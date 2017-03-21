До и После: Терраса, которая вас удивит!

Трудно представить современный дом без террасы. Даже если лето в наших широтах не такое долгое, а весна и осень не особо балуют солнечными деньками, место на открытом воздухе существенно разнообразит жизнь. Вариантов применения террасы рядом с домом масса. Вы можете запланировать ее для летней столовой или зоны патио, использовать ее как площадку для шашлычков, если на нее не выходят окна. Чистое пространство террасы пригодится для игр детей, а если вы сделаете навес, то вашему отдыху не помешает даже дождик и полуденный зной.

Редкий архитектор не предложит вам строительство террасы. При этом при одновременном строительстве террасы и дома будут учтено соответствие их экстерьеров и подходящие материалы. Но можно запроектировать площадку для отдыха и рядом с уже построенным домом, что расширит его функциональность и несказанно порадует всех, особенно детей.

Вариант, рассматриваемый нами сегодня, реализован студией Perfect Space и касается переоборудования уже существующей террасы. Результатом невероятно довольны владельцы дома, а нам остается только любоваться картинками и примерять к своему дому самые интересные моменты.