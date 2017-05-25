Эко-дизайн квартиры-студии площадью 28 квадратов

Не знаем, как вам, но нам невероятно нравятся маленькие квартиры. Они дисциплинируют, не позволяют накапливать много вещей (ведь лишнее просто не поместится) и тренируют смекалку и сообразительность при расстановке мебели. Но при своих маленьких габаритах и существенных ограничениях они все-равно дают ощущение Дома – того самого пространства, где ты сам выбираешь краску для стен, орнамент для ковра и место для кошачьей миски.

Студия, дизайн которой мы представляем вам сегодня, оформлена Perfect Space из Варшавы. В эту милую квартирку действительно можно влюбиться!