
Как и положено столь маленькой квартире после современного ремонта, она представляет собой пространство открытой планировки. Спальне-гостиной досталось место с окном, далее идет столовая, а после – кухня. Скандинавский интерьер с модными акцентами из яркого киви и насыщенного желтого очень подошел этой студии. На фоне светлой отделки и приятной палитры натурального дерева это смотрится свежо и стильно.
Сначала кажется, что эта трава вдоль столешницы действительно настоящая, а потом понимаешь, что это фото-постер, закрытый стеклом. Но ощущение свежести все равно уже работает на благо столь скромному, на самом деле, интерьеру. На такой маленькой площади не так-то просто разместить много вещей, потому кухонный гарнитур сделали настоящим, со множеством закрытых полок, где хранятся не только продукты, но и разнообразные бытовые мелочи.
Дизайнеры решили, что места слишком мало, потому для сна здесь используется раскладной диван. А в дневное время он собирается и вместе с кофейным столиком и телевизором образует вполне типичную гостиную. Пара окон в пол дарят этой крошечной гостиной ощущение простора и свободы.
Чтобы комната ощущалась просторнее, ее не стали загромождать габаритными шкафами, а гардеробы для одежды вывели в прихожую. Студия находится на первом этаже, потому есть возможность выйти прямо в сад, что роскошь не только для нас, но и тех, кто живет в Польше. Хотя стоит признать, что раньше подобные квартиры на цокольном этаже совершенно не пользовались спросом. Но после новенького ремонта с добавлением эффектного остекления и благоустройством территории вокруг дома, цена подобного жилья резко взлетела.
Скандинавский минимализм позволяет простыми приемами получить очень современное и удобное для жизни пространство. Кто хоть раз сидел в подобных эргономичных креслах, не захочет променять их ни на что другое. А их цена более чем доступна! Простота в деталях и тотальный комфорт мебели в скандинавском стиле вас не разочаруют!
Имея так мало квадратных метров, дизайнеры вынуждены использовать единую концепцию для оформления всех помещений, в том числе и ванной комнаты. Для некоторого разнообразия желтый заменен на лазурный. Получилось невероятно стильно и эффектно!
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