До и После: Терраса, которая вас удивит!

Трудно представить современный дом без террасы. Даже если лето в наших широтах не такое долгое, а весна и осень не особо балуют солнечными деньками, место на открытом воздухе существенно разнообразит жизнь. Вариантов применения террасы рядом с домом масса. Вы можете запланировать ее для летней столовой или зоны патио, использовать ее как площадку для шашлычков, если на нее не выходят окна. Чистое пространство террасы пригодится для игр детей, а если вы сделаете навес, то вашему отдыху не помешает даже дождик и полуденный зной.
Редкий архитектор не предложит вам строительство террасы. При этом при одновременном строительстве террасы и дома будут учтено соответствие их экстерьеров и подходящие материалы. Но можно запроектировать площадку для отдыха и рядом с уже построенным домом, что расширит его функциональность и несказанно порадует всех, особенно детей.
Вариант, рассматриваемый нами сегодня, реализован студией Perfect Space и касается переоборудования уже существующей террасы. Результатом невероятно довольны владельцы дома, а нам остается только любоваться картинками и примерять к своему дому самые интересные моменты.
При строительстве этого дома была запланирована и просторная терраса, уютно закрытая с двух сторон стенами строения и высоким забором. Смонтирована конструкция для навеса, выложена плитка на полу и даже повешена гирлянда,но желанного уюта владельцы, похоже, так и не получили.
А вот такой она стала после того, как профессионалы правильно подошли к ее дизайну. Столь разительное преображение на самом деле достигнуто элементами, которые не так уж сложно повторить и на своей террасе. Но именно их эстетичное сочетание дает возможность наслаждаться не только красотой, но и должной функциональностью.
Вы, наверное, помните, как неэстетично выглядит намокшая плитка. При неправильной укладке она так и не просохнет, потом покроется мхом и станет вообще ужасной. Современные террасы используют качественную террасную доску из термодерева или древесно-полимерного композита.
Вам может показаться, что это не так уж важно, потому что терраса больше всего используется в светлое время суток. Но не стоит недооценивать особенную атмосферу, создаваемую эффектной подсветкой. Особенно если это место вы будете видеть из окон своего дома.
Такая конструкция очень удобна тем, что позволяет большую часть времени наслаждаться открытым небом. При этом в нужный момент расправленный навес может дать и притенение, и защиту от дождя не только для вас, но и для стоящей на террасе мебели.
Романтичная атмосфера создается не только подсветкой, но и удобной мебелью и правильно подобранным декором. А если вы дополните это место контейнерными растениями (с подсветкой именно для них!) и еще каким-нибудь бонусом типа телескопа, а потом принесете вкусности, ваши вечера на террасе будут незабываемыми.
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