Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Эко-дизайн квартиры-студии площадью 28 квадратов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Гостиная в классическом стиле
Loading admin actions …

Не знаем, как вам, но нам невероятно нравятся маленькие квартиры. Они дисциплинируют, не позволяют накапливать много вещей (ведь лишнее просто не поместится) и тренируют смекалку и сообразительность при расстановке мебели. Но при своих маленьких габаритах и существенных ограничениях они все-равно дают ощущение Дома – того самого пространства, где ты сам выбираешь краску для стен, орнамент для ковра и место для кошачьей миски.

Студия, дизайн которой мы представляем вам сегодня, оформлена Perfect Space из Варшавы. В эту милую квартирку действительно можно влюбиться!

​Скандинавский дизайн с яркими акцентами

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Столовая комната в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Как и положено столь маленькой квартире после современного ремонта, она представляет собой пространство открытой планировки. Спальне-гостиной досталось место с окном, далее идет столовая, а после – кухня. Скандинавский интерьер с модными акцентами из яркого киви и насыщенного желтого очень подошел этой студии. На фоне светлой отделки и приятной палитры натурального дерева это смотрится свежо и стильно.

Кухня с эффектным фартуком над гарнитуром

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Кухня в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Сначала кажется, что эта трава вдоль столешницы действительно настоящая, а потом понимаешь, что это фото-постер, закрытый стеклом. Но ощущение свежести все равно уже работает на благо столь скромному, на самом деле, интерьеру. На такой маленькой площади не так-то просто разместить много вещей, потому кухонный гарнитур сделали настоящим, со множеством закрытых полок, где хранятся не только продукты, но и разнообразные бытовые мелочи.

​Спальня-гостиная

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Гостиная в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Дизайнеры решили, что места слишком мало, потому для сна здесь используется раскладной диван. А в дневное время он собирается и вместе с кофейным столиком и телевизором образует вполне типичную гостиную. Пара окон в пол дарят этой крошечной гостиной ощущение простора и свободы.

​Вид со стороны дивана

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Гостиная в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Чтобы комната ощущалась просторнее, ее не стали загромождать габаритными шкафами, а гардеробы для одежды вывели в прихожую. Студия находится на первом этаже, потому есть возможность выйти прямо в сад, что роскошь не только для нас, но и тех, кто живет в Польше. Хотя стоит признать, что раньше подобные квартиры на цокольном этаже совершенно не пользовались спросом. Но после новенького ремонта с добавлением эффектного остекления и благоустройством территории вокруг дома, цена подобного жилья резко взлетела.

​Столовая и кухня

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Кухня в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Скандинавский минимализм позволяет простыми приемами получить очень современное и удобное для жизни пространство. Кто хоть раз сидел в подобных эргономичных креслах, не захочет променять их ни на что другое. А их цена более чем доступна! Простота в деталях и тотальный комфорт мебели в скандинавском стиле вас не разочаруют!

​Ванная комната в квартире студийной планировки

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space Ванная в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Имея так мало квадратных метров, дизайнеры вынуждены использовать единую концепцию для оформления всех помещений, в том числе и ванной комнаты. Для некоторого разнообразия желтый заменен на лазурный. Получилось невероятно стильно и эффектно!

Далее на homify:

— Испанские интерьеры;

— Статьи о строительстве и ремонте;

— Красивая кухня от homify.

15 проектов необычных деревянных домов
А вы планируете купить студию или уже купили?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо